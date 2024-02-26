https://ria.ru/20240226/zemletryasenie-1929602086.html

В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 26.02.2024

В Бурятии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали в 20 километрах от поселка Северомуйск в Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:58

2024-02-26T16:58

2024-02-26T16:58

происшествия

иркутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 26 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали в 20 километрах от поселка Северомуйск в Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. "В 18.37 (13.37 мск) от сейсмической станции Байкальского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" г. Иркутск… поступила информация о том, что произошло сейсмособытие в 20 километрах юго-восточнее от населенного пункта Северомуйск, магнитуда 3,9, энергетический класс 11,1", - говорится в сообщении. По предварительной информации, толчки не ощущались.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

иркутск

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происшествия, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)