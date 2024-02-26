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Шольц исключил поставки Киеву ракет Taurus - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 26.02.2024 (обновлено: 17:50 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/taurus-1929592401.html
Шольц исключил поставки Киеву ракет Taurus
Шольц исключил поставки Киеву ракет Taurus - РИА Новости, 26.02.2024
Шольц исключил поставки Киеву ракет Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц в социальной сети Х в очередной раз выступил против поставок Украине ракет Taurus, объяснив это опасностью вовлечения Берлина в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:26
2024-02-26T17:50
специальная военная операция на украине
украина
германия
олаф шольц
нато
в мире
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БЕРЛИН, 26 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в социальной сети Х в очередной раз выступил против поставок Украине ракет Taurus, объяснив это опасностью вовлечения Берлина в конфликт."Ни в какой точке или месте нам нельзя быть связанными с целями, которых достигает эта система", — заявил Шольц журналистам в Берлине. По его словам, для наведения Taurus потребовались бы немецкие специалисты, но в Германии и далее действует принцип, что на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата. По этой причине тема поставок ракет Taurus на Украину не стоит в Германии на повестке дня. "Я удивлен, что некоторых вообще не волнует, что они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне", - добавил он.Позднее Шольц четко заявил, что Германия не собирается прямо или косвенно становиться стороной конфликта на Украине. "Германия является крупнейшим донором военной помощи Украине в Европе. Так будет и дальше. Однако ясно, что мы не станем стороной конфликта ни прямо, ни косвенно. Эти два принципа определяют все мои решения", - написал Шольц в соцсети, добавив в пост хэштег #Taurus.Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции (социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободные либералы (СвДП) и "Зеленые") проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. В принятом проекте резолюции крылатые ракеты Taurus не упомянуты.В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении ничего неизвестно.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, германия, олаф шольц, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Олаф Шольц, НАТО, В мире
Шольц исключил поставки Киеву ракет Taurus

Шольц: ФРГ не поставит ракеты Taurus Киеву, чтобы не быть втянутой в конфликт

CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer /
Истребитель ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в социальной сети Х в очередной раз выступил против поставок Украине ракет Taurus, объяснив это опасностью вовлечения Берлина в конфликт.
"Ни в какой точке или месте нам нельзя быть связанными с целями, которых достигает эта система", — заявил Шольц журналистам в Берлине. По его словам, для наведения Taurus потребовались бы немецкие специалисты, но в Германии и далее действует принцип, что на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата. По этой причине тема поставок ракет Taurus на Украину не стоит в Германии на повестке дня. "Я удивлен, что некоторых вообще не волнует, что они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне", - добавил он.
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Позднее Шольц четко заявил, что Германия не собирается прямо или косвенно становиться стороной конфликта на Украине. "Германия является крупнейшим донором военной помощи Украине в Европе. Так будет и дальше. Однако ясно, что мы не станем стороной конфликта ни прямо, ни косвенно. Эти два принципа определяют все мои решения", - написал Шольц в соцсети, добавив в пост хэштег #Taurus.
Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции (социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободные либералы (СвДП) и "Зеленые") проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. В принятом проекте резолюции крылатые ракеты Taurus не упомянуты.
В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении ничего неизвестно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияОлаф ШольцНАТОВ мире
 
 
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