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Депутат Госдумы назвал слова Зеленского про потери ВСУ манипуляцией - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:31 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929444583.html
Депутат Госдумы назвал слова Зеленского про потери ВСУ манипуляцией
Депутат Госдумы назвал слова Зеленского про потери ВСУ манипуляцией - РИА Новости, 26.02.2024
Депутат Госдумы назвал слова Зеленского про потери ВСУ манипуляцией
Слова Владимира Зеленского о потерях ВСУ - это обычная манипуляция, которой не верят даже на Украине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T00:31
2024-02-26T00:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
авдеевка
владимир зеленский
алексей журавлев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о потерях ВСУ - это обычная манипуляция, которой не верят даже на Украине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими. "Есть ложь, наглая ложь, а есть слова Зеленского, который врет, как дышит, особенно в том, что касается обстановки на фронте. К чему тогда мобилизация, в которую украинцев хватают на улицах и сразу же увозят на фронт?… Обычная манипуляция, которой, впрочем, не верят даже на Украине", - сказал Журавлев. По его мнению, если Зеленского попросят уточнить цифры, то могут найтись и фальшивые бумаги, в которых будет значиться именно такое количество погибших, семьи которых получили денежные компенсации. "Но ведь даже из украинских источников известно, что средства получает едва ли не каждый десятый, остальных просто обманывают, затягивают оформление, выкидывают из списков. Еще одно украинское ноу-хау - официально не признавать смерть, и для этого тела специально не забирают с поля боя. И бойцы считаются пропавшими без вести", - подчеркнул депутат. Журавлев предположил, что если учитывать все хитрости, к которым прибегает киевский режим, то число только погибших солдат и офицеров в ВСУ вряд ли составит меньше 600 тысяч. Он считает, что названная Зеленским цифра в 31 тысячу человек близка к числу людей, что ВСУ потеряли во время одних только последних боев за Авдеевку. "Плюс те, что получили ранение, а по обычным военным прикидкам их бывает примерно втрое больше, чем убитых, - недаром эту цифру Зеленский категорически отказывается называть, по ней можно многое выяснить", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929440016.html
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в мире, украина, авдеевка, владимир зеленский, алексей журавлев , вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Авдеевка, Владимир Зеленский, Алексей Журавлев , Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Депутат Госдумы назвал слова Зеленского про потери ВСУ манипуляцией

Депутат Журавлев назвал слова Зеленского про потери ВСУ обычной манипуляцией

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлексей Журавлев
Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Алексей Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о потерях ВСУ - это обычная манипуляция, которой не верят даже на Украине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими.
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"Есть ложь, наглая ложь, а есть слова Зеленского, который врет, как дышит, особенно в том, что касается обстановки на фронте. К чему тогда мобилизация, в которую украинцев хватают на улицах и сразу же увозят на фронт?… Обычная манипуляция, которой, впрочем, не верят даже на Украине", - сказал Журавлев.
По его мнению, если Зеленского попросят уточнить цифры, то могут найтись и фальшивые бумаги, в которых будет значиться именно такое количество погибших, семьи которых получили денежные компенсации.
«
"Но ведь даже из украинских источников известно, что средства получает едва ли не каждый десятый, остальных просто обманывают, затягивают оформление, выкидывают из списков. Еще одно украинское ноу-хау - официально не признавать смерть, и для этого тела специально не забирают с поля боя. И бойцы считаются пропавшими без вести", - подчеркнул депутат.
Журавлев предположил, что если учитывать все хитрости, к которым прибегает киевский режим, то число только погибших солдат и офицеров в ВСУ вряд ли составит меньше 600 тысяч. Он считает, что названная Зеленским цифра в 31 тысячу человек близка к числу людей, что ВСУ потеряли во время одних только последних боев за Авдеевку.
"Плюс те, что получили ранение, а по обычным военным прикидкам их бывает примерно втрое больше, чем убитых, - недаром эту цифру Зеленский категорически отказывается называть, по ней можно многое выяснить", - добавил парламентарий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАвдеевкаВладимир ЗеленскийАлексей ЖуравлевВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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