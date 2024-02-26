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Турецкие бизнесмены рассказали, как США преследуют их за работу с Россией - РИА Новости, 26.02.2024
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11:32 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929501947.html
Турецкие бизнесмены рассказали, как США преследуют их за работу с Россией
Турецкие бизнесмены рассказали, как США преследуют их за работу с Россией - РИА Новости, 26.02.2024
Турецкие бизнесмены рассказали, как США преследуют их за работу с Россией
США преследуют и угрожают санкциями турецким компаниям, имеющим торговые отношения с Россией, пишет в понедельник газета Aydınlık со ссылкой на руководителей. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:32
2024-02-26T11:32
россия
сша
турция
экономика
санкции
реакция на санкции
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. США преследуют и угрожают санкциями турецким компаниям, имеющим торговые отношения с Россией, пишет в понедельник газета Aydınlık со ссылкой на руководителей. "Декабрьские, январские показатели... Это вызывает беспокойство. Падение (экспорта с Россией) по сравнению с январем 2023 года составляет более 30 процентов. Причина - санкции и давление со стороны США. Компании опасаются санкций. Я встречался с их руководителями. Они сказали следующее: "США преследуют их один на один. Они официально угрожают нам. Мы обращаемся в государственные органы, но они только слушают. В прошлом это случилось с нами в Иране. Теперь это Россия", - пишет колумнист газеты Исмет Озчелик. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html
https://ria.ru/20240201/turtsiya-1924780350.html
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сша
турция
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россия, сша, турция, экономика, санкции, реакция на санкции, санкции в отношении россии
Россия, США, Турция, Экономика, Санкции, Реакция на санкции, Санкции в отношении России
Турецкие бизнесмены рассказали, как США преследуют их за работу с Россией

Aydınlık: главы турецких компаний сообщают об угрозах США из-за работы с Россией

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. США преследуют и угрожают санкциями турецким компаниям, имеющим торговые отношения с Россией, пишет в понедельник газета Aydınlık со ссылкой на руководителей.
"Декабрьские, январские показатели... Это вызывает беспокойство. Падение (экспорта с Россией) по сравнению с январем 2023 года составляет более 30 процентов. Причина - санкции и давление со стороны США. Компании опасаются санкций. Я встречался с их руководителями. Они сказали следующее: "США преследуют их один на один. Они официально угрожают нам. Мы обращаемся в государственные органы, но они только слушают. В прошлом это случилось с нами в Иране. Теперь это Россия", - пишет колумнист газеты Исмет Озчелик.
Российские туристы в Анталье - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В Турции забили тревогу из-за проблем с переводами из России
Вчера, 09:13
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.
Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В Кремле прокомментировали проблемы со счетами российских компаний в Турции
1 февраля, 13:06
 
РоссияСШАТурцияЭкономикаСанкцииРеакция на санкцииСанкции в отношении России
 
 
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