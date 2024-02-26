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Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 26.02.2024
Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T21:06
2024-02-26T21:06
2024-02-26T22:16
саудовская аравия
россия
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мухаммед бен сальман
политика
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ЭР-РИЯД, 26 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом. На встрече Володин передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина. Володин с делегацией ГД провел визит в Саудовскую Аравию. Это первый визит уровня председателя Госдумы в эту страну.
https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html
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саудовская аравия, россия, вячеслав володин, мухаммед бен сальман, политика
Саудовская Аравия, Россия, Вячеслав Володин, Мухаммед бен Сальман, Политика
Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Бен Сальманом