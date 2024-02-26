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В Турции забили тревогу из-за проблем с переводами из России - РИА Новости, 26.02.2024
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Туризм
 
09:13 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html
В Турции забили тревогу из-за проблем с переводами из России
В Турции забили тревогу из-за проблем с переводами из России - РИА Новости, 26.02.2024
В Турции забили тревогу из-за проблем с переводами из России
Турция рискует потерять прибыль от российских туристов из-за проблем с платежными переводами из России, пишет в понедельник газета Aydınlık. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T09:13
2024-02-26T09:13
туризм
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турция
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АНКАРА, 26 фев — РИА Новости. Турция рискует потерять прибыль от российских туристов из-за проблем с платежными переводами из России, пишет в понедельник газета Aydınlık. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. "Еще один важный сектор — туризм. Приближается сезон 2024 года. Но денежные переводы не могут быть осуществлены. Проблемы возникают даже при проведении ярмарок. Правительство должно найти решение как можно скорее. Иначе потери будут велики", — написал колумнист газеты Исмет Озчелик. По его оценке, экспорт Турции в Россию продолжает снижаться. "Это также негативно сказывается на общем объеме экспорта Турции... Экспортеры компенсировали свои потери в России. Если мы потеряем российский рынок, наша работа усложнится. Банкротства будут неизбежны. Правительство должно принять меры как можно скорее. Оно должно сделать все необходимое. Оно не должно поддаваться внутренним "американистам", - отметил эксперт. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240221/turtsiya-1928636915.html
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экономика, турция, санкции в отношении россии, россия, сша, новости - туризм, реакция на санкции
Туризм, Экономика, Турция, Санкции в отношении России, Россия, США, Новости - Туризм, Реакция на санкции
В Турции забили тревогу из-за проблем с переводами из России

Aydınlık: проблемы с платежами ударят по российскому сегменту туризма в Турции

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в Анталье
Российские туристы в Анталье - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Российские туристы в Анталье. Архивное фото
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АНКАРА, 26 фев — РИА Новости. Турция рискует потерять прибыль от российских туристов из-за проблем с платежными переводами из России, пишет в понедельник газета Aydınlık.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.
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"Еще один важный сектор — туризм. Приближается сезон 2024 года. Но денежные переводы не могут быть осуществлены. Проблемы возникают даже при проведении ярмарок. Правительство должно найти решение как можно скорее. Иначе потери будут велики", — написал колумнист газеты Исмет Озчелик.
По его оценке, экспорт Турции в Россию продолжает снижаться. "Это также негативно сказывается на общем объеме экспорта Турции... Экспортеры компенсировали свои потери в России. Если мы потеряем российский рынок, наша работа усложнится. Банкротства будут неизбежны. Правительство должно принять меры как можно скорее. Оно должно сделать все необходимое. Оно не должно поддаваться внутренним "американистам", - отметил эксперт.
Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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