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Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 26.02.2024 (обновлено: 11:53 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929507197.html
Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине
Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине - РИА Новости, 26.02.2024
Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине
ЦРУ дает Украине разведданные для целенаправленных ракетных ударов по российским войскам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:52
2024-02-26T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мария захарова
вооруженные силы украины
нато
россия
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ЦРУ дает Украине разведданные для целенаправленных ракетных ударов по российским войскам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Известиям". "США и Великобритания ― тут не нужно ограничиваться только ЦРУ &lt;...&gt; предоставляли координаты и данные украинским вооруженным силам для нанесения ударов опять же из поставок вооружений по линии НАТО", — сказала она. В конце декабря Украина нанесла удар по Белгороду из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Погиб 21 человек, более ста жителей города пострадали. В конце января ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Экспертиза установила, что борт поразили американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A. Как заявил в конце января Владимир Путин, Россия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине — она должна быть на удалении, обеспечивающим безопасность от поражения дальнобойными орудиями иностранного производства, которые киевские власти применяют для ударов по городам и мирным гражданам.
https://ria.ru/20240226/putin-1929485490.html
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в мире, украина, мария захарова, вооруженные силы украины, нато, россия, центральное разведывательное управление (цру), великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Великобритания
Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине

Захарова заявила, что ЦРУ дает ВСУ координаты для нанесения ударов по России

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ЦРУ дает Украине разведданные для целенаправленных ракетных ударов по российским войскам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Известиям".

"США и Великобритания ― тут не нужно ограничиваться только ЦРУ <...> предоставляли координаты и данные украинским вооруженным силам для нанесения ударов опять же из поставок вооружений по линии НАТО", — сказала она.
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина
Вчера, 10:30
В конце декабря Украина нанесла удар по Белгороду из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Погиб 21 человек, более ста жителей города пострадали. В конце января ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Экспертиза установила, что борт поразили американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.

Как заявил в конце января Владимир Путин, Россия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине — она должна быть на удалении, обеспечивающим безопасность от поражения дальнобойными орудиями иностранного производства, которые киевские власти применяют для ударов по городам и мирным гражданам.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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Вчера, 09:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныНАТОРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Великобритания
 
 
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