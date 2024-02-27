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Картаполов призвал наградить военных, подбивших Abrams - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/abrams-1929815484.html
Картаполов призвал наградить военных, подбивших Abrams
Картаполов призвал наградить военных, подбивших Abrams - РИА Новости, 27.02.2024
Картаполов призвал наградить военных, подбивших Abrams
Военные, подбившие Abrams, заслуживают награды, но решение будет принимать военное командование, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:19
2024-02-27T16:19
специальная военная операция на украине
россия
андрей картаполов
денис пушилин
вооруженные силы украины
госдума рф
дмитрий песков
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Военные, подбившие Abrams, заслуживают награды, но решение будет принимать военное командование, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. На авдеевском направлении уничтожен танк американского производства Abrams, сообщили ранее во вторник в Минобороны РФ. "Это решение военного командования. Мое мнение, как гражданина и как генерала, я считаю, что эти ребята заслуживают награды, а там дальше все за командирами, как они посчитают", - сказал Картаполов. Депутат отметил, что Россия продолжит охоту за следующими "западными зверьками". По его словам, в Abrams ничего особо нового нет, с ними уже встречались в Сирии. "Тем более что там Abrams далеко не последних модификаций", - добавил Картаполов. Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие.
https://ria.ru/20240227/abrams-1929732003.html
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донецкая народная республика
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россия, андрей картаполов, денис пушилин, вооруженные силы украины, госдума рф, дмитрий песков, донецкая народная республика, сирия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Картаполов, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Дмитрий Песков, Донецкая Народная Республика, Сирия
Картаполов призвал наградить военных, подбивших Abrams

Картаполов: военные, подбившие Abrams, заслуживают награды

© Операция Z: Военкоры Русской Весны/TelegramТанк М1А1 Abrams ВСУ в районе Бердычей северо-западнее Авдеевки
Танк М1А1 Abrams ВСУ в районе Бердычей северо-западнее Авдеевки
© Операция Z: Военкоры Русской Весны/Telegram
Танк М1А1 Abrams ВСУ в районе Бердычей северо-западнее Авдеевки . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Военные, подбившие Abrams, заслуживают награды, но решение будет принимать военное командование, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
На авдеевском направлении уничтожен танк американского производства Abrams, сообщили ранее во вторник в Минобороны РФ.
Танк Abrams, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении
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"Это решение военного командования. Мое мнение, как гражданина и как генерала, я считаю, что эти ребята заслуживают награды, а там дальше все за командирами, как они посчитают", - сказал Картаполов.
Депутат отметил, что Россия продолжит охоту за следующими "западными зверьками". По его словам, в Abrams ничего особо нового нет, с ними уже встречались в Сирии.
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"Тем более что там Abrams далеко не последних модификаций", - добавил Картаполов.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 февраля, 14:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей КартаполовДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныГосдума РФДмитрий ПесковДонецкая Народная РеспубликаСирия
 
 
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