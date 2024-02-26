Рейтинг@Mail.ru
"Крайние меры". В США забили тревогу из-за шага ЕС по Украине - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 26.02.2024 (обновлено: 14:02 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929549270.html
"Крайние меры". В США забили тревогу из-за шага ЕС по Украине
"Крайние меры". В США забили тревогу из-за шага ЕС по Украине - РИА Новости, 26.02.2024
"Крайние меры". В США забили тревогу из-за шага ЕС по Украине
Примером может служить Дания, чье правительство <...> решило передать ВСУ все свои артиллерийские запасы, в результате чего скандинавская страна осталась вообще РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:01
2024-02-26T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Европейские страны готовы идти на крайние меры ради боеспособности Украины, пишет издание Military Watch Magazine. "Примером может служить Дания, чье правительство &lt;...&gt; решило передать ВСУ все свои артиллерийские запасы, в результате чего скандинавская страна осталась вообще без артиллерии", — говорится в публикации. В статье отмечается, что нехватка запчастей, производственных линий и профессиональных кадров стали главными проблемами для Соединенных Штатов в попытке восполнить вооружение, переданное Украине. "Дефицит в США усугубляется тем, что поставки некоторых видов техники ускорились в ответ на значительное истощение ВСУ на поле боя с начала лета 2023 года", — пишет MWM. Западные СМИ неоднократно указывали, что в коридорах власти на Украине царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929507197.html
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929515882.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e094e71db033594a7932fd7dc8596e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, США, Европа
"Крайние меры". В США забили тревогу из-за шага ЕС по Украине

MWM: страны ЕС готовы идти на крайние меры ради Украины

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Европейские страны готовы идти на крайние меры ради боеспособности Украины, пишет издание Military Watch Magazine.

"Примером может служить Дания, чье правительство <...> решило передать ВСУ все свои артиллерийские запасы, в результате чего скандинавская страна осталась вообще без артиллерии", — говорится в публикации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине
Вчера, 11:52
В статье отмечается, что нехватка запчастей, производственных линий и профессиональных кадров стали главными проблемами для Соединенных Штатов в попытке восполнить вооружение, переданное Украине.

"Дефицит в США усугубляется тем, что поставки некоторых видов техники ускорились в ответ на значительное истощение ВСУ на поле боя с начала лета 2023 года", — пишет MWM.

Западные СМИ неоднократно указывали, что в коридорах власти на Украине царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
155-миллиметровые гаубичные снаряды - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
СМИ: Германия и Индия ведут тайные переговоры по Украине
Вчера, 12:14
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала