https://ria.ru/20240226/ukraina-1929667355.html

В Совфеде раскритиковали закон о демобилизации срочников на Украине

В Совфеде раскритиковали закон о демобилизации срочников на Украине - РИА Новости, 26.02.2024

В Совфеде раскритиковали закон о демобилизации срочников на Украине

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о демобилизации срочников – это фикция, декларативная норма, заявил РИА Новости сенатор Александр... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T23:48

2024-02-26T23:48

2024-02-26T23:48

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

александр башкин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о демобилизации срочников – это фикция, декларативная норма, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин. Ранее Зеленский подписал закон о демобилизации на Украине солдат срочной службы, при этом закон только подразумевает возможность демобилизации, сама она не объявлена. "Это бурная имитация (деятельности) в попытке удержать общественное мнение в более-менее спокойном состоянии. Но судя по сообщениям, доносящимся с Украины, это плохо получается", - сказал сенатор. По его словам, особенно после провала ВСУ на донецком направлении. По мнению Башкина, в сложившейся ситуации Зеленскому пришлось подписать такой закон, но "этот закон – фикция, декларативная норма".

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html

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в мире, украина, владимир зеленский, александр башкин, вооруженные силы украины