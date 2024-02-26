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Некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить военных на Украину, заявил Фицо - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 26.02.2024 (обновлено: 19:28 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929573516.html
Некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить военных на Украину, заявил Фицо
Некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить военных на Украину, заявил Фицо - РИА Новости, 26.02.2024
Некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить военных на Украину, заявил Фицо
Некоторые страны ЕС и НАТО могут направить своих военнослужащих на Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства и Совбеза... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:22
2024-02-26T19:28
в мире
украина
словакия
евросоюз
нато
специальная военная операция на украине
париж
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 26 фев — РИА Новости. Некоторые страны ЕС и НАТО могут направить своих военнослужащих на Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства и Совбеза республики."Для меня сегодняшняя встреча является подтверждением того, что стратегия Запада на Украине провалилась. Но я хочу быть &lt;...&gt; конструктивно подготовлен, несмотря на то что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают (вариант. — Прим. ред.), что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных", — сказал политик.Он подчеркнул, что если такое решение будет принято, оно не позволит добиться уступок от России, а лишь приведет к эскалации.Фицо добавил, что не может раскрывать подробности того, с какой целью военные некоторых стран ЕС и НАТО могут отправиться на Украину, но считает, что это повлечет угрозы для безопасности.Словакия не может помешать другим странам заключать двусторонние соглашения с Киевом, но настаивает, что поставленной цели они не достигнут, добавил он.Накануне Фицо заявил, что не допустит прямого участия словацких военных в конфликте на Украине, даже если это решение будет стоить ему поста главы правительства. Двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Киевом подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Дания. Эти документы, как сообщается на сайте офиса президента Украины, определяют сотрудничество в военной сфере, а также в политической, финансовой, гуманитарной областях и в вопросе реформ. Они фиксируют объемы финансовой поддержки и военных пакетов. Кроме того, подтверждается поддержка будущего членства Украины в НАТО. Также вводится механизм 24-часового экстренного реагирования в случае агрессии против Украины.Соглашения действуют в течение десяти лет.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.Правительство Словакии в октябре 2023 года приняло решение больше не отправлять оружие на Украину и сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи. С начала конфликта республика передала Киеву оружие, боеприпасы и технику на общую сумму 671 миллион евро.
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929379001.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html
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в мире, украина, словакия, евросоюз, нато, париж, роберт фицо
В мире, Украина, Словакия, Евросоюз, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Париж, Роберт Фицо
Некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить военных на Украину, заявил Фицо

Фицо: страны Евросоюза и НАТО намерены отправить своих военных на Украину

© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne HiranoСовместные учения войск НАТО
Совместные учения войск НАТО - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne Hirano
Совместные учения войск НАТО. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 26 фев — РИА Новости. Некоторые страны ЕС и НАТО могут направить своих военнослужащих на Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства и Совбеза республики.
"Для меня сегодняшняя встреча является подтверждением того, что стратегия Запада на Украине провалилась. Но я хочу быть <...> конструктивно подготовлен, несмотря на то что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают (вариант. — Прим. ред.), что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных", — сказал политик.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Премьер Словакии напомнил, что конфликт на Украине начался с разгула националистов
25 февраля, 14:17
Он подчеркнул, что если такое решение будет принято, оно не позволит добиться уступок от России, а лишь приведет к эскалации.
Фицо добавил, что не может раскрывать подробности того, с какой целью военные некоторых стран ЕС и НАТО могут отправиться на Украину, но считает, что это повлечет угрозы для безопасности.
Словакия не может помешать другим странам заключать двусторонние соглашения с Киевом, но настаивает, что поставленной цели они не достигнут, добавил он.
Накануне Фицо заявил, что не допустит прямого участия словацких военных в конфликте на Украине, даже если это решение будет стоить ему поста главы правительства.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве
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Двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Киевом подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Дания. Эти документы, как сообщается на сайте офиса президента Украины, определяют сотрудничество в военной сфере, а также в политической, финансовой, гуманитарной областях и в вопросе реформ. Они фиксируют объемы финансовой поддержки и военных пакетов. Кроме того, подтверждается поддержка будущего членства Украины в НАТО. Также вводится механизм 24-часового экстренного реагирования в случае агрессии против Украины.
Соглашения действуют в течение десяти лет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
Правительство Словакии в октябре 2023 года приняло решение больше не отправлять оружие на Украину и сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи. С начала конфликта республика передала Киеву оружие, боеприпасы и технику на общую сумму 671 миллион евро.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияЕвросоюзНАТОПарижРоберт Фицо
 
 
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