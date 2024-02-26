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Головная компания группы "Тинькофф" ушла из кипрской юрисдикции - РИА Новости, 26.02.2024
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09:57 26.02.2024 (обновлено: 12:31 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/tinkoff-1929478622.html
Головная компания группы "Тинькофф" ушла из кипрской юрисдикции
Головная компания группы "Тинькофф" ушла из кипрской юрисдикции - РИА Новости, 26.02.2024
Головная компания группы "Тинькофф" ушла из кипрской юрисдикции
Головная компания группы "Тинькофф" — "ТКС Холдинг" — вышла из юрисдикции Кипра и зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T09:57
2024-02-26T12:31
экономика
русский (остров)
россия
станислав близнюк
тинькофф. кредитные системы
tcs group holding plc
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Головная компания группы "Тинькофф" — "ТКС Холдинг" — вышла из юрисдикции Кипра и зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. &quot;26 февраля 2024 года МКПАО &quot;ТКС Холдинг&quot; стала 70-й компанией, зарегистрированной в САР на острове Русский&quot;, — говорится в релизе.Кроме того, отметил гендиректор КРДВ Николай Запрягаев, "ТКС Холдинг" стала первой публичной структурой, перерегистрировавшейся на остров Русский. В середине января акционеры TCS Group одобрили редомициляцию на территорию дальневосточного САР. Название группа сменила на МКПАО "ТКС Холдинг", и 8 февраля Центробанк зарегистрировал выпуск обыкновенных акций новой компании. С 20 февраля на Мосбирже приостановили торги расписками TCS Group. Как ожидает "Тинькофф", бумаги "ТКС Холдинг" начнут торговаться уже в марте.Глава "Тинькофф" Станислав Близнюк считает процесс редомициляции в САР зарубежных структур российских компаний эффективным. По его мнению, это позволяет национальным компаниям не только поддержать публичный статус и акционерную структуру, но и учесть интересы всех категорий инвесторов — российских и международных. "Благодаря поддержке КРДВ, ЦБ, Минэкономразвития России процесс редомициляции осуществляется крайне эффективно и оперативно", — заявил Близнюк.В 2018 году в России приняли пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках специальные административные районы функционируют на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской область).
https://ria.ru/20240215/tinkoff-1927627658.html
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экономика, русский (остров), россия, станислав близнюк, тинькофф. кредитные системы, tcs group holding plc, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Русский (остров), Россия, Станислав Близнюк, Тинькофф. Кредитные Системы, TCS Group Holding PLC, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Головная компания группы "Тинькофф" ушла из кипрской юрисдикции

Головная компания группы "Тинькофф" зарегистрировалась в САР на острове Русский

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка у банкомата банка "Тинькофф" в Москве
Девушка у банкомата банка Тинькофф в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка у банкомата банка "Тинькофф" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Головная компания группы "Тинькофф" — "ТКС Холдинг" — вышла из юрисдикции Кипра и зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.
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"26 февраля 2024 года МКПАО "ТКС Холдинг" стала 70-й компанией, зарегистрированной в САР на острове Русский", — говорится в релизе.

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Кроме того, отметил гендиректор КРДВ Николай Запрягаев, "ТКС Холдинг" стала первой публичной структурой, перерегистрировавшейся на остров Русский.

Редомицеляция — смена юрисдикции компании с сохранением всех бизнес-структур и отношений.

В середине января акционеры TCS Group одобрили редомициляцию на территорию дальневосточного САР. Название группа сменила на МКПАО "ТКС Холдинг", и 8 февраля Центробанк зарегистрировал выпуск обыкновенных акций новой компании. С 20 февраля на Мосбирже приостановили торги расписками TCS Group. Как ожидает "Тинькофф", бумаги "ТКС Холдинг" начнут торговаться уже в марте.
Глава "Тинькофф" Станислав Близнюк считает процесс редомициляции в САР зарубежных структур российских компаний эффективным. По его мнению, это позволяет национальным компаниям не только поддержать публичный статус и акционерную структуру, но и учесть интересы всех категорий инвесторов — российских и международных.
"Благодаря поддержке КРДВ, ЦБ, Минэкономразвития России процесс редомициляции осуществляется крайне эффективно и оперативно", — заявил Близнюк.
В 2018 году в России приняли пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках специальные административные районы функционируют на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской область).
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