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Премьер Болгарии прибыл с визитом на Украину - РИА Новости, 26.02.2024
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09:41 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/vizit-1929473491.html
Премьер Болгарии прибыл с визитом на Украину
Премьер Болгарии прибыл с визитом на Украину - РИА Новости, 26.02.2024
Премьер Болгарии прибыл с визитом на Украину
Болгарская делегация во главе с премьер-министром страны Николаем Денковым прибыла с визитом на Украину, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T09:41
2024-02-26T09:41
в мире
украина
болгария
николай денков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Болгарская делегация во главе с премьер-министром страны Николаем Денковым прибыла с визитом на Украину, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). В состав делегации также входят министр юстиции Атанас Славов, глава минэнерго Румен Радев и начальник обороны (должность соответствует главе генштаба) адмирал Эмиль Ефтимов. Как отмечается, болгарская делегация прибыла на Украину на поезде.
https://ria.ru/20240202/bolgariya-1925117229.html
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в мире, украина, болгария, николай денков, румен радев
В мире, Украина, Болгария, Николай Денков, Румен Радев
Премьер Болгарии прибыл с визитом на Украину

Делегация Болгарии во главе с премьером Денковым прибыла с визитом на Украину

© AP Photo / Valentina PetrovaНиколай Денков
Николай Денков - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Valentina Petrova
Николай Денков . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Болгарская делегация во главе с премьер-министром страны Николаем Денковым прибыла с визитом на Украину, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
В состав делегации также входят министр юстиции Атанас Славов, глава минэнерго Румен Радев и начальник обороны (должность соответствует главе генштаба) адмирал Эмиль Ефтимов.
Как отмечается, болгарская делегация прибыла на Украину на поезде.
Болгарский БТР-60ПБ-МД1 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
СМИ: Минобороны Болгарии подтвердило передачу Украине старой бронетехники
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В миреУкраинаБолгарияНиколай ДенковРумен Радев
 
 
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