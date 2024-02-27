https://ria.ru/20240227/168438071.html

Два главных слова: пасхальные приветствия на одиннадцати языках

Два главных слова: пасхальные приветствия на одиннадцати языках - РИА Новости, 27.02.2024

Два главных слова: пасхальные приветствия на одиннадцати языках

В русской православной церкви существует традиция читать на праздничном пасхальном богослужении 17 первых стихов Евангелия от Иоанна на разных языках: "В начале РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:32

2024-02-27T14:32

2024-02-27T14:36

общество

религия

пасха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16838/39/168383914_0:1232:2832:2825_1920x0_80_0_0_0bf04d4557ee87ebdbe296081c1f9ced.jpg

В русской православной церкви существует традиция читать на праздничном пасхальном богослужении 17 первых стихов Евангелия от Иоанна на разных языках: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог" (Ин 1,1).Согласно церковному календарю, в течение года читают все четыре Евангелия. Чтение же Евангелия от Иоанна начинается на Пасхальной литургии. Это Евангелие с наиболее сложным богословским содержанием в древние времена звучало в церкви в пасхальную ночь впервые для новокрещенных, тех, кто прошел перед этим курс катехизации.Традиция чтения Евангелия от Иоанна восходит к X веку. Считается, что она пошла от константинопольского Патриарха. Сначала текст читали на двух языках – латинском и греческом. Позднее был добавлен древнееврейский, как третий из языков, на которых была сделана надпись на кресте "Иисус Назорей – царь Иудейский". Когда в литургии начали использовать местные языки, этот текст стали читать и на них.Сейчас принято читать пасхальное Евангелие на этих трех древних и некоторых современных языках. Чтение символизирует универсальность Евангелия, которое обращено ко всем народам: благая весть о Христе, чья победа над смертью празднуется в Пасхальную ночь, должна быть услышана во всем мире.Существует также традиция пения пасхальных тропарей на разных современных языках. Тропарем в церковной традиции называется краткое песнопение, выражающее суть празднуемого события. Главным песнопением праздника является тропарь "Христос воскресе из мертвых…".Радостный гимн, возвещающий о воскресении Христа, первый раз звучит в пасхальную ночь, когда крестный ход, обойдя вокруг храма, останавливается у его закрытых дверей. Радостная песнь "Христос Воскресе…" многократно повторяется в церковных богослужениях на протяжении всех сорока дней празднования Пасхи. Весть о воскресении Спасителя возвещается всем народам во всех уголках земли, и в православных церквях можно услышать пение тропаря Пасхи на разных языках.Тропарь повествует о том, как на рассвете первого дня после субботы (теперь этот день недели мы называем воскресеньем в память о воскресении Христа), жены-мироносицы подошли ко гробу, чтобы помазать благовониями тело своего Учителя и Господа, и оказалось, что тяжелый камень, закрывавший вход в пещеру погребения, отвален. Гроб пуст: в нем лишь погребальные пелены, в которые было завернуто тело Иисуса Христа. Сам же Христос воскрес!Вот как это звучит на разных языках:

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, пасха