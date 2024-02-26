"Крайние меры". В США забили тревогу из-за шага ЕС по Украине
MWM: страны ЕС готовы идти на крайние меры ради Украины
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Европейские страны готовы идти на крайние меры ради боеспособности Украины, пишет издание Military Watch Magazine.
"Примером может служить Дания, чье правительство <...> решило передать ВСУ все свои артиллерийские запасы, в результате чего скандинавская страна осталась вообще без артиллерии", — говорится в публикации.
"Примером может служить Дания, чье правительство <...> решило передать ВСУ все свои артиллерийские запасы, в результате чего скандинавская страна осталась вообще без артиллерии", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что нехватка запчастей, производственных линий и профессиональных кадров стали главными проблемами для Соединенных Штатов в попытке восполнить вооружение, переданное Украине.
"Дефицит в США усугубляется тем, что поставки некоторых видов техники ускорились в ответ на значительное истощение ВСУ на поле боя с начала лета 2023 года", — пишет MWM.
Западные СМИ неоднократно указывали, что в коридорах власти на Украине царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.
"Дефицит в США усугубляется тем, что поставки некоторых видов техники ускорились в ответ на значительное истощение ВСУ на поле боя с начала лета 2023 года", — пишет MWM.
Западные СМИ неоднократно указывали, что в коридорах власти на Украине царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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