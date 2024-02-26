https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html

В Турции забили тревогу из-за проблем с переводами из России

В Турции забили тревогу из-за проблем с переводами из России - РИА Новости, 26.02.2024

В Турции забили тревогу из-за проблем с переводами из России

Турция рискует потерять прибыль от российских туристов из-за проблем с платежными переводами из России, пишет в понедельник газета Aydınlık. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T09:13

2024-02-26T09:13

2024-02-26T09:13

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АНКАРА, 26 фев — РИА Новости. Турция рискует потерять прибыль от российских туристов из-за проблем с платежными переводами из России, пишет в понедельник газета Aydınlık. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. "Еще один важный сектор — туризм. Приближается сезон 2024 года. Но денежные переводы не могут быть осуществлены. Проблемы возникают даже при проведении ярмарок. Правительство должно найти решение как можно скорее. Иначе потери будут велики", — написал колумнист газеты Исмет Озчелик. По его оценке, экспорт Турции в Россию продолжает снижаться. "Это также негативно сказывается на общем объеме экспорта Турции... Экспортеры компенсировали свои потери в России. Если мы потеряем российский рынок, наша работа усложнится. Банкротства будут неизбежны. Правительство должно принять меры как можно скорее. Оно должно сделать все необходимое. Оно не должно поддаваться внутренним "американистам", - отметил эксперт. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.

https://ria.ru/20240221/turtsiya-1928636915.html

https://ria.ru/20240201/turtsiya-1924780350.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, санкции в отношении россии, россия, сша, новости - туризм, реакция на санкции