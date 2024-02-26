https://ria.ru/20240226/vzyrv-1929665099.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 26.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T23:10

2024-02-26T23:10

2024-02-26T23:10

специальная военная операция на украине

в мире

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кривой рог

днепропетровская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

кривой рог

днепропетровская область

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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы украины