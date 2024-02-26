https://ria.ru/20240226/ukraina-1929617191.html
Представителя ЕК раскритиковали из-за футболки с символикой Украины
Представителя ЕК раскритиковали из-за футболки с символикой Украины - РИА Новости, 26.02.2024
Представителя ЕК раскритиковали из-за футболки с символикой Украины
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано подвергся критике за то, что надел футболку с украинской символикой на прошедший в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T18:06
2024-02-26T18:06
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано подвергся критике за то, что надел футболку с украинской символикой на прошедший в пятницу брифинг Еврокомиссии. Один из журналистов на брифинге ЕК в понедельник заявил, что был шокирован, когда увидел на Петере Стано футболку с надписью "Я вместе с…" и названием иностранного государства (Украины - ред.). Он отметил, что за 40 лет своей работы не видел такого в пресс-центре. "В связи с этим у меня два вопроса. Первый: какой дресс-код у представителей? Второй, возможно, более важный: что о себе возомнила комиссия, чтобы представлять кого-то… Им (сотрудникам – ред.) платят налогоплательщики, чтобы представлять интересы всех европейских граждан. Они не для того, чтобы быть секретарями Совета или его комнатной собачкой", – спросил журналист. Он добавил, что сегодня многие европейцы не согласны с политикой Евросоюза по вопросам сельского хозяйства или по Украине и подчеркнул, что Еврокомиссия должна оставаться беспристрастной. Однако официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ответ упрекнул журналиста в том, что его вопрос содержал в себе политическое заявление. Комментируя ношение футболки, представитель ЕК заявил, что поддержка Украины является официальной позицией Евросоюза. "Футболка, которая была на представителе внешнеполитической службы, символизирует эту позицию", – сказал Мамер.
https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, еврокомиссия, ситуация в днр и лнр, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Еврокомиссия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Евросоюз
Представителя ЕК раскритиковали из-за футболки с символикой Украины
Представителя ЕК Стано раскритиковали из-за футболки "Я вместе с Украиной"
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано подвергся критике за то, что надел футболку с украинской символикой на прошедший в пятницу брифинг Еврокомиссии.
Один из журналистов на брифинге ЕК в понедельник заявил, что был шокирован, когда увидел на Петере Стано футболку с надписью "Я вместе с…" и названием иностранного государства (Украины - ред.). Он отметил, что за 40 лет своей работы не видел такого в пресс-центре.
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"В связи с этим у меня два вопроса. Первый: какой дресс-код у представителей? Второй, возможно, более важный: что о себе возомнила комиссия, чтобы представлять кого-то… Им (сотрудникам – ред.) платят налогоплательщики, чтобы представлять интересы всех европейских граждан. Они не для того, чтобы быть секретарями Совета или его комнатной собачкой", – спросил журналист. Он добавил, что сегодня многие европейцы не согласны с политикой Евросоюза по вопросам сельского хозяйства или по Украине и подчеркнул, что Еврокомиссия должна оставаться беспристрастной.
Однако официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер
в ответ упрекнул журналиста в том, что его вопрос содержал в себе политическое заявление. Комментируя ношение футболки, представитель ЕК заявил, что поддержка Украины является официальной позицией Евросоюза.
"Футболка, которая была на представителе внешнеполитической службы, символизирует эту позицию", – сказал Мамер.
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