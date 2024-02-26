https://ria.ru/20240226/ukraina-1929614935.html
СМИ оценили объем необходимой помощи Украине от Европы при отказе США
СМИ оценили объем необходимой помощи Украине от Европы при отказе США - РИА Новости, 26.02.2024
СМИ оценили объем необходимой помощи Украине от Европы при отказе США
Странам Европы нужно направлять примерно 10% расходов на оборону на помощь Украине, чтобы она одержала победу, этот показатель увеличится до почти 20%, если США РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:56
2024-02-26T17:56
2024-02-26T17:56
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Странам Европы нужно направлять примерно 10% расходов на оборону на помощь Украине, чтобы она одержала победу, этот показатель увеличится до почти 20%, если США перестанут оказывать Киеву поддержку, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник. В Париже в понедельник пройдет совещание, где члены Европейского союза и НАТО будут обсуждать ситуацию на Украине. "Примерно 10% расходов на оборону каждая страна должна направить Украине, чтобы Киев победил, но этот показатель приближается к 20%, если от США не будет дальнейшей военной помощи", - говорится в сообщении издания. По информации источников, в Европе также в краткосрочной перспективе хотят определить те фабрики, которые могут увеличить производство боеприпасов. Ранее институт мировой экономики Киля заявлял, что Европе придется удвоить текущие объемы и темпы военной помощи Украине, чтобы заменить в 2024 году поддержку, получаемую Киевом от США.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, сша, евросоюз, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, США, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ оценили объем необходимой помощи Украине от Европы при отказе США
Guardian: ЕС без США нужно направлять Украине по 20 процентов оборонного бюджета
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Странам Европы нужно направлять примерно 10% расходов на оборону на помощь Украине, чтобы она одержала победу, этот показатель увеличится до почти 20%, если США перестанут оказывать Киеву поддержку, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник.
В Париже
в понедельник пройдет совещание, где члены Европейского союза и НАТО
будут обсуждать ситуацию на Украине.
"Примерно 10% расходов на оборону каждая страна должна направить Украине, чтобы Киев победил, но этот показатель приближается к 20%, если от США не будет дальнейшей военной помощи", - говорится в сообщении издания. По информации источников, в Европе также в краткосрочной перспективе хотят определить те фабрики, которые могут увеличить производство боеприпасов.
Ранее институт мировой экономики Киля
заявлял, что Европе придется удвоить текущие объемы и темпы военной помощи Украине, чтобы заменить в 2024 году поддержку, получаемую Киевом от США.
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве