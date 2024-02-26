https://ria.ru/20240226/udar-1929567033.html

Армия Израиля заявила, что атаковала используемые для ПВО объекты в Ливане

Армия Израиля заявила, что атаковала используемые для ПВО объекты в Ливане - РИА Новости, 26.02.2024

Армия Израиля заявила, что атаковала используемые для ПВО объекты в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что истребители нанесли удары по объектам, используемым для работы ПВО, на востоке Ливана в ответ на пуск ракеты по... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:55

2024-02-26T14:55

2024-02-26T14:58

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что истребители нанесли удары по объектам, используемым для работы ПВО, на востоке Ливана в ответ на пуск ракеты по израильскому беспилотнику. Ранее в понедельник израильская армия сообщила, что один из ее беспилотников был сбит ракетой над территорией Ливана. По данным израильских СМИ, "Хезболлах" сбила многоцелевой разведывательный БПЛА Hermes-450. "Недавно истребители ЦАХАЛ ударили по объектам, используемым для ПВО "Хезболлах", в Долине Бекаа в Ливане. Удары нанесены в ответ на пуск ракеты типа земля-воздух по беспилотнику ЦАХАЛ Hermes-450", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240226/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году