СМИ: Германия и Индия ведут тайные переговоры по Украине
Spiegel: Германия и Индия тайно обсуждают закупку боеприпасов для ВСУ
© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Германия и Индия тайно обсуждают закупку снарядов для Украины, пишет Spiegel.
"В Индии до сих пор хранятся довольно большие запасы артиллерийских боеприпасов. Нью-Дели по сей день поддерживает дружеские отношения с Москвой. Следовательно, сейчас ведутся осторожные переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников", — говорится в публикации.
"В Индии до сих пор хранятся довольно большие запасы артиллерийских боеприпасов. Нью-Дели по сей день поддерживает дружеские отношения с Москвой. Следовательно, сейчас ведутся осторожные переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что такие же переговоры ведутся с другими странами.
"На Балканах и в Африке также должны быть государства, у которых еще есть запасы – или которые могли бы даже производить боеприпасы", — пишет Spiegel.
Вместе с тем немецкие спецслужбы обеспокоены, что запасы снарядов у ВСУ могут закончиться раньше июня. Глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг признал, что артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны по всему миру.
"На Балканах и в Африке также должны быть государства, у которых еще есть запасы – или которые могли бы даже производить боеприпасы", — пишет Spiegel.
Вместе с тем немецкие спецслужбы обеспокоены, что запасы снарядов у ВСУ могут закончиться раньше июня. Глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг признал, что артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны по всему миру.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для Москвы.