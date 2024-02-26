https://ria.ru/20240226/vengry-1929602565.html

СМИ сообщили об угрозах венграм, живущим на Украине

СМИ сообщили об угрозах венграм, живущим на Украине - РИА Новости, 26.02.2024

СМИ сообщили об угрозах венграм, живущим на Украине

Проживающие в Закарпатской области граждане Украины венгерского происхождения начали получать сообщения с угрозами и призывами убираться из страны, сообщает... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:01

2024-02-26T17:01

2024-02-26T17:36

в мире

украина

закарпатская область

венгрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929609425_0:248:3071:1975_1920x0_80_0_0_e6c8e45d9e954e62b2cb3a6409684126.jpg

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Проживающие в Закарпатской области граждане Украины венгерского происхождения начали получать сообщения с угрозами и призывами убираться из страны, сообщает телеканал ТСН. "В Закарпатье украинцам венгерского происхождения разослали сообщения с угрозами. Текст содержит угрозы именно в адрес венгров с призывами убираться с Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Предполагается, что сообщения рассылают украинские националисты с целью спровоцировать межэтническую рознь. Сообщения, как отмечает телеканал, поступают с номеров от мобильных операторов Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года.

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html

украина

закарпатская область

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, закарпатская область, венгрия