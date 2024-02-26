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СМИ сообщили об угрозах венграм, живущим на Украине - РИА Новости, 26.02.2024
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17:01 26.02.2024 (обновлено: 17:36 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/vengry-1929602565.html
СМИ сообщили об угрозах венграм, живущим на Украине
СМИ сообщили об угрозах венграм, живущим на Украине - РИА Новости, 26.02.2024
СМИ сообщили об угрозах венграм, живущим на Украине
Проживающие в Закарпатской области граждане Украины венгерского происхождения начали получать сообщения с угрозами и призывами убираться из страны, сообщает... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:01
2024-02-26T17:36
в мире
украина
закарпатская область
венгрия
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Проживающие в Закарпатской области граждане Украины венгерского происхождения начали получать сообщения с угрозами и призывами убираться из страны, сообщает телеканал ТСН. "В Закарпатье украинцам венгерского происхождения разослали сообщения с угрозами. Текст содержит угрозы именно в адрес венгров с призывами убираться с Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Предполагается, что сообщения рассылают украинские националисты с целью спровоцировать межэтническую рознь. Сообщения, как отмечает телеканал, поступают с номеров от мобильных операторов Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года.
https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html
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закарпатская область
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в мире, украина, закарпатская область, венгрия
В мире, Украина, Закарпатская область, Венгрия
СМИ сообщили об угрозах венграм, живущим на Украине

ТСН: венграм на Украине разослали угрозы и требования покинуть страну

© AP Photo / Denes ErdosЛюди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины
Люди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Люди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Проживающие в Закарпатской области граждане Украины венгерского происхождения начали получать сообщения с угрозами и призывами убираться из страны, сообщает телеканал ТСН.
"В Закарпатье украинцам венгерского происхождения разослали сообщения с угрозами. Текст содержит угрозы именно в адрес венгров с призывами убираться с Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Предполагается, что сообщения рассылают украинские националисты с целью спровоцировать межэтническую рознь. Сообщения, как отмечает телеканал, поступают с номеров от мобильных операторов Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года.
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