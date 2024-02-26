Головная компания группы "Тинькофф" ушла из кипрской юрисдикции
Головная компания группы "Тинькофф" зарегистрировалась в САР на острове Русский
Девушка у банкомата банка "Тинькофф" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Головная компания группы "Тинькофф" — "ТКС Холдинг" — вышла из юрисдикции Кипра и зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.
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"26 февраля 2024 года МКПАО "ТКС Холдинг" стала 70-й компанией, зарегистрированной в САР на острове Русский", — говорится в релизе.
Кроме того, отметил гендиректор КРДВ Николай Запрягаев, "ТКС Холдинг" стала первой публичной структурой, перерегистрировавшейся на остров Русский.
Редомицеляция — смена юрисдикции компании с сохранением всех бизнес-структур и отношений.
В середине января акционеры TCS Group одобрили редомициляцию на территорию дальневосточного САР. Название группа сменила на МКПАО "ТКС Холдинг", и 8 февраля Центробанк зарегистрировал выпуск обыкновенных акций новой компании. С 20 февраля на Мосбирже приостановили торги расписками TCS Group. Как ожидает "Тинькофф", бумаги "ТКС Холдинг" начнут торговаться уже в марте.
Глава "Тинькофф" Станислав Близнюк считает процесс редомициляции в САР зарубежных структур российских компаний эффективным. По его мнению, это позволяет национальным компаниям не только поддержать публичный статус и акционерную структуру, но и учесть интересы всех категорий инвесторов — российских и международных.
"Благодаря поддержке КРДВ, ЦБ, Минэкономразвития России процесс редомициляции осуществляется крайне эффективно и оперативно", — заявил Близнюк.
В 2018 году в России приняли пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках специальные административные районы функционируют на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской область).