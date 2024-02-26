https://ria.ru/20240226/zapad-1929610913.html
Запад критикует выборы только в неугодных ему странах, заявил Косачев
Запад критикует выборы только в неугодных ему странах, заявил Косачев - РИА Новости, 26.02.2024
Запад критикует выборы только в неугодных ему странах, заявил Косачев
Запад критикует выборы только в государствах, которые проводят самостоятельную политику, не обращая внимания ни на реальное положение дел и волю избирателей в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:38
2024-02-26T17:38
2024-02-26T17:38
в мире
белоруссия
константин косачев
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бюро по демократическим институтам и правам человека
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МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Запад критикует выборы только в государствах, которые проводят самостоятельную политику, не обращая внимания ни на реальное положение дел и волю избирателей в этих странах, заявил в понедельник вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. Ранее президент ПАСЕ Теодорос Русопулос назвал парламентские и местные выборы в Белоруссии "пародией на демократию". "Критика (Запада – ред.) субъективна, избирательна, предвзята и преследует очевидные политические цели. Она напрямую зависит от степени лояльности той или иной страны однополярной модели устройства, которую Запад навязывает миру", - заявил Косачев журналистам, комментируя заявление ПАСЕ по выборам в Белоруссии и других западных структур. По его оценке, те, кто вписывается в такую модель, никогда критике не подвергаются, хотя у них есть масса изъянов политической системы. "Среди партнеров Запада есть страны, где политические партии вообще запрещены или, где у женщин нет права голоса, где нарушения прав человека носят объемный характер, но они этой критики избегают", - напомнил Косачев. Те же страны, кто проводит свою суверенную политику, всегда будут подвергаться критике "независимо от истинного положения в стране и желания ее жителей", считает он. "Будут новые заявления и БДИПЧ ОБСЕ, и ПАСЕ и других западных структур в адрес Белоруссии", - предупредил он.
https://ria.ru/20240226/belorussiya-1929589262.html
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в мире, белоруссия, константин косачев, парламентская ассамблея совета европы, бюро по демократическим институтам и правам человека
В мире, Белоруссия, Константин Косачев, Парламентская ассамблея Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека
Запад критикует выборы только в неугодных ему странах, заявил Косачев
Косачев: Запад критикует выборы в странах, проводящих самостоятельную политику
МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Запад критикует выборы только в государствах, которые проводят самостоятельную политику, не обращая внимания ни на реальное положение дел и волю избирателей в этих странах, заявил в понедельник вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
Ранее президент ПАСЕ
Теодорос Русопулос назвал парламентские и местные выборы в Белоруссии
"пародией на демократию".
Генсек СНГ прокомментировал заявления Госдепа о выборах в Белоруссии
"Критика (Запада – ред.) субъективна, избирательна, предвзята и преследует очевидные политические цели. Она напрямую зависит от степени лояльности той или иной страны однополярной модели устройства, которую Запад навязывает миру", - заявил Косачев журналистам, комментируя заявление ПАСЕ по выборам в Белоруссии и других западных структур.
По его оценке, те, кто вписывается в такую модель, никогда критике не подвергаются, хотя у них есть масса изъянов политической системы.
«
"Среди партнеров Запада есть страны, где политические партии вообще запрещены или, где у женщин нет права голоса, где нарушения прав человека носят объемный характер, но они этой критики избегают", - напомнил Косачев.
Те же страны, кто проводит свою суверенную политику, всегда будут подвергаться критике "независимо от истинного положения в стране и желания ее жителей", считает он.
"Будут новые заявления и БДИПЧ ОБСЕ
, и ПАСЕ и других западных структур в адрес Белоруссии", - предупредил он.
Запад не может указывать странам СНГ, как проводить выборы, заявил генсек