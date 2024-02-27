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Два главных слова: пасхальные приветствия на одиннадцати языках - РИА Новости, 27.02.2024
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Религия
 
14:32 27.02.2024 (обновлено: 14:36 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/168438071.html
Два главных слова: пасхальные приветствия на одиннадцати языках
Два главных слова: пасхальные приветствия на одиннадцати языках - РИА Новости, 27.02.2024
Два главных слова: пасхальные приветствия на одиннадцати языках
В русской православной церкви существует традиция читать на праздничном пасхальном богослужении 17 первых стихов Евангелия от Иоанна на разных языках: "В начале РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:32
2024-02-27T14:36
общество
религия
пасха
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В русской православной церкви существует традиция читать на праздничном пасхальном богослужении 17 первых стихов Евангелия от Иоанна на разных языках: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог" (Ин 1,1).Согласно церковному календарю, в течение года читают все четыре Евангелия. Чтение же Евангелия от Иоанна начинается на Пасхальной литургии. Это Евангелие с наиболее сложным богословским содержанием в древние времена звучало в церкви в пасхальную ночь впервые для новокрещенных, тех, кто прошел перед этим курс катехизации.Традиция чтения Евангелия от Иоанна восходит к X веку. Считается, что она пошла от константинопольского Патриарха. Сначала текст читали на двух языках – латинском и греческом. Позднее был добавлен древнееврейский, как третий из языков, на которых была сделана надпись на кресте "Иисус Назорей – царь Иудейский". Когда в литургии начали использовать местные языки, этот текст стали читать и на них.Сейчас принято читать пасхальное Евангелие на этих трех древних и некоторых современных языках. Чтение символизирует универсальность Евангелия, которое обращено ко всем народам: благая весть о Христе, чья победа над смертью празднуется в Пасхальную ночь, должна быть услышана во всем мире.Существует также традиция пения пасхальных тропарей на разных современных языках. Тропарем в церковной традиции называется краткое песнопение, выражающее суть празднуемого события. Главным песнопением праздника является тропарь "Христос воскресе из мертвых…".Радостный гимн, возвещающий о воскресении Христа, первый раз звучит в пасхальную ночь, когда крестный ход, обойдя вокруг храма, останавливается у его закрытых дверей. Радостная песнь "Христос Воскресе…" многократно повторяется в церковных богослужениях на протяжении всех сорока дней празднования Пасхи. Весть о воскресении Спасителя возвещается всем народам во всех уголках земли, и в православных церквях можно услышать пение тропаря Пасхи на разных языках.Тропарь повествует о том, как на рассвете первого дня после субботы (теперь этот день недели мы называем воскресеньем в память о воскресении Христа), жены-мироносицы подошли ко гробу, чтобы помазать благовониями тело своего Учителя и Господа, и оказалось, что тяжелый камень, закрывавший вход в пещеру погребения, отвален. Гроб пуст: в нем лишь погребальные пелены, в которые было завернуто тело Иисуса Христа. Сам же Христос воскрес!Вот как это звучит на разных языках:
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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общество, пасха
Общество, Религия, Пасха

Два главных слова: пасхальные приветствия на одиннадцати языках

© РИА Новости / Сергей ПятаковПасхальные яйца. Архив
Пасхальные яйца. Архив - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
В русской православной церкви существует традиция читать на праздничном пасхальном богослужении 17 первых стихов Евангелия от Иоанна на разных языках: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог" (Ин 1,1).
Согласно церковному календарю, в течение года читают все четыре Евангелия. Чтение же Евангелия от Иоанна начинается на Пасхальной литургии. Это Евангелие с наиболее сложным богословским содержанием в древние времена звучало в церкви в пасхальную ночь впервые для новокрещенных, тех, кто прошел перед этим курс катехизации.
Традиция чтения Евангелия от Иоанна восходит к X веку. Считается, что она пошла от константинопольского Патриарха. Сначала текст читали на двух языках – латинском и греческом. Позднее был добавлен древнееврейский, как третий из языков, на которых была сделана надпись на кресте "Иисус Назорей – царь Иудейский". Когда в литургии начали использовать местные языки, этот текст стали читать и на них.
Сейчас принято читать пасхальное Евангелие на этих трех древних и некоторых современных языках. Чтение символизирует универсальность Евангелия, которое обращено ко всем народам: благая весть о Христе, чья победа над смертью празднуется в Пасхальную ночь, должна быть услышана во всем мире.
Существует также традиция пения пасхальных тропарей на разных современных языках. Тропарем в церковной традиции называется краткое песнопение, выражающее суть празднуемого события. Главным песнопением праздника является тропарь "Христос воскресе из мертвых…".
Радостный гимн, возвещающий о воскресении Христа, первый раз звучит в пасхальную ночь, когда крестный ход, обойдя вокруг храма, останавливается у его закрытых дверей. Радостная песнь "Христос Воскресе…" многократно повторяется в церковных богослужениях на протяжении всех сорока дней празднования Пасхи. Весть о воскресении Спасителя возвещается всем народам во всех уголках земли, и в православных церквях можно услышать пение тропаря Пасхи на разных языках.
Тропарь повествует о том, как на рассвете первого дня после субботы (теперь этот день недели мы называем воскресеньем в память о воскресении Христа), жены-мироносицы подошли ко гробу, чтобы помазать благовониями тело своего Учителя и Господа, и оказалось, что тяжелый камень, закрывавший вход в пещеру погребения, отвален. Гроб пуст: в нем лишь погребальные пелены, в которые было завернуто тело Иисуса Христа. Сам же Христос воскрес!
Вот как это звучит на разных языках:
  • на греческом: Χριστος Aνεστη!
  • на латыни: Christus resurrexit!
  • на английском: Christ is Risen!
  • на немецком: Christus ist auferstanden!
  • на французском: Le Christ est ressuscité!
  • на испанском: ¡Cristo ha resucitado!
  • на итальянском: Cristo è risorto!
  • на шведском: Kristus är uppstånden!
  • на японском: ハリストス復活！
  • на турецком: Mesih dirildi!
  • на русском: Христос Воскресе!
 
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