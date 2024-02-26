https://ria.ru/20240226/tank-1929658323.html

Мантуров рассказал, как улучшают российские танки

Мантуров рассказал, как улучшают российские танки - РИА Новости, 26.02.2024

Мантуров рассказал, как улучшают российские танки

Российская промышленность быстро реагирует на запросы армии, поступающие с фронта, и отечественные танки сегодня в корне отличаются от машин двухлетней... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T22:01

2024-02-26T22:01

2024-02-26T22:01

безопасность

россия

денис мантуров

владимир соловьев (телеведущий)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская промышленность быстро реагирует на запросы армии, поступающие с фронта, и отечественные танки сегодня в корне отличаются от машин двухлетней давности, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Да, быстро отрабатывается (запросы с фронта - ред.). И, собственно, поэтому, если мы вспомним облик вооружения, военной техники мая 2022, и даже мая 2023 - и февраля 2024 года, техника сильно отличается друг от друга, потому что постоянно внедряются новые решения", - сказал он."Да посмотрите на танк! Вы просто не узнаете, что это за боевая единица: от того танка, который изначально там даже проходил первые модернизации, и то, что выходит сегодня из цехов предприятий - это совершенно другое", - добавил он.

https://ria.ru/20240225/almazy-1929036204.html

россия

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безопасность, россия, денис мантуров, владимир соловьев (телеведущий), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)