https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве

НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве - РИА Новости, 26.02.2024

НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве

В то время как русская армия идет вперед, харьковчане второпях продают квартиры, одесситы бьют военкомов, а вэсэушники сдаются в плен, западные аналитики не... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T08:00

2024-02-26T08:00

2024-02-26T13:15

аналитика

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В то время как русская армия идет вперед, харьковчане второпях продают квартиры, одесситы бьют военкомов, а вэсэушники сдаются в плен, западные аналитики не перестают мечтать, что бы еще такое выжать из несчастной и обескровленной Украины. В точности как кот, который, задушив мышь, таскается с ее трупом по всему дому: а что бы еще такое с ней учудить?Новую стратегию по Украине представило нам европейское издание Politico. Журналисты провели мозговой штурм среди экспертов, отставных и действующих военных НАТО и сотрудников оборонных ведомств. В результате трудных родовых схваток на свет появился план, который сводится к тому, что "в 2024 году Украина должна выжить, а в 2025-м — победить".Сейчас, конечно, все в упадке, повсюду царит "кислый пессимизм", признают эксперты, но это ничего: "темнее всего всегда перед рассветом". Отставной американский генерал Бен Ходжес призывает не поддаваться пораженческим настроениям: самолеты Ф-16 позволят Киеву захватить господство в воздухе, США подсыпят своим прокси-казакам ракет ATACMS, а Германия даст дальнобойные Taurus. Главное, обеспечить поставки. Ходжес давно носится с идеей выдавить Россию из Крыма, добившись этого регулярными террористическими обстрелами с помощью дронов и дальнобойных ракет.Для обеспечения Украины оружием и снарядами надо быстрее разгонять европейский ВПК — темпы роста производства там пока оставляют желать лучшего. Еще надо дождаться снарядов из США — увеличение их выпуска до миллиона в год обещают к концу 2025-го.Что насчет личного состава? Восемьсот тысяч украинских солдат уже воюют, миллион числятся в резерве. Требуется затащить в окопы еще как минимум полмиллиона, охота на них идет по всем просторам Незалежной. Как это сделать, неясно."Этот год станет годом стратегического укрепления и обороны не только для Украины, но и для всего евро-атлантического сообщества", — излучает оптимизм министр обороны Эстонии. — К 2025 году у Украины будет достаточно средств и умений, чтобы победить Россию". Ну да, Эстонию забыли спросить, конечно. Но действительно план очередного украинского "контрнаступа" в 2025 году разрабатывается на Западе на полном серьезе.Самое главное, полагают в Politico, — не ныть и не отчаиваться. Пропагандисты как один возмущаются результатами опросов, по которым подавляющее большинство европейцев не верят в победу Украины. Надо, мол, как-то поднатужиться и поверить.Напрасно вменяемые аналитики объясняют свихнувшимся элитам, что никакие поставки на Украину не помогут этому недогосударству, а любые террористические атаки "для России, учитывая ее размеры и ресурсы, — не более, чем булавочные уколы".Что чем больше Запад будет втягиваться в конфликт, тем меньше останется от б. УССР. Эти простые истины доказывает весь ход СВО. Несколько лет Донбасс оставался в составе Украины. Только целенаправленное нарушение Минских соглашений заставило Москву признать и взять под защиту территории Новороссии.Только отказ от стамбульских договоренностей заставил Россию двинуть полки дальше и присоединить новые регионы к себе. Чем больше Запад лезет в драку, тем меньше остается от Украины. Она форменным образом исчезает с карты мира и таким темпом через несколько лет исчезнет совсем.Неужели на Западе этого не видят? Да видят, конечно. Зачем же тогда таскаться с трупиком Незалежной? Потому что они слишком много поставили на успех, вложились всем, что было. Украина, конечно, тут ни при чем. Битва идет за российские ресурсы.Если годы сражений, потери среди бойцов, беспрестанные террористические атаки на российские города приведут к возмущению народа, то западники костьми лягут, чтобы устроить у нас цветную революцию и протащить в Кремль своего ставленника. Этот человек сдаст им абсолютно все: нефть и газ, никель и алмазы, земли и воду, армию и ядерное оружие — причем "бесплатно, то есть даром".Вот за какой колоссальный приз идет сейчас война, постепенно обретающая контуры мировой. Вот ради чего европейцы готовы не есть мяса и отапливать дома хворостом. Всем подсознательно понятно, какое огромное богатство на кону. Тот, кому достанется этот колоссальный трофей — российские ресурсы, будет царем горы на протяжении многих поколений. Вот уж действительно будет "конец истории" — для России уж точно, ведь русских в этой картине мира не будет — от слова совсем.А вот если с этим не выйдет, народные массы и в США, и в ЕС спросят у своих руководителей: а зачем же все это было? Зачем наши жертвы, зачем инфляция, обнищание, зачем мы годами тряслись от страха перед возмездием России? В отсутствие ответов руководителям, думается, придется очень несладко.Невзирая на любые перестановки в верхах, Западу выгодно затягивать войну на Украине как можно дольше. Их разглагольствования о мире — лишь попытка выцыганить прекращение огня, чтобы подкормить и перевооружить замороченных украинцев.Но тогда получается, что для нас в этом противостоянии ставки еще выше. На кону само наше существование. В конфликтах такого масштаба Россия не проигрывала никогда. За всю свою тысячелетнюю историю.

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

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аналитика, украина, россия, нато, евросоюз, бен ходжес, сша