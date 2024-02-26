https://ria.ru/20240226/zapad-1929519852.html

Боррель признал, что эра западного доминирования подошла к концу

Боррель признал, что эра западного доминирования подошла к концу - РИА Новости, 26.02.2024

Боррель признал, что эра западного доминирования подошла к концу

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, рассуждая о нынешней геополитической напряженности в мире и отношениях Европы со странами Глобального Юга, заявил,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T12:28

2024-02-26T12:28

2024-02-26T17:34

в мире

европа

ближний восток

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, рассуждая о нынешней геополитической напряженности в мире и отношениях Европы со странами Глобального Юга, заявил, что эпоха доминирования Запада окончательно завершилась. Заявление опубликовано на сайте Внешнеполитической службы ЕС."Если нынешняя глобальная геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении "Запад против остальных", будущее Европы рискует оказаться мрачным. Эпоха доминирования Запада действительно окончательно завершилась. Хотя теоретически это было понятно, мы не всегда делали все практические выводы из этой новой реальности", — сказал он. По его мнению, ситуация для Европы усугубилась украинским кризисом и ростом эскалации на Ближнем Востоке. "Многие из Глобального Юга обвиняют нас в двойных стандартах, — добавил Боррель и призвал дать отпор этому не только словами, но и действиями.

https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html

европа

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в мире, европа, ближний восток, жозеп боррель, евросоюз