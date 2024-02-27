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Минобороны рассказало об уничтожении танка Abrams на Авдеевском направлении - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:42 27.02.2024 (обновлено: 17:13 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/abrams-1929804836.html
Минобороны рассказало об уничтожении танка Abrams на Авдеевском направлении
Минобороны рассказало об уничтожении танка Abrams на Авдеевском направлении - РИА Новости, 27.02.2024
Минобороны рассказало об уничтожении танка Abrams на Авдеевском направлении
Российские войска уничтожили танк американского производства Abrams Авдеевском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:42
2024-02-27T17:13
специальная военная операция на украине
россия
сша
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Российские войска уничтожили танк американского производства Abrams Авдеевском направлении, сообщило Минобороны. "Противник потерял до 485 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-30", — заявили в ведомстве.Вашингтон обещал передать Киеву 31 единицу Abrams, СМИ сообщали о начале поставок в прошлом сентябре. При этом, как писала газета Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ американских танков не сможет изменить ситуацию на фронте.В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.
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россия, сша, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало об уничтожении танка Abrams на Авдеевском направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили первый танк Abrams на Авдеевском направлении

© Операция Z: Военкоры Русской Весны/TelegramТанк М1А1 Abrams ВСУ
Танк М1А1 Abrams ВСУ
© Операция Z: Военкоры Русской Весны/Telegram
Танк М1А1 Abrams ВСУ
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Российские войска уничтожили танк американского производства Abrams Авдеевском направлении, сообщило Минобороны.
"Противник потерял до 485 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-30", — заявили в ведомстве.

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийный выпуск начался с 1980 года. Это один из наиболее тяжелых танков, боевая масса которого превышает 62 тонны. Он оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Танк имеет прочную броню лишь спереди, мощный двигатель с завышенным расходом топлива и теплоизлучением, ручное заряжание пушки вместо автоматического, уязвимый дополнительный двигатель и высокую цену.

Вашингтон обещал передать Киеву 31 единицу Abrams, СМИ сообщали о начале поставок в прошлом сентябре. При этом, как писала газета Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ американских танков не сможет изменить ситуацию на фронте.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.
Что пробивает броню танка Abrams
25 сентября 2023, 14:14
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Что пробивает броню танка AbramsПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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