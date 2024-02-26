Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Германия и Индия ведут тайные переговоры по Украине - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 26.02.2024 (обновлено: 13:54 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929515882.html
СМИ: Германия и Индия ведут тайные переговоры по Украине
СМИ: Германия и Индия ведут тайные переговоры по Украине - РИА Новости, 26.02.2024
СМИ: Германия и Индия ведут тайные переговоры по Украине
Германия и Индия тайно обсуждают закупку снарядов для Украины, пишет Spiegel. "В Индии до сих пор хранятся довольно большие запасы артиллерийских боеприпасов... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:14
2024-02-26T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
индия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868402604_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_665f6608c5370216146119e69b469181.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Германия и Индия тайно обсуждают закупку снарядов для Украины, пишет Spiegel. "В Индии до сих пор хранятся довольно большие запасы артиллерийских боеприпасов. Нью-Дели по сей день поддерживает дружеские отношения с Москвой. Следовательно, сейчас ведутся осторожные переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников", — говорится в публикации. В статье отмечается, что такие же переговоры ведутся с другими странами. "На Балканах и в Африке также должны быть государства, у которых еще есть запасы – или которые могли бы даже производить боеприпасы", — пишет Spiegel. Вместе с тем немецкие спецслужбы обеспокоены, что запасы снарядов у ВСУ могут закончиться раньше июня. Глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг признал, что артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны по всему миру.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для Москвы.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929507197.html
https://ria.ru/20240226/putin-1929485490.html
украина
германия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868402604_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_69e38904f4ece5819ed9e0ed473f1b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, индия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Индия, Вооруженные силы Украины
СМИ: Германия и Индия ведут тайные переговоры по Украине

Spiegel: Германия и Индия тайно обсуждают закупку боеприпасов для ВСУ

© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды
155-миллиметровые гаубичные снаряды - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Германия и Индия тайно обсуждают закупку снарядов для Украины, пишет Spiegel.

"В Индии до сих пор хранятся довольно большие запасы артиллерийских боеприпасов. Нью-Дели по сей день поддерживает дружеские отношения с Москвой. Следовательно, сейчас ведутся осторожные переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников", — говорится в публикации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине
Вчера, 11:52
В статье отмечается, что такие же переговоры ведутся с другими странами.

"На Балканах и в Африке также должны быть государства, у которых еще есть запасы – или которые могли бы даже производить боеприпасы", — пишет Spiegel.

Вместе с тем немецкие спецслужбы обеспокоены, что запасы снарядов у ВСУ могут закончиться раньше июня. Глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг признал, что артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны по всему миру.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для Москвы.
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина
Вчера, 10:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияИндияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала