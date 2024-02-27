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В Минфине рассказали о новых рынках сбыта алмазов - РИА Новости, 27.02.2024
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02:06 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/almazy-1929676159.html
В Минфине рассказали о новых рынках сбыта алмазов
В Минфине рассказали о новых рынках сбыта алмазов - РИА Новости, 27.02.2024
В Минфине рассказали о новых рынках сбыта алмазов
Россия укрепляет партнерство и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, преимущественно со странами Африки, сообщили РИА РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T02:06
2024-02-27T02:06
экономика
россия
африка
ближний восток
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия укрепляет партнерство и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, преимущественно со странами Африки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. "Россия укрепляет партнерские связи и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, главным образом со странами Африки, при участии заинтересованных представителей огранки и ритэйла Ближнего Востока и Азии", - говорится в сообщении. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что санкции Евросоюза на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, при этом Россия будет перенастраивать рынки сбыта. Как отмечал министр, экспорт алмазов из России продолжится. Ограничения на импорт алмазов из России в страны Евросоюза и G7 вступили в силу 1 января 2024 года, а с 1 марта страны "Большой семерки" начнут поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. Причем ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней - город Антверпен.
https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914755059.html
россия
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экономика, россия, африка, ближний восток, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Африка, Ближний Восток, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минфине рассказали о новых рынках сбыта алмазов

Минфин: Россия развивает новые рынки сбыта алмазов, преимущественно в Африке

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЦветные алмазы
Цветные алмазы - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Цветные алмазы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия укрепляет партнерство и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, преимущественно со странами Африки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
«
"Россия укрепляет партнерские связи и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, главным образом со странами Африки, при участии заинтересованных представителей огранки и ритэйла Ближнего Востока и Азии", - говорится в сообщении.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что санкции Евросоюза на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, при этом Россия будет перенастраивать рынки сбыта. Как отмечал министр, экспорт алмазов из России продолжится.
Ограничения на импорт алмазов из России в страны Евросоюза и G7 вступили в силу 1 января 2024 года, а с 1 марта страны "Большой семерки" начнут поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. Причем ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней - город Антверпен.
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ЭкономикаРоссияАфрикаБлижний ВостокАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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