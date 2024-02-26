https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929501947.html

Турецкие бизнесмены рассказали, как США преследуют их за работу с Россией

Турецкие бизнесмены рассказали, как США преследуют их за работу с Россией - РИА Новости, 26.02.2024

Турецкие бизнесмены рассказали, как США преследуют их за работу с Россией

США преследуют и угрожают санкциями турецким компаниям, имеющим торговые отношения с Россией, пишет в понедельник газета Aydınlık со ссылкой на руководителей. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:32

2024-02-26T11:32

2024-02-26T11:32

россия

сша

турция

экономика

санкции

реакция на санкции

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. США преследуют и угрожают санкциями турецким компаниям, имеющим торговые отношения с Россией, пишет в понедельник газета Aydınlık со ссылкой на руководителей. "Декабрьские, январские показатели... Это вызывает беспокойство. Падение (экспорта с Россией) по сравнению с январем 2023 года составляет более 30 процентов. Причина - санкции и давление со стороны США. Компании опасаются санкций. Я встречался с их руководителями. Они сказали следующее: "США преследуют их один на один. Они официально угрожают нам. Мы обращаемся в государственные органы, но они только слушают. В прошлом это случилось с нами в Иране. Теперь это Россия", - пишет колумнист газеты Исмет Озчелик. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html

https://ria.ru/20240201/turtsiya-1924780350.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, турция, экономика, санкции, реакция на санкции, санкции в отношении россии