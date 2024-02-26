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В Совфеде раскритиковали закон о демобилизации срочников на Украине - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:48 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929667355.html
В Совфеде раскритиковали закон о демобилизации срочников на Украине
В Совфеде раскритиковали закон о демобилизации срочников на Украине - РИА Новости, 26.02.2024
В Совфеде раскритиковали закон о демобилизации срочников на Украине
Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о демобилизации срочников – это фикция, декларативная норма, заявил РИА Новости сенатор Александр... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T23:48
2024-02-26T23:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
александр башкин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о демобилизации срочников – это фикция, декларативная норма, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин. Ранее Зеленский подписал закон о демобилизации на Украине солдат срочной службы, при этом закон только подразумевает возможность демобилизации, сама она не объявлена. "Это бурная имитация (деятельности) в попытке удержать общественное мнение в более-менее спокойном состоянии. Но судя по сообщениям, доносящимся с Украины, это плохо получается", - сказал сенатор. По его словам, особенно после провала ВСУ на донецком направлении. По мнению Башкина, в сложившейся ситуации Зеленскому пришлось подписать такой закон, но "этот закон – фикция, декларативная норма".
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр башкин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Башкин, Вооруженные силы Украины
В Совфеде раскритиковали закон о демобилизации срочников на Украине

Сенатор РФ Башкин назвал закон о демобилизации срочников на Украине фикцией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о демобилизации срочников – это фикция, декларативная норма, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
Ранее Зеленский подписал закон о демобилизации на Украине солдат срочной службы, при этом закон только подразумевает возможность демобилизации, сама она не объявлена.
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"Это бурная имитация (деятельности) в попытке удержать общественное мнение в более-менее спокойном состоянии. Но судя по сообщениям, доносящимся с Украины, это плохо получается", - сказал сенатор. По его словам, особенно после провала ВСУ на донецком направлении.
По мнению Башкина, в сложившейся ситуации Зеленскому пришлось подписать такой закон, но "этот закон – фикция, декларативная норма".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр БашкинВооруженные силы Украины
 
 
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