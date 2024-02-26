https://ria.ru/20240226/vsu-1929530641.html

Пушилин заявил, что Зеленский кратно занизил потери ВСУ

Пушилин заявил, что Зеленский кратно занизил потери ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024

Пушилин заявил, что Зеленский кратно занизил потери ВСУ

Заявление Владимира Зеленского о потерях ВСУ - наглая и циничная ложь, цифра кратно занижена, только в Артемовске, Марьинке и Авдеевке противник потерял гораздо РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:11

2024-02-26T13:11

2024-02-26T13:13

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

марьинка (днр)

артемовск

авдеевка

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о потерях ВСУ - наглая и циничная ложь, цифра кратно занижена, только в Артемовске, Марьинке и Авдеевке противник потерял гораздо больше, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими. "Очередная наглая и циничная ложь Зеленского. Даже если допустить, что он не учитывает тех, чьи тела они бросили на полях сражений, то цифра, озвученная Зеленским, кратно занижена по сравнению с реальным количеством погибших боевиков украинского режима. Только в битвах за Артемовск, Марьинку, Авдеевку противник потерял гораздо больше, чем заявленные им 31 тысяча", - сказал Пушилин.Он объяснил, зачем Зеленский это делает. "Напряженность на территории оставшейся части бывшей Украины растет, и этой ложью Зеленский пытается снизить градус недовольства населения, особенно с учетом насильственных методов мобилизации, которые там стали нормой", - сказал Пушилин агентству.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929457450.html

марьинка (днр)

артемовск

авдеевка

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

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