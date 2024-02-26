https://ria.ru/20240226/ukraina-1929507197.html

Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине

Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине - РИА Новости, 26.02.2024

Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине

ЦРУ дает Украине разведданные для целенаправленных ракетных ударов по российским войскам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:52

2024-02-26T11:52

2024-02-26T11:53

специальная военная операция на украине

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центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ЦРУ дает Украине разведданные для целенаправленных ракетных ударов по российским войскам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Известиям". "США и Великобритания ― тут не нужно ограничиваться только ЦРУ <...> предоставляли координаты и данные украинским вооруженным силам для нанесения ударов опять же из поставок вооружений по линии НАТО", — сказала она. В конце декабря Украина нанесла удар по Белгороду из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Погиб 21 человек, более ста жителей города пострадали. В конце января ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Экспертиза установила, что борт поразили американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A. Как заявил в конце января Владимир Путин, Россия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине — она должна быть на удалении, обеспечивающим безопасность от поражения дальнобойными орудиями иностранного производства, которые киевские власти применяют для ударов по городам и мирным гражданам.

https://ria.ru/20240226/putin-1929485490.html

https://ria.ru/20240226/putin-1929466731.html

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в мире, украина, мария захарова, вооруженные силы украины, нато, россия, центральное разведывательное управление (цру), великобритания