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В Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 26.02.2024
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16:58 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/zemletryasenie-1929602086.html
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 26.02.2024
В Бурятии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали в 20 километрах от поселка Северомуйск в Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:58
2024-02-26T16:58
происшествия
иркутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 26 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали в 20 километрах от поселка Северомуйск в Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. "В 18.37 (13.37 мск) от сейсмической станции Байкальского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" г. Иркутск… поступила информация о том, что произошло сейсмособытие в 20 километрах юго-восточнее от населенного пункта Северомуйск, магнитуда 3,9, энергетический класс 11,1", - говорится в сообщении. По предварительной информации, толчки не ощущались.
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происшествия, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии произошло землетрясение

МЧС: в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 26 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали в 20 километрах от поселка Северомуйск в Бурятии, сообщает региональный главк МЧС.
"В 18.37 (13.37 мск) от сейсмической станции Байкальского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" г. Иркутск… поступила информация о том, что произошло сейсмособытие в 20 километрах юго-восточнее от населенного пункта Северомуйск, магнитуда 3,9, энергетический класс 11,1", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, толчки не ощущались.
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