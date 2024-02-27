https://ria.ru/20240227/alimenty-1929692267.html

"Новые люди" отправили в правительство проект о создании фонда по алиментам

"Новые люди" отправили в правительство проект о создании фонда по алиментам - РИА Новости, 27.02.2024

"Новые люди" отправили в правительство проект о создании фонда по алиментам

Кандидат в президенты РФ от "Новых людей" Владислав Даванков и депутат ГД ("Новые люди") Ксения Горячева направили на отзыв в правительство законопроект о... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T09:07

2024-02-27T09:07

2024-02-27T09:07

общество

россия

владислав даванков

партия "новые люди"

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от "Новых людей" Владислав Даванков и депутат ГД ("Новые люди") Ксения Горячева направили на отзыв в правительство законопроект о создании государственного алиментного фонда для упрощения механизма получения алиментов, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "Об алиментном фонде" (далее – законопроект) предлагается создать государственный алиментный фонд (далее – фонд) в целях создания действенного механизма выплаты алиментов и увеличения эффективности правового воздействия на лиц, уклоняющихся от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей. Основной целью создания фонда является предоставление дополнительной социальной поддержки родителям, имеющим право на получение алиментов на детей, которые не могут его реализовать в связи с невозможностью принудительного истребования алиментов", - написано в пояснительной записке к законопроекту. В ней также отмечается, что такой фонд будет мотивировать государство совершенствовать правовое регулирование и меры по взысканию алиментов, поскольку он будет пополняться из федерального бюджета. "Для создания фонда потребуется предусмотреть 156 миллиардов рублей (сумма всей неуплаченной задолженности по алиментам в России в 2022 году) в федеральным законе "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", - говорится в пояснении.

https://ria.ru/20240117/alimenty-1599485050.html

https://ria.ru/20240213/alimenty-1927174016.html

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общество, россия, владислав даванков, партия "новые люди"