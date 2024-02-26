https://ria.ru/20240226/zemletryasenie-1929479631.html
В Японии произошло землетрясение
В Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 26.02.2024
В Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло днем понедельник в японской префектуре Эхимэ на северо-западе острова Сикоку, угрозы цунами нет, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:01
2024-02-26T10:01
2024-02-26T10:01
в мире
япония
эхимэ
хиросима (префектура)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
ТОКИО, 26 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло днем понедельник в японской префектуре Эхимэ на северо-западе острова Сикоку, угрозы цунами нет, сообщается на сайте Главного метеорологического агентства Японии. По данным агентства, толчки были зафиксированы в 15.24 по местному времени (09.24 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под землей. Толчки силой до 4 баллов ощущались в префектурах Эхиме и Хиросима. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Сообщений о сбоях в работе расположенных в регионе АЭС также нет.
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html
япония
эхимэ
хиросима (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, эхимэ, хиросима (префектура)
В мире, Япония, Эхимэ, Хиросима (префектура)
В Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на острове Сикоку в Японии