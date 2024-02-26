https://ria.ru/20240226/zemletryasenie-1929602086.html
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 26.02.2024
В Бурятии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали в 20 километрах от поселка Северомуйск в Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:58
2024-02-26T16:58
2024-02-26T16:58
происшествия
иркутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
УЛАН-УДЭ, 26 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали в 20 километрах от поселка Северомуйск в Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. "В 18.37 (13.37 мск) от сейсмической станции Байкальского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" г. Иркутск… поступила информация о том, что произошло сейсмособытие в 20 километрах юго-восточнее от населенного пункта Северомуйск, магнитуда 3,9, энергетический класс 11,1", - говорится в сообщении. По предварительной информации, толчки не ощущались.
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии произошло землетрясение
МЧС: в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9