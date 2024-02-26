https://ria.ru/20240226/ukraina-1929444583.html

Депутат Госдумы назвал слова Зеленского про потери ВСУ манипуляцией

Депутат Госдумы назвал слова Зеленского про потери ВСУ манипуляцией - РИА Новости, 26.02.2024

Депутат Госдумы назвал слова Зеленского про потери ВСУ манипуляцией

Слова Владимира Зеленского о потерях ВСУ - это обычная манипуляция, которой не верят даже на Украине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T00:31

2024-02-26T00:31

2024-02-26T00:31

специальная военная операция на украине

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алексей журавлев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о потерях ВСУ - это обычная манипуляция, которой не верят даже на Украине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими. "Есть ложь, наглая ложь, а есть слова Зеленского, который врет, как дышит, особенно в том, что касается обстановки на фронте. К чему тогда мобилизация, в которую украинцев хватают на улицах и сразу же увозят на фронт?… Обычная манипуляция, которой, впрочем, не верят даже на Украине", - сказал Журавлев. По его мнению, если Зеленского попросят уточнить цифры, то могут найтись и фальшивые бумаги, в которых будет значиться именно такое количество погибших, семьи которых получили денежные компенсации. "Но ведь даже из украинских источников известно, что средства получает едва ли не каждый десятый, остальных просто обманывают, затягивают оформление, выкидывают из списков. Еще одно украинское ноу-хау - официально не признавать смерть, и для этого тела специально не забирают с поля боя. И бойцы считаются пропавшими без вести", - подчеркнул депутат. Журавлев предположил, что если учитывать все хитрости, к которым прибегает киевский режим, то число только погибших солдат и офицеров в ВСУ вряд ли составит меньше 600 тысяч. Он считает, что названная Зеленским цифра в 31 тысячу человек близка к числу людей, что ВСУ потеряли во время одних только последних боев за Авдеевку. "Плюс те, что получили ранение, а по обычным военным прикидкам их бывает примерно втрое больше, чем убитых, - недаром эту цифру Зеленский категорически отказывается называть, по ней можно многое выяснить", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240225/ukraina-1929440016.html

https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929440294.html

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в мире, украина, авдеевка, владимир зеленский, алексей журавлев , вооруженные силы украины, госдума рф