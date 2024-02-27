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Строительство фундамента для АЭС "Пакш-2" может начаться раньше плана - РИА Новости, 27.02.2024
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07:06 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/aes-1929685646.html
Строительство фундамента для АЭС "Пакш-2" может начаться раньше плана
Строительство фундамента для АЭС "Пакш-2" может начаться раньше плана - РИА Новости, 27.02.2024
Строительство фундамента для АЭС "Пакш-2" может начаться раньше плана
Заливка первого бетона в фундамент АЭС "Пакш-2" в Венгрии запланирована на первую половину 2025 года, но при сохранении высоких темпов подготовки может... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T07:06
2024-02-27T07:06
венгрия
россия
будапешт
алексей лихачев
аэс "пакш-2"
аэс "пакш"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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БУДАПЕШТ, 27 фев – РИА Новости. Заливка первого бетона в фундамент АЭС "Пакш-2" в Венгрии запланирована на первую половину 2025 года, но при сохранении высоких темпов подготовки может состояться раньше, заявил в интервью РИА Новости вице-президент АО "АСЭ", директор проекта сооружения АЭС "Пакш-2" Виталий Полянин. "По графику, первый бетон намечен на первую половину 2025 года. Однако если удастся сохранить нынешний темп, то первый бетон может быть залит в фундаментную плиту энергоблока №1 АЭС "Пакш-2" (энергоблок №5) и раньше", - сказал Полянин. Директор проекта уточнил, что в рамках перехода к первому бетону еще предстоит "завершить работы по укреплению грунтов, выемке грунта в котловане до проектной глубины, выполнить определенный объем армирования для фундаментной плиты и многое другое". По его словам, в рамках основного этапа строительства двух новых энергоблоков, который наступил после получения в 2022 году генеральной лицензии от венгерского регулятора, на площадке завершена разработка котлована до уровня грунтовых вод, то есть до минус пяти метров. Кроме того, завершено сооружение противофильтрационной завесы протяженностью 2,7 километра по периметру будущего рабочего котлована, предназначенной для его защиты от проникновения грунтовых вод, а в конце 2023 года стартовали работы по укреплению грунта, добавил Полянин. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20231115/vengriya-1909507674.html
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венгрия, россия, будапешт, алексей лихачев, аэс "пакш-2", аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Венгрия, Россия, Будапешт, Алексей Лихачев, АЭС "Пакш-2", АЭС "Пакш", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Строительство фундамента для АЭС "Пакш-2" может начаться раньше плана

Директор: заливка первого бетона для АЭС "Пакш-2" может состояться раньше плана

© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 фев – РИА Новости. Заливка первого бетона в фундамент АЭС "Пакш-2" в Венгрии запланирована на первую половину 2025 года, но при сохранении высоких темпов подготовки может состояться раньше, заявил в интервью РИА Новости вице-президент АО "АСЭ", директор проекта сооружения АЭС "Пакш-2" Виталий Полянин.
«
"По графику, первый бетон намечен на первую половину 2025 года. Однако если удастся сохранить нынешний темп, то первый бетон может быть залит в фундаментную плиту энергоблока №1 АЭС "Пакш-2" (энергоблок №5) и раньше", - сказал Полянин.
Директор проекта уточнил, что в рамках перехода к первому бетону еще предстоит "завершить работы по укреплению грунтов, выемке грунта в котловане до проектной глубины, выполнить определенный объем армирования для фундаментной плиты и многое другое".
По его словам, в рамках основного этапа строительства двух новых энергоблоков, который наступил после получения в 2022 году генеральной лицензии от венгерского регулятора, на площадке завершена разработка котлована до уровня грунтовых вод, то есть до минус пяти метров.
Кроме того, завершено сооружение противофильтрационной завесы протяженностью 2,7 километра по периметру будущего рабочего котлована, предназначенной для его защиты от проникновения грунтовых вод, а в конце 2023 года стартовали работы по укреплению грунта, добавил Полянин.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.
В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
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ВенгрияРоссияБудапештАлексей ЛихачевАЭС "Пакш-2"АЭС "Пакш"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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