Рейтинг@Mail.ru
Сырский заявил о сложной обстановке для ВСУ на многих направлениях - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/vsu-1929505933.html
Сырский заявил о сложной обстановке для ВСУ на многих направлениях
Сырский заявил о сложной обстановке для ВСУ на многих направлениях - РИА Новости, 26.02.2024
Сырский заявил о сложной обстановке для ВСУ на многих направлениях
Главком ВСУ Александр Сырский на фоне сдачи украинскими войсками Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области заявил в своем Telegram-канале, что обстановка на... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:48
2024-02-26T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
александр сырский
вооруженные силы украины
украина
россия
авдеевка
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский на фоне сдачи украинскими войсками Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области заявил в своем Telegram-канале, что обстановка на многих направлениях сложная и требует контроля. Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом, но забуксовал в нижней палате конгресса. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца. "На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля", - написал Сырский. Он также заявил, что посетил передовые командные пункты в зоне боевых действий, где обсудил дальнейшие шаги по противодействию дронам и ударам с воздуха, а также усиление отдельных участков фронта. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Минобороны РФ 23 февраля сообщило, что российские войска на херсонском направлении в течение недели взял под контроль населенный пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих и пять танков.
https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
авдеевка
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр сырский, вооруженные силы украины, украина, россия, авдеевка, донецкая народная республика, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
Сырский заявил о сложной обстановке для ВСУ на многих направлениях

Сырский: после сдачи Авдеевки и Крынок обстановка для ВСУ стала сложной

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский на фоне сдачи украинскими войсками Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области заявил в своем Telegram-канале, что обстановка на многих направлениях сложная и требует контроля.
Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом, но забуксовал в нижней палате конгресса. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца.
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
"Все трещит по швам". У ВСУ серьезные проблемы на фронте
18 февраля, 08:00
"На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля", - написал Сырский. Он также заявил, что посетил передовые командные пункты в зоне боевых действий, где обсудил дальнейшие шаги по противодействию дронам и ударам с воздуха, а также усиление отдельных участков фронта.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
Минобороны РФ 23 февраля сообщило, что российские войска на херсонском направлении в течение недели взял под контроль населенный пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих и пять танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала