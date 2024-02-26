Турецкие бизнесмены рассказали, как США преследуют их за работу с Россией
Aydınlık: главы турецких компаний сообщают об угрозах США из-за работы с Россией
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. США преследуют и угрожают санкциями турецким компаниям, имеющим торговые отношения с Россией, пишет в понедельник газета Aydınlık со ссылкой на руководителей.
"Декабрьские, январские показатели... Это вызывает беспокойство. Падение (экспорта с Россией) по сравнению с январем 2023 года составляет более 30 процентов. Причина - санкции и давление со стороны США. Компании опасаются санкций. Я встречался с их руководителями. Они сказали следующее: "США преследуют их один на один. Они официально угрожают нам. Мы обращаемся в государственные органы, но они только слушают. В прошлом это случилось с нами в Иране. Теперь это Россия", - пишет колумнист газеты Исмет Озчелик.
Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.