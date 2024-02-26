https://ria.ru/20240226/vstrecha-1929651958.html

Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 26.02.2024

Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T21:06

2024-02-26T21:06

2024-02-26T22:16

саудовская аравия

россия

вячеслав володин

мухаммед бен сальман

политика

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ЭР-РИЯД, 26 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом. На встрече Володин передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина. Володин с делегацией ГД провел визит в Саудовскую Аравию. Это первый визит уровня председателя Госдумы в эту страну.

https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html

саудовская аравия

россия

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саудовская аравия, россия, вячеслав володин, мухаммед бен сальман, политика