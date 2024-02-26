https://ria.ru/20240226/zapad-1929610913.html

Запад критикует выборы только в неугодных ему странах, заявил Косачев

Запад критикует выборы только в неугодных ему странах, заявил Косачев - РИА Новости, 26.02.2024

Запад критикует выборы только в неугодных ему странах, заявил Косачев

Запад критикует выборы только в государствах, которые проводят самостоятельную политику, не обращая внимания ни на реальное положение дел и волю избирателей в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:38

2024-02-26T17:38

2024-02-26T17:38

в мире

белоруссия

константин косачев

парламентская ассамблея совета европы

бюро по демократическим институтам и правам человека

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МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Запад критикует выборы только в государствах, которые проводят самостоятельную политику, не обращая внимания ни на реальное положение дел и волю избирателей в этих странах, заявил в понедельник вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. Ранее президент ПАСЕ Теодорос Русопулос назвал парламентские и местные выборы в Белоруссии "пародией на демократию". "Критика (Запада – ред.) субъективна, избирательна, предвзята и преследует очевидные политические цели. Она напрямую зависит от степени лояльности той или иной страны однополярной модели устройства, которую Запад навязывает миру", - заявил Косачев журналистам, комментируя заявление ПАСЕ по выборам в Белоруссии и других западных структур. По его оценке, те, кто вписывается в такую модель, никогда критике не подвергаются, хотя у них есть масса изъянов политической системы. "Среди партнеров Запада есть страны, где политические партии вообще запрещены или, где у женщин нет права голоса, где нарушения прав человека носят объемный характер, но они этой критики избегают", - напомнил Косачев. Те же страны, кто проводит свою суверенную политику, всегда будут подвергаться критике "независимо от истинного положения в стране и желания ее жителей", считает он. "Будут новые заявления и БДИПЧ ОБСЕ, и ПАСЕ и других западных структур в адрес Белоруссии", - предупредил он.

https://ria.ru/20240226/belorussiya-1929589262.html

https://ria.ru/20240224/sng-1929264503.html

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в мире, белоруссия, константин косачев, парламентская ассамблея совета европы, бюро по демократическим институтам и правам человека