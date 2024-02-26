https://ria.ru/20240226/ukraina-1929525166.html

ЦРУ еще до 2014 года начало активно работать на Украине, напомнили в Кремле

ЦРУ еще до 2014 года начало активно работать на Украине, напомнили в Кремле - РИА Новости, 26.02.2024

ЦРУ еще до 2014 года начало активно работать на Украине, напомнили в Кремле

ЦРУ еще до 2014 года начало активно работать на Украине, вербовать и готовить людей к подрывной деятельности в отношении России, это хорошо известно, сообщил... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T12:56

2024-02-26T12:56

2024-02-26T13:12

украина

россия

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ЦРУ еще до 2014 года начало активно работать на Украине, вербовать и готовить людей к подрывной деятельности в отношении России, это хорошо известно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."ЦРУ и другие соответствующие ведомства Соединенных Штатов, они еще до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей и готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны. Это хорошо известно. Хорошо известна и работа так называемых американских советников, большая часть которых ведомственно принадлежала именно ЦРУ. Еще до 2014 года они занимали рабочие места в здании администрации президента Украины. Это ни для кого не секрет", — сказал Песков.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929507197.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, центральное разведывательное управление (цру), в мире