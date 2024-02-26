Рейтинг@Mail.ru
ЦРУ еще до 2014 года начало активно работать на Украине, напомнили в Кремле - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 26.02.2024 (обновлено: 13:12 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929525166.html
ЦРУ еще до 2014 года начало активно работать на Украине, напомнили в Кремле
ЦРУ еще до 2014 года начало активно работать на Украине, напомнили в Кремле - РИА Новости, 26.02.2024
ЦРУ еще до 2014 года начало активно работать на Украине, напомнили в Кремле
ЦРУ еще до 2014 года начало активно работать на Украине, вербовать и готовить людей к подрывной деятельности в отношении России, это хорошо известно, сообщил... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:56
2024-02-26T13:12
украина
россия
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101511/06/1015110671_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_73634cafdf9e7586ba3f7dfcdebce3c9.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ЦРУ еще до 2014 года начало активно работать на Украине, вербовать и готовить людей к подрывной деятельности в отношении России, это хорошо известно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."ЦРУ и другие соответствующие ведомства Соединенных Штатов, они еще до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей и готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны. Это хорошо известно. Хорошо известна и работа так называемых американских советников, большая часть которых ведомственно принадлежала именно ЦРУ. Еще до 2014 года они занимали рабочие места в здании администрации президента Украины. Это ни для кого не секрет", — сказал Песков.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929507197.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101511/06/1015110671_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_357692892133e8328df44ed937fb7e7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Украина, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
ЦРУ еще до 2014 года начало активно работать на Украине, напомнили в Кремле

Песков: ЦРУ еще до 2014 года начало активно работать на Украине, вербовать людей

© Фото : Central Intelligence AgencyВид на вход в здание штаб-квартиры ЦРУ
Вид на вход в здание штаб-квартиры ЦРУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Central Intelligence Agency
Вид на вход в здание штаб-квартиры ЦРУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ЦРУ еще до 2014 года начало активно работать на Украине, вербовать и готовить людей к подрывной деятельности в отношении России, это хорошо известно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"ЦРУ и другие соответствующие ведомства Соединенных Штатов, они еще до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей и готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны. Это хорошо известно. Хорошо известна и работа так называемых американских советников, большая часть которых ведомственно принадлежала именно ЦРУ. Еще до 2014 года они занимали рабочие места в здании администрации президента Украины. Это ни для кого не секрет", — сказал Песков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине
Вчера, 11:52
 
УкраинаРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала