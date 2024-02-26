https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html
В Турции забили тревогу из-за проблем с переводами из России
В Турции забили тревогу из-за проблем с переводами из России - РИА Новости, 26.02.2024
В Турции забили тревогу из-за проблем с переводами из России
Турция рискует потерять прибыль от российских туристов из-за проблем с платежными переводами из России, пишет в понедельник газета Aydınlık. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T09:13
2024-02-26T09:13
2024-02-26T09:13
туризм
экономика
турция
санкции в отношении россии
россия
сша
новости - туризм
реакция на санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146355/19/1463551941_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_c8f688503c0ae35cd7cc586811738661.jpg
АНКАРА, 26 фев — РИА Новости. Турция рискует потерять прибыль от российских туристов из-за проблем с платежными переводами из России, пишет в понедельник газета Aydınlık. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. "Еще один важный сектор — туризм. Приближается сезон 2024 года. Но денежные переводы не могут быть осуществлены. Проблемы возникают даже при проведении ярмарок. Правительство должно найти решение как можно скорее. Иначе потери будут велики", — написал колумнист газеты Исмет Озчелик. По его оценке, экспорт Турции в Россию продолжает снижаться. "Это также негативно сказывается на общем объеме экспорта Турции... Экспортеры компенсировали свои потери в России. Если мы потеряем российский рынок, наша работа усложнится. Банкротства будут неизбежны. Правительство должно принять меры как можно скорее. Оно должно сделать все необходимое. Оно не должно поддаваться внутренним "американистам", - отметил эксперт. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240221/turtsiya-1928636915.html
https://ria.ru/20240201/turtsiya-1924780350.html
турция
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146355/19/1463551941_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_a4de4ecdcaa4cc7c2d9e2c6a3b02a7a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, санкции в отношении россии, россия, сша, новости - туризм, реакция на санкции
Туризм, Экономика, Турция, Санкции в отношении России, Россия, США, Новости - Туризм, Реакция на санкции
В Турции забили тревогу из-за проблем с переводами из России
Aydınlık: проблемы с платежами ударят по российскому сегменту туризма в Турции
АНКАРА, 26 фев — РИА Новости.
Турция рискует потерять прибыль от российских туристов из-за проблем с платежными переводами из России, пишет в понедельник газета Aydınlık
.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США
на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.
Турецкий эксперт рассказал, как можно решить проблему с платежами из России
"Еще один важный сектор — туризм. Приближается сезон 2024 года. Но денежные переводы не могут быть осуществлены. Проблемы возникают даже при проведении ярмарок. Правительство должно найти решение как можно скорее. Иначе потери будут велики", — написал колумнист газеты Исмет Озчелик.
По его оценке, экспорт Турции в Россию продолжает снижаться. "Это также негативно сказывается на общем объеме экспорта Турции... Экспортеры компенсировали свои потери в России. Если мы потеряем российский рынок, наша работа усложнится. Банкротства будут неизбежны. Правительство должно принять меры как можно скорее. Оно должно сделать все необходимое. Оно не должно поддаваться внутренним "американистам", - отметил эксперт.
Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
В Кремле прокомментировали проблемы со счетами российских компаний в Турции