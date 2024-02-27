https://ria.ru/20240227/aktivy-1929826440.html

Минфин США призвал найти способ сделать российские активы доступными

Минфин США призвал найти способ сделать российские активы доступными - РИА Новости, 27.02.2024

Минфин США призвал найти способ сделать российские активы доступными

Глава минфина США Джаннет Йеллен выступила с призывом в срочном порядке найти способ сделать доступными для использования замороженные активы РФ на 285... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T17:02

2024-02-27T17:02

2024-02-27T17:07

россия

бразилия

сша

джаннет йеллен

министерство финансов сша

евросоюз

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава минфина США Джаннет Йеллен выступила с призывом в срочном порядке найти способ сделать доступными для использования замороженные активы РФ на 285 миллиардов долларов. "Я думаю, что для нашей коалиции важно срочно найти потенциал недвижимых активов для помощи продолжающемуся украинскому сопротивлению и долгосрочному восстановлению… Что я считаю важным сделать G7, нашим союзникам и партнёрам - найти способ разблокировать экономический потенциал замороженных российских активов. Есть несколько способов, как это может произойти, а изъятие может быть самым простым способом", - заявила Йеллен на пресс-конференции в Бразилии. По ее словам, в США для изъятия замороженных российских активов нужно законодательное основание. "Нам нужно найти способ, который был бы законным внутри страны и на международном законодательном уровне", - добавила Йеллен. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России

https://ria.ru/20240227/aktivy-1929673563.html

https://ria.ru/20240226/aktivy-1929481249.html

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россия, бразилия, сша, джаннет йеллен, министерство финансов сша, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, в мире