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В США заявили о переоцененности Abrams после уничтожения танка в зоне СВО - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:59 27.02.2024 (обновлено: 12:04 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/abrams-1929732003.html
В США заявили о переоцененности Abrams после уничтожения танка в зоне СВО
В США заявили о переоцененности Abrams после уничтожения танка в зоне СВО - РИА Новости, 27.02.2024
В США заявили о переоцененности Abrams после уничтожения танка в зоне СВО
Танки M1 Abrams, один из которых уничтожен на Украине, "значительно переоценены", пишет американское издание National Interest, добавив, что среди них будут еще РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:59
2024-02-27T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
нато
m1 abrams
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Танки M1 Abrams, один из которых уничтожен на Украине, "значительно переоценены", пишет американское издание National Interest, добавив, что среди них будут еще потери, и призвав не рассматривать эту бронетехнику как "непобедимое чудесное оружие". В понедельник советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. "M1 Abrams, вероятно, значительно переоценен - так же, как британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2. Хотя M1, Challenger 2 и Leopard 2 считаются одними из лучших танков, находящихся сейчас на вооружении, ни один не должен рассматриваться как непобедимое чудесное оружие", - говорится в сообщении National Interest. Как отмечает издание, бои на Украине продемонстрировали, что дроны и противотанковое оружие могут бросить вызов даже самым современным и тяжело бронированным машинам. В то же время, по мнению National Interest, танки продолжать играть огромную роль в конфликте. Издание полагает, что почти наверняка уничтоженный в районе Авдеевки Abrams не будет последним. Журнал Forbes пишет, что не бывает неуязвимых танков, а практически все они особенно уязвимы к атакам сверху. В качестве исключения издания выделяет шведский Strv 122, у которого есть дополнительная броня на крыше башни. При этом отмечается, что у Украины было 10 шведских танков, как минимум один она потеряла, еще несколько были вынуждены бросить. Как пишет Forbеs, Киев потерял как минимум по одному танку из почти всех типов тяжелой боевой техники, поставленной на Украину. "На войне, где каждая сторона выпускает десятки тысяч дронов в месяц, а противовоздушная оборона и радиоэлектронное подавление едва успевают отвечать угрозам, ни один танк не в безопасности", - пишет журнал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
https://ria.ru/20230221/abrams-1853537380.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, нато, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, M1 Abrams
В США заявили о переоцененности Abrams после уничтожения танка в зоне СВО

NI после уничтожения Abrams в зоне СВО назвало эти танки сильно переоцененными

© Фото из соцсетейТанк Abrams, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении
Танк Abrams, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении
© Фото из соцсетей
Танк Abrams, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Танки M1 Abrams, один из которых уничтожен на Украине, "значительно переоценены", пишет американское издание National Interest, добавив, что среди них будут еще потери, и призвав не рассматривать эту бронетехнику как "непобедимое чудесное оружие".
В понедельник советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки.
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"M1 Abrams, вероятно, значительно переоценен - так же, как британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2. Хотя M1, Challenger 2 и Leopard 2 считаются одними из лучших танков, находящихся сейчас на вооружении, ни один не должен рассматриваться как непобедимое чудесное оружие", - говорится в сообщении National Interest.
Как отмечает издание, бои на Украине продемонстрировали, что дроны и противотанковое оружие могут бросить вызов даже самым современным и тяжело бронированным машинам. В то же время, по мнению National Interest, танки продолжать играть огромную роль в конфликте.
Издание полагает, что почти наверняка уничтоженный в районе Авдеевки Abrams не будет последним.
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Журнал Forbes пишет, что не бывает неуязвимых танков, а практически все они особенно уязвимы к атакам сверху. В качестве исключения издания выделяет шведский Strv 122, у которого есть дополнительная броня на крыше башни. При этом отмечается, что у Украины было 10 шведских танков, как минимум один она потеряла, еще несколько были вынуждены бросить.
Как пишет Forbеs, Киев потерял как минимум по одному танку из почти всех типов тяжелой боевой техники, поставленной на Украину. "На войне, где каждая сторона выпускает десятки тысяч дронов в месяц, а противовоздушная оборона и радиоэлектронное подавление едва успевают отвечать угрозам, ни один танк не в безопасности", - пишет журнал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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