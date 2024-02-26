https://ria.ru/20240226/tinkoff-1929478622.html

Головная компания группы "Тинькофф" ушла из кипрской юрисдикции

Головная компания группы "Тинькофф" ушла из кипрской юрисдикции - РИА Новости, 26.02.2024

Головная компания группы "Тинькофф" ушла из кипрской юрисдикции

Головная компания группы "Тинькофф" — "ТКС Холдинг" — вышла из юрисдикции Кипра и зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T09:57

2024-02-26T09:57

2024-02-26T12:31

экономика

русский (остров)

россия

станислав близнюк

тинькофф. кредитные системы

tcs group holding plc

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Головная компания группы "Тинькофф" — "ТКС Холдинг" — вышла из юрисдикции Кипра и зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. "26 февраля 2024 года МКПАО "ТКС Холдинг" стала 70-й компанией, зарегистрированной в САР на острове Русский", — говорится в релизе.Кроме того, отметил гендиректор КРДВ Николай Запрягаев, "ТКС Холдинг" стала первой публичной структурой, перерегистрировавшейся на остров Русский. В середине января акционеры TCS Group одобрили редомициляцию на территорию дальневосточного САР. Название группа сменила на МКПАО "ТКС Холдинг", и 8 февраля Центробанк зарегистрировал выпуск обыкновенных акций новой компании. С 20 февраля на Мосбирже приостановили торги расписками TCS Group. Как ожидает "Тинькофф", бумаги "ТКС Холдинг" начнут торговаться уже в марте.Глава "Тинькофф" Станислав Близнюк считает процесс редомициляции в САР зарубежных структур российских компаний эффективным. По его мнению, это позволяет национальным компаниям не только поддержать публичный статус и акционерную структуру, но и учесть интересы всех категорий инвесторов — российских и международных. "Благодаря поддержке КРДВ, ЦБ, Минэкономразвития России процесс редомициляции осуществляется крайне эффективно и оперативно", — заявил Близнюк.В 2018 году в России приняли пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках специальные административные районы функционируют на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской область).

https://ria.ru/20240215/tinkoff-1927627658.html

https://radiosputnik.ru/20240218/grazhdanstvo-1928125575.html

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экономика, русский (остров), россия, станислав близнюк, тинькофф. кредитные системы, tcs group holding plc, центральный банк рф (цб рф)