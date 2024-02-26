Рейтинг@Mail.ru
Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 26.02.2024 (обновлено: 22:16 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/vstrecha-1929651958.html
Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 26.02.2024
Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T21:06
2024-02-26T22:16
саудовская аравия
россия
вячеслав володин
мухаммед бен сальман
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_0:93:2880:1713_1920x0_80_0_0_c652cb461793e71dcbd471cd0127737e.jpg
ЭР-РИЯД, 26 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом. На встрече Володин передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина. Володин с делегацией ГД провел визит в Саудовскую Аравию. Это первый визит уровня председателя Госдумы в эту страну.
https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_320:0:2880:1920_1920x0_80_0_0_342dcd494b3e15fa84bbc3acd5256c6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саудовская аравия, россия, вячеслав володин, мухаммед бен сальман, политика
Саудовская Аравия, Россия, Вячеслав Володин, Мухаммед бен Сальман, Политика
Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Бен Сальманом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 26 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом.
На встрече Володин передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина.
Володин с делегацией ГД провел визит в Саудовскую Аравию. Это первый визит уровня председателя Госдумы в эту страну.
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Два дня работы России на Ближнем Востоке уничтожили очередной план Запада
8 декабря 2023, 08:00
 
Саудовская АравияРоссияВячеслав ВолодинМухаммед бен СальманПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала