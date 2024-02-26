Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине
Захарова заявила, что ЦРУ дает ВСУ координаты для нанесения ударов по России
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ЦРУ дает Украине разведданные для целенаправленных ракетных ударов по российским войскам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Известиям".
"США и Великобритания ― тут не нужно ограничиваться только ЦРУ <...> предоставляли координаты и данные украинским вооруженным силам для нанесения ударов опять же из поставок вооружений по линии НАТО", — сказала она.
"США и Великобритания ― тут не нужно ограничиваться только ЦРУ <...> предоставляли координаты и данные украинским вооруженным силам для нанесения ударов опять же из поставок вооружений по линии НАТО", — сказала она.
В конце декабря Украина нанесла удар по Белгороду из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Погиб 21 человек, более ста жителей города пострадали. В конце января ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Экспертиза установила, что борт поразили американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.
Как заявил в конце января Владимир Путин, Россия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине — она должна быть на удалении, обеспечивающим безопасность от поражения дальнобойными орудиями иностранного производства, которые киевские власти применяют для ударов по городам и мирным гражданам.
Как заявил в конце января Владимир Путин, Россия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине — она должна быть на удалении, обеспечивающим безопасность от поражения дальнобойными орудиями иностранного производства, которые киевские власти применяют для ударов по городам и мирным гражданам.