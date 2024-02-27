Аэропорт Сочи примет свыше 300 тысяч пассажиров во время ВФМ

СИРИУС, 27 фев – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи обслужит более 300 тысяч человек во время Всемирного фестиваля молодежи, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года, сообщили журналистам в пресс-службе авиагавани курорта. Фестиваль стартует через несколько дней на федеральной территории Сириус, расположенной неподалёку от Сочи. "В период с 27 февраля по 10 марта аэропорт Сочи обслужит более 300 тысяч пассажиров (что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). В эти дни запланировано 1088 самолетовылетов, из которых 845 внутренних рейсов, 243 – международных. Участники Всемирного фестиваля молодежи будут прибывать из 25 регионов России, помимо регулярного авиасообщения заявлены чартерные рейсы с делегациями из Баку, Ташкента, а также авиакомпания "Аэрофлот" доставит участников из Индии прямым рейсом Дели-Сочи", - говорится в сообщении аэропорта. В пресс-службе воздушной гавани отмечают о готовности встречи гостей, уже сегодня проводятся тренировочные мероприятия по обслуживанию пассажиров и участников фестиваля. "Волонтеры фестиваля совместно с сотрудниками воздушной гавани отработают порядок встречи пассажиров, пройдут путь пассажира на прилет и вылет, рассмотрят нестандартные ситуации, связанные с неприбытием пассажиров или багажа. Дополнительно они проведут осмотр мест размещения автотранспорта, порядок движения пассажиров из аэровокзала, а также варианты прибытия пассажиров в аэропорт Сочи с учетом прохождения предполётных формальностей", - уточняется в сообщении пресс-службы аэропорта Сочи. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
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СИРИУС, 27 фев – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи обслужит более 300 тысяч человек во время Всемирного фестиваля молодежи, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года, сообщили журналистам в пресс-службе авиагавани курорта.
Фестиваль стартует через несколько дней на федеральной территории Сириус, расположенной неподалёку от Сочи.
"В период с 27 февраля по 10 марта аэропорт Сочи обслужит более 300 тысяч пассажиров (что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). В эти дни запланировано 1088 самолетовылетов, из которых 845 внутренних рейсов, 243 – международных. Участники Всемирного фестиваля молодежи будут прибывать из 25 регионов России, помимо регулярного авиасообщения заявлены чартерные рейсы с делегациями из Баку, Ташкента, а также авиакомпания "Аэрофлот" доставит участников из Индии прямым рейсом Дели-Сочи", - говорится в сообщении аэропорта.
В пресс-службе воздушной гавани отмечают о готовности встречи гостей, уже сегодня проводятся тренировочные мероприятия по обслуживанию пассажиров и участников фестиваля. "Волонтеры фестиваля совместно с сотрудниками воздушной гавани отработают порядок встречи пассажиров, пройдут путь пассажира на прилет и вылет, рассмотрят нестандартные ситуации, связанные с неприбытием пассажиров или багажа. Дополнительно они проведут осмотр мест размещения автотранспорта, порядок движения пассажиров из аэровокзала, а также варианты прибытия пассажиров в аэропорт Сочи с учетом прохождения предполётных формальностей", - уточняется в сообщении пресс-службы аэропорта Сочи.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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