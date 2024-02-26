https://ria.ru/20240226/vsm-1929461021.html

Силуанов предложил создавать проекты, аналогичные ВСМ Москва — Петербург

Силуанов предложил создавать проекты, аналогичные ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 26.02.2024

Силуанов предложил создавать проекты, аналогичные ВСМ Москва — Петербург

России необходимо больше проектов, аналогичных высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, особенно с привлечением частных... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T07:44

2024-02-26T07:44

2024-02-26T11:13

экономика

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антон силуанов

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. России необходимо больше проектов, аналогичных высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, особенно с привлечением частных инвестиций, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "Например, проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург - сами предлагали его еще несколько лет назад. Почему? Потому что там экономика, новые технологии, мобильность людей. Таких проектов нужно больше, особенно тех, в которые идут частные инвестиции", – сказал он. Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина рассказывал, что проект ВСМ предусматривает два участка строительства: от Санкт-Петербурга до Зеленограда стоимостью 1,755 триллиона рублей в рамках концессионного соглашения и выходов из Москвы стоимостью 221,5 миллиарда рублей в рамках инвестпрограммы РЖД. Закупка первых 28 поездов для ВСМ потребует 148 миллиардов рублей. По словам Савельева, базовый вариант финансирования проекта ВСМ предусматривает в том числе 903,8 миллиарда рублей кредитов Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка; 580,6 миллиарда рублей средств ФНБ; 290 миллиардов рублей облигаций пенсионного фонда "Газфонд"; 218,5 миллиардов рублей взносов концессионера. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Таких дорог в России сейчас нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. Запуск поездов по первой ВСМ запланирован на 2028 год. Читайте полный текст интервью Антона Силуанова >>

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экономика, россия, москва, санкт-петербург, антон силуанов, ржд