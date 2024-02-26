https://ria.ru/20240226/ukraina-1929458385.html

Конфликт на Украине рискует перерасти в ядерную войну, предупреждает ICAN

Конфликт на Украине рискует перерасти в ядерную войну, предупреждает ICAN - РИА Новости, 26.02.2024

Конфликт на Украине рискует перерасти в ядерную войну, предупреждает ICAN

Конфликт на Украине может намеренно или непреднамеренно перерасти в ядерную войну, поскольку растет число опасных проявлений поведения, заявила РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T07:05

2024-02-26T07:05

2024-02-26T08:51

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ЖЕНЕВА, 26 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине может намеренно или непреднамеренно перерасти в ядерную войну, поскольку растет число опасных проявлений поведения, заявила РИА Новости координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. В январе постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что наибольший ядерный риск в настоящее время связан со стратегией эскалации США и НАТО в украинском кризисе, которая может спровоцировать прямую военную конфронтацию между ядерными державами. По мнению Сандерс-Закре, за последние два года наблюдается рост риторики и опасного поведения, связанного с ядерной эскалацией, которые были широко осуждены международным сообществом. "Такая эскалация увеличивает риск случайного или преднамеренного ядерного конфликта. Все государства, обладающие ядерным оружием, и их союзники должны проявлять осторожность в своей краткосрочной риторике и действиях и ликвидировать свои ядерные арсеналы, что является единственным надежным путем предотвращения ядерной эскалации", — сказала она. Сандерс-Закре добавила, что сегодня риск применения ядерного оружия особенно высок, учитывая, что все государства, обладающие ядерным оружием, создают новое, более опасное ядерное оружие, а несколько государств, обладающих ядерным оружием, вовлечены в активный конфликт. "Единственный гарантированный способ навсегда остановить ядерную эскалацию и предотвратить ядерную войну — это ликвидировать ядерное оружие. Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) является единственным многосторонним документом, обеспечивающим поддающийся проверке путь к ликвидации ядерного оружия, к которому присоединилась почти половина всех членов ООН. Все страны должны присоединиться к этому договору, чтобы добиваться отмены ядерного оружия", — призвала эксперт ICAN.Договор о запрещении ядерного оружия приняли в июле 2017 года. Тогда его поддержали 122 государства. Одна страна — Нидерланды — проголосовала против и одна — Сингапур — воздержалась. Многие государства, в том числе Россия и США, не принимали участия в работе той конференции. Они заявили, что нет необходимости принимать новый документ при существовании Договора о нераспространении ядерного оружия. В настоящее время договор о запрещении ядерного оружия подписали 93 страны, 70 из них ратифицировали. Документ вступил в силу 22 января 2021 года. В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО. В российском МИД считают "ошибкой выработку и продвижение Договора о запрещении ядерного оружия". В ведомстве отмечают, что "договор, разработанный без участия и без учета мнения стран, обладающих ядерными вооружениями, неспособен внести какой-либо вклад в процесс ограничения и сокращения ядерного оружия". По мнению МИД России, "реальный прогресс на пути ядерного разоружения можно обеспечить только на основе консенсусных решений, в условиях укрепления международной безопасности и стабильности, повышая безопасность всех без исключения государств". Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США 3 января 2022 года выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. В заявлении указано, что страны "ядерной пятерки" считают своей ответственностью снижение стратегических рисков. Кроме того, ядерные державы подтвердили важность соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений по нераспространению, разоружению и контролю, включая Договор о нераспространении ядерного оружия. Лидеры пяти ядерных держав подчеркнули стремление работать со всеми странами для построения в конечном итоге мира, свободного от ядерного оружия.

https://ria.ru/20240222/medvedev-1928975798.html

https://ria.ru/20240216/ugroza-1927816869.html

https://ria.ru/20240218/voyny-1928069479.html

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в мире, россия, сша, украина, нато, оон, ican, геннадий гатилов