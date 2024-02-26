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Боррель признал, что эра западного доминирования подошла к концу - РИА Новости, 26.02.2024
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12:28 26.02.2024 (обновлено: 17:34 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/zapad-1929519852.html
Боррель признал, что эра западного доминирования подошла к концу
Боррель признал, что эра западного доминирования подошла к концу - РИА Новости, 26.02.2024
Боррель признал, что эра западного доминирования подошла к концу
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, рассуждая о нынешней геополитической напряженности в мире и отношениях Европы со странами Глобального Юга, заявил,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:28
2024-02-26T17:34
в мире
европа
ближний восток
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, рассуждая о нынешней геополитической напряженности в мире и отношениях Европы со странами Глобального Юга, заявил, что эпоха доминирования Запада окончательно завершилась. Заявление опубликовано на сайте Внешнеполитической службы ЕС."Если нынешняя глобальная геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении "Запад против остальных", будущее Европы рискует оказаться мрачным. Эпоха доминирования Запада действительно окончательно завершилась. Хотя теоретически это было понятно, мы не всегда делали все практические выводы из этой новой реальности", — сказал он. По его мнению, ситуация для Европы усугубилась украинским кризисом и ростом эскалации на Ближнем Востоке. "Многие из Глобального Юга обвиняют нас в двойных стандартах, — добавил Боррель и призвал дать отпор этому не только словами, но и действиями.
https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html
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в мире, европа, ближний восток, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Европа, Ближний Восток, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель признал, что эра западного доминирования подошла к концу

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что эра доминирования Запада подошла к концу

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, рассуждая о нынешней геополитической напряженности в мире и отношениях Европы со странами Глобального Юга, заявил, что эпоха доминирования Запада окончательно завершилась. Заявление опубликовано на сайте Внешнеполитической службы ЕС.
"Если нынешняя глобальная геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении "Запад против остальных", будущее Европы рискует оказаться мрачным. Эпоха доминирования Запада действительно окончательно завершилась. Хотя теоретически это было понятно, мы не всегда делали все практические выводы из этой новой реальности", — сказал он.
По его мнению, ситуация для Европы усугубилась украинским кризисом и ростом эскалации на Ближнем Востоке.
"Многие из Глобального Юга обвиняют нас в двойных стандартах, — добавил Боррель и призвал дать отпор этому не только словами, но и действиями.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Очередной блицкриг ведет Европу к капитуляции
Вчера, 08:00
 
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