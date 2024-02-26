https://ria.ru/20240226/vsu-1929505933.html

Сырский заявил о сложной обстановке для ВСУ на многих направлениях

Сырский заявил о сложной обстановке для ВСУ на многих направлениях - РИА Новости, 26.02.2024

Сырский заявил о сложной обстановке для ВСУ на многих направлениях

Главком ВСУ Александр Сырский на фоне сдачи украинскими войсками Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области заявил в своем Telegram-канале, что обстановка на... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:48

2024-02-26T11:48

2024-02-26T11:48

специальная военная операция на украине

в мире

александр сырский

вооруженные силы украины

украина

россия

авдеевка

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский на фоне сдачи украинскими войсками Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области заявил в своем Telegram-канале, что обстановка на многих направлениях сложная и требует контроля. Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом, но забуксовал в нижней палате конгресса. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца. "На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля", - написал Сырский. Он также заявил, что посетил передовые командные пункты в зоне боевых действий, где обсудил дальнейшие шаги по противодействию дронам и ударам с воздуха, а также усиление отдельных участков фронта. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Минобороны РФ 23 февраля сообщило, что российские войска на херсонском направлении в течение недели взял под контроль населенный пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих и пять танков.

https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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авдеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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