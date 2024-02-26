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Ярмарка выходного дня пройдет в Рязани 2 марта в рамках поддержки МСП

Ярмарка выходного дня пройдет в Рязани 2 марта в рамках поддержки МСП - РИА Новости, 26.02.2024

Ярмарка выходного дня пройдет в Рязани 2 марта в рамках поддержки МСП

В Рязанской области в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" проводят... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:53

2024-02-26T14:53

2024-02-26T14:53

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Рязанской области в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" проводят ярмарки выходного дня, следующая пройдет в Рязани 2 марта, сообщает пресс-служба правительства региона. Ярмарки проводят министерство сельского хозяйства и продовольствия региона и министерство экономического развития области в рамках реализации национального проекта. В пресс-службе уточнили, что 24 февраля в ярмарках выходного дня поучаствовали 174 региональных производителя продуктов питания, в числе которых фермеры и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Во время проведения ярмарок на 261 торговой точке реализовали восемь тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 4,7 тонны молока и молочных продуктов, 4,2 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 0,2 тонны меда и продуктов пчеловодства, 1,5 тонны живой рыбы, тонну картофеля, две тонны овощей, семь тонн яблок и груш. Следующая ярмарка выходного дня пройдет в Рязани 2 марта у КДЦ "Октябрь", ТЦ "КИТ", на улице Дзержинского (территория УРТ) и около здания ЦНТИ.

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Алёна Пава

твой бизнес – новости, рязань, рязанская область