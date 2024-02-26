https://ria.ru/20240226/zemletryasenie-1929479631.html

В Японии произошло землетрясение

В Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 26.02.2024

В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло днем понедельник в японской префектуре Эхимэ на северо-западе острова Сикоку, угрозы цунами нет, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:01

2024-02-26T10:01

2024-02-26T10:01

в мире

япония

эхимэ

хиросима (префектура)

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ТОКИО, 26 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло днем понедельник в японской префектуре Эхимэ на северо-западе острова Сикоку, угрозы цунами нет, сообщается на сайте Главного метеорологического агентства Японии. По данным агентства, толчки были зафиксированы в 15.24 по местному времени (09.24 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под землей. Толчки силой до 4 баллов ощущались в префектурах Эхиме и Хиросима. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Сообщений о сбоях в работе расположенных в регионе АЭС также нет.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

япония

эхимэ

хиросима (префектура)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, эхимэ, хиросима (префектура)