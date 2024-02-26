СМИ сообщили об угрозах венграм, живущим на Украине
ТСН: венграм на Украине разослали угрозы и требования покинуть страну
© AP Photo / Denes ErdosЛюди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины
© AP Photo / Denes Erdos
Люди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Проживающие в Закарпатской области граждане Украины венгерского происхождения начали получать сообщения с угрозами и призывами убираться из страны, сообщает телеканал ТСН.
"В Закарпатье украинцам венгерского происхождения разослали сообщения с угрозами. Текст содержит угрозы именно в адрес венгров с призывами убираться с Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Предполагается, что сообщения рассылают украинские националисты с целью спровоцировать межэтническую рознь. Сообщения, как отмечает телеканал, поступают с номеров от мобильных операторов Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года.