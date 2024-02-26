https://ria.ru/20240226/ukraina-1929544568.html

Зеленский заявил, что Украина потеряет много людей и земель без помощи США

Зеленский заявил, что Украина потеряет много людей и земель без помощи США - РИА Новости, 26.02.2024

Зеленский заявил, что Украина потеряет много людей и земель без помощи США

Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC, что без помощи США Украина потеряет много людей и территории. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:50

2024-02-26T13:50

2024-02-26T13:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC, что без помощи США Украина потеряет много людей и территории. "Мы потеряем много людей, территории", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о том, что случится с Украиной, если ей не поступит помощь от Вашингтона. Он также выразил надежду на то, что США действительно хотят победы Украины, а не пытаются с помощью конфликта ослабить РФ. "Я надеюсь на это, иначе как доверять людям", - заявил Зеленский. Комментируя возможное возвращение экс-президента США Дональда Трампа к власти в случае победы на президентских выборах в 2024 году, Зеленский выразил надежду, что политика Вашингтона в отношении Украины не изменится. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, сша, ситуация в днр и лнр