https://ria.ru/20240226/ukraina-1929573516.html

Некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить военных на Украину, заявил Фицо

Некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить военных на Украину, заявил Фицо - РИА Новости, 26.02.2024

Некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить военных на Украину, заявил Фицо

Некоторые страны ЕС и НАТО могут направить своих военнослужащих на Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства и Совбеза... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:22

2024-02-26T15:22

2024-02-26T19:28

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специальная военная операция на украине

париж

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 26 фев — РИА Новости. Некоторые страны ЕС и НАТО могут направить своих военнослужащих на Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства и Совбеза республики."Для меня сегодняшняя встреча является подтверждением того, что стратегия Запада на Украине провалилась. Но я хочу быть <...> конструктивно подготовлен, несмотря на то что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают (вариант. — Прим. ред.), что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных", — сказал политик.Он подчеркнул, что если такое решение будет принято, оно не позволит добиться уступок от России, а лишь приведет к эскалации.Фицо добавил, что не может раскрывать подробности того, с какой целью военные некоторых стран ЕС и НАТО могут отправиться на Украину, но считает, что это повлечет угрозы для безопасности.Словакия не может помешать другим странам заключать двусторонние соглашения с Киевом, но настаивает, что поставленной цели они не достигнут, добавил он.Накануне Фицо заявил, что не допустит прямого участия словацких военных в конфликте на Украине, даже если это решение будет стоить ему поста главы правительства. Двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Киевом подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Дания. Эти документы, как сообщается на сайте офиса президента Украины, определяют сотрудничество в военной сфере, а также в политической, финансовой, гуманитарной областях и в вопросе реформ. Они фиксируют объемы финансовой поддержки и военных пакетов. Кроме того, подтверждается поддержка будущего членства Украины в НАТО. Также вводится механизм 24-часового экстренного реагирования в случае агрессии против Украины.Соглашения действуют в течение десяти лет.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.Правительство Словакии в октябре 2023 года приняло решение больше не отправлять оружие на Украину и сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи. С начала конфликта республика передала Киеву оружие, боеприпасы и технику на общую сумму 671 миллион евро.

https://ria.ru/20240225/ukraina-1929379001.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html

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в мире, украина, словакия, евросоюз, нато, париж, роберт фицо