https://ria.ru/20240226/ukraina-1929614935.html

СМИ оценили объем необходимой помощи Украине от Европы при отказе США

СМИ оценили объем необходимой помощи Украине от Европы при отказе США - РИА Новости, 26.02.2024

СМИ оценили объем необходимой помощи Украине от Европы при отказе США

Странам Европы нужно направлять примерно 10% расходов на оборону на помощь Украине, чтобы она одержала победу, этот показатель увеличится до почти 20%, если США РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:56

2024-02-26T17:56

2024-02-26T17:56

специальная военная операция на украине

в мире

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евросоюз

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Странам Европы нужно направлять примерно 10% расходов на оборону на помощь Украине, чтобы она одержала победу, этот показатель увеличится до почти 20%, если США перестанут оказывать Киеву поддержку, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник. В Париже в понедельник пройдет совещание, где члены Европейского союза и НАТО будут обсуждать ситуацию на Украине. "Примерно 10% расходов на оборону каждая страна должна направить Украине, чтобы Киев победил, но этот показатель приближается к 20%, если от США не будет дальнейшей военной помощи", - говорится в сообщении издания. По информации источников, в Европе также в краткосрочной перспективе хотят определить те фабрики, которые могут увеличить производство боеприпасов. Ранее институт мировой экономики Киля заявлял, что Европе придется удвоить текущие объемы и темпы военной помощи Украине, чтобы заменить в 2024 году поддержку, получаемую Киевом от США.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, сша, евросоюз, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр