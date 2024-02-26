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В Госдуме рассказали, что посольство США пытается вмешаться в выборы - РИА Новости, 26.02.2024
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19:01 26.02.2024 (обновлено: 19:26 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/vybory-1929629078.html
В Госдуме рассказали, что посольство США пытается вмешаться в выборы
В Госдуме рассказали, что посольство США пытается вмешаться в выборы - РИА Новости, 26.02.2024
В Госдуме рассказали, что посольство США пытается вмешаться в выборы
Русскоязычные ресурсы посольства США в Москве используются для вмешательства в президентские выборы в РФ, комиссия Госдумы направит материалы в МИД РФ, заявил... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:01
2024-02-26T19:26
выборы президента россии — 2024
политика
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россия
василий пискарев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Русскоязычные ресурсы посольства США в Москве используются для вмешательства в президентские выборы в РФ, комиссия Госдумы направит материалы в МИД РФ, заявил глава комиссии по противодействию вмешательствам извне, председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Парламентарий сообщил, что посол США Линн Трейси в своём недавнем интервью дала "уничижительные и дискредитирующие" оценки выборам в России еще до их проведения, пытаясь подорвать доверие граждан к избирательной системе."Для вмешательства в президентские выборы в России активно используются русскоязычные информационные ресурсы посольства США в Москве … Расцениваем подобные действия как вмешательство во внутренние дела нашей страны. Явный выход посла США за рамки дипломатических норм и правил в преддверии выборов не должен остаться без внимания, комиссия направит собранные материалы в МИД России", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. По его словам, сайт и аккаунты посольства США в соцсетях давно уже вышли за рамки представительских функций и на регулярной основе размещают политическую информацию деструктивного характера."При этом госпожа Трейси подчеркивает, что многочисленные инвективы, с которыми госдеп и посольство США в Москве регулярно обращаются к российскому правительству, являются также обращениями к гражданам России, что дает некий "очень важный импульс". Мы уже сталкивались с различными "импульсами" со стороны посольства США, но были они не наведением мостов, как говорит посол, а попытками дестабилизировать обстановку в России и призывами к массовым беспорядкам", - отметил Пискарев.
https://ria.ru/20240208/vybory-1926200439.html
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политика, сша, россия, василий пискарев, госдума рф
Выборы президента России — 2024, Политика, США, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, что посольство США пытается вмешаться в выборы

Госдума направит в МИД материалы о вмешательстве посольства США в выборы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Русскоязычные ресурсы посольства США в Москве используются для вмешательства в президентские выборы в РФ, комиссия Госдумы направит материалы в МИД РФ, заявил глава комиссии по противодействию вмешательствам извне, председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
Парламентарий сообщил, что посол США Линн Трейси в своём недавнем интервью дала "уничижительные и дискредитирующие" оценки выборам в России еще до их проведения, пытаясь подорвать доверие граждан к избирательной системе.
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"Для вмешательства в президентские выборы в России активно используются русскоязычные информационные ресурсы посольства США в Москве … Расцениваем подобные действия как вмешательство во внутренние дела нашей страны. Явный выход посла США за рамки дипломатических норм и правил в преддверии выборов не должен остаться без внимания, комиссия направит собранные материалы в МИД России", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. По его словам, сайт и аккаунты посольства США в соцсетях давно уже вышли за рамки представительских функций и на регулярной основе размещают политическую информацию деструктивного характера.
"При этом госпожа Трейси подчеркивает, что многочисленные инвективы, с которыми госдеп и посольство США в Москве регулярно обращаются к российскому правительству, являются также обращениями к гражданам России, что дает некий "очень важный импульс". Мы уже сталкивались с различными "импульсами" со стороны посольства США, но были они не наведением мостов, как говорит посол, а попытками дестабилизировать обстановку в России и призывами к массовым беспорядкам", - отметил Пискарев.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаСШАРоссияВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
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