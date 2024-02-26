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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 26.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T23:10
2024-02-26T23:10
2024-02-26T23:10
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
"Страна.ua": в Кривом Роге прогремел взрыв