Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Сочи примет свыше 300 тысяч пассажиров во время ВФМ - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 27.02.2024 (обновлено: 14:34 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/aeroport-1929776663.html
Аэропорт Сочи примет свыше 300 тысяч пассажиров во время ВФМ
Аэропорт Сочи примет свыше 300 тысяч пассажиров во время ВФМ - РИА Новости, 27.02.2024
Аэропорт Сочи примет свыше 300 тысяч пассажиров во время ВФМ
Международный аэропорт Сочи обслужит более 300 тысяч человек во время Всемирного фестиваля молодежи, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:17
2024-02-27T14:34
всемирный фестиваль молодежи — 2024
сочи
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_99cef09958c52ffe0141771de4ee42e4.jpg
СИРИУС, 27 фев – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи обслужит более 300 тысяч человек во время Всемирного фестиваля молодежи, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года, сообщили журналистам в пресс-службе авиагавани курорта. Фестиваль стартует через несколько дней на федеральной территории Сириус, расположенной неподалёку от Сочи. "В период с 27 февраля по 10 марта аэропорт Сочи обслужит более 300 тысяч пассажиров (что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). В эти дни запланировано 1088 самолетовылетов, из которых 845 внутренних рейсов, 243 – международных. Участники Всемирного фестиваля молодежи будут прибывать из 25 регионов России, помимо регулярного авиасообщения заявлены чартерные рейсы с делегациями из Баку, Ташкента, а также авиакомпания "Аэрофлот" доставит участников из Индии прямым рейсом Дели-Сочи", - говорится в сообщении аэропорта. В пресс-службе воздушной гавани отмечают о готовности встречи гостей, уже сегодня проводятся тренировочные мероприятия по обслуживанию пассажиров и участников фестиваля. "Волонтеры фестиваля совместно с сотрудниками воздушной гавани отработают порядок встречи пассажиров, пройдут путь пассажира на прилет и вылет, рассмотрят нестандартные ситуации, связанные с неприбытием пассажиров или багажа. Дополнительно они проведут осмотр мест размещения автотранспорта, порядок движения пассажиров из аэровокзала, а также варианты прибытия пассажиров в аэропорт Сочи с учетом прохождения предполётных формальностей", - уточняется в сообщении пресс-службы аэропорта Сочи. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240225/vmf-2024-1929430379.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_96f0ed9330d8e95e09c6f67550baa2f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
всемирный фестиваль молодежи — 2024, сочи, россия, владимир путин
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Сочи, Россия, Владимир Путин
Аэропорт Сочи примет свыше 300 тысяч пассажиров во время ВФМ

Аэропорт Сочи обслужит более 300 тысяч пассажиров в период проведения ВФМ

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 27 фев – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи обслужит более 300 тысяч человек во время Всемирного фестиваля молодежи, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года, сообщили журналистам в пресс-службе авиагавани курорта.
Фестиваль стартует через несколько дней на федеральной территории Сириус, расположенной неподалёку от Сочи.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
"В период с 27 февраля по 10 марта аэропорт Сочи обслужит более 300 тысяч пассажиров (что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). В эти дни запланировано 1088 самолетовылетов, из которых 845 внутренних рейсов, 243 – международных. Участники Всемирного фестиваля молодежи будут прибывать из 25 регионов России, помимо регулярного авиасообщения заявлены чартерные рейсы с делегациями из Баку, Ташкента, а также авиакомпания "Аэрофлот" доставит участников из Индии прямым рейсом Дели-Сочи", - говорится в сообщении аэропорта.
В пресс-службе воздушной гавани отмечают о готовности встречи гостей, уже сегодня проводятся тренировочные мероприятия по обслуживанию пассажиров и участников фестиваля. "Волонтеры фестиваля совместно с сотрудниками воздушной гавани отработают порядок встречи пассажиров, пройдут путь пассажира на прилет и вылет, рассмотрят нестандартные ситуации, связанные с неприбытием пассажиров или багажа. Дополнительно они проведут осмотр мест размещения автотранспорта, порядок движения пассажиров из аэровокзала, а также варианты прибытия пассажиров в аэропорт Сочи с учетом прохождения предполётных формальностей", - уточняется в сообщении пресс-службы аэропорта Сочи.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Волонтеры университета Сириус - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Американская делегация получила визы для участия в фестивале молодежи
25 февраля, 21:11
 
Всемирный фестиваль молодежи — 2024СочиРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала