https://ria.ru/20240226/ukraina-1929515882.html

СМИ: Германия и Индия ведут тайные переговоры по Украине

СМИ: Германия и Индия ведут тайные переговоры по Украине - РИА Новости, 26.02.2024

СМИ: Германия и Индия ведут тайные переговоры по Украине

Германия и Индия тайно обсуждают закупку снарядов для Украины, пишет Spiegel. "В Индии до сих пор хранятся довольно большие запасы артиллерийских боеприпасов... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T12:14

2024-02-26T12:14

2024-02-26T13:54

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Германия и Индия тайно обсуждают закупку снарядов для Украины, пишет Spiegel. "В Индии до сих пор хранятся довольно большие запасы артиллерийских боеприпасов. Нью-Дели по сей день поддерживает дружеские отношения с Москвой. Следовательно, сейчас ведутся осторожные переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников", — говорится в публикации. В статье отмечается, что такие же переговоры ведутся с другими странами. "На Балканах и в Африке также должны быть государства, у которых еще есть запасы – или которые могли бы даже производить боеприпасы", — пишет Spiegel. Вместе с тем немецкие спецслужбы обеспокоены, что запасы снарядов у ВСУ могут закончиться раньше июня. Глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг признал, что артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны по всему миру.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для Москвы.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929507197.html

https://ria.ru/20240226/putin-1929485490.html

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в мире, украина, германия, индия, вооруженные силы украины