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СМИ оценили объем необходимой помощи Украине от Европы при отказе США - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929614935.html
СМИ оценили объем необходимой помощи Украине от Европы при отказе США
СМИ оценили объем необходимой помощи Украине от Европы при отказе США - РИА Новости, 26.02.2024
СМИ оценили объем необходимой помощи Украине от Европы при отказе США
Странам Европы нужно направлять примерно 10% расходов на оборону на помощь Украине, чтобы она одержала победу, этот показатель увеличится до почти 20%, если США РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:56
2024-02-26T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
сша
евросоюз
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Странам Европы нужно направлять примерно 10% расходов на оборону на помощь Украине, чтобы она одержала победу, этот показатель увеличится до почти 20%, если США перестанут оказывать Киеву поддержку, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник. В Париже в понедельник пройдет совещание, где члены Европейского союза и НАТО будут обсуждать ситуацию на Украине. "Примерно 10% расходов на оборону каждая страна должна направить Украине, чтобы Киев победил, но этот показатель приближается к 20%, если от США не будет дальнейшей военной помощи", - говорится в сообщении издания. По информации источников, в Европе также в краткосрочной перспективе хотят определить те фабрики, которые могут увеличить производство боеприпасов. Ранее институт мировой экономики Киля заявлял, что Европе придется удвоить текущие объемы и темпы военной помощи Украине, чтобы заменить в 2024 году поддержку, получаемую Киевом от США.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
украина
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в мире, украина, нато, сша, евросоюз, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, США, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ оценили объем необходимой помощи Украине от Европы при отказе США

Guardian: ЕС без США нужно направлять Украине по 20 процентов оборонного бюджета

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Странам Европы нужно направлять примерно 10% расходов на оборону на помощь Украине, чтобы она одержала победу, этот показатель увеличится до почти 20%, если США перестанут оказывать Киеву поддержку, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник.
В Париже в понедельник пройдет совещание, где члены Европейского союза и НАТО будут обсуждать ситуацию на Украине.
"Примерно 10% расходов на оборону каждая страна должна направить Украине, чтобы Киев победил, но этот показатель приближается к 20%, если от США не будет дальнейшей военной помощи", - говорится в сообщении издания. По информации источников, в Европе также в краткосрочной перспективе хотят определить те фабрики, которые могут увеличить производство боеприпасов.
Ранее институт мировой экономики Киля заявлял, что Европе придется удвоить текущие объемы и темпы военной помощи Украине, чтобы заменить в 2024 году поддержку, получаемую Киевом от США.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОСШАЕвросоюзВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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