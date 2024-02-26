Рейтинг@Mail.ru
Житель Ивановской области предстанет перед судом за истязание троих детей - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/sud-1929561936.html
Житель Ивановской области предстанет перед судом за истязание троих детей
Житель Ивановской области предстанет перед судом за истязание троих детей - РИА Новости, 26.02.2024
Житель Ивановской области предстанет перед судом за истязание троих детей
Мужчина, который несколько лет избивал троих своих детей и довел сына до посттравматического стрессового расстройства, предстанет перед судом в Ивановской... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:39
2024-02-26T14:39
происшествия
ивановская область
россия
шуя
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg
РЯЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Мужчина, который несколько лет избивал троих своих детей и довел сына до посттравматического стрессового расстройства, предстанет перед судом в Ивановской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, "на протяжении нескольких лет обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически применял в отношении своего 12-летнего сына, а также двух дочерей, 14 и 6 лет, физическое насилие путем нанесения побоев". Один из случаев попал на видео, которое затем было опубликовано в социальных сетях. У сына зафиксирован тяжкий вред здоровью "в форме посттравматического стрессового расстройства". Старшей дочери в феврале 2022 года обвиняемый угрожал ножом. "Житель Ивановской области предстанет перед судом за истязание троих детей", - говорится в Telegram-канале СУСК. Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Шуи завершено. Мужчина обвиняется по нескольким статьям УК РФ: истязание несовершеннолетних, ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, угроза убийством, причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, добавляет ведомство.
https://ria.ru/20240109/politsiya-1920399237.html
https://ria.ru/20231228/arest-1918863021.html
ивановская область
россия
шуя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_352e12dd8c27b168c8d58a8eb228217c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ивановская область, россия, шуя, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ивановская область, Россия, Шуя, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Ивановской области предстанет перед судом за истязание троих детей

СК : в Ивановской области мужчина предстанет перед судом за истязание 3 детей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Мужчина, который несколько лет избивал троих своих детей и довел сына до посттравматического стрессового расстройства, предстанет перед судом в Ивановской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, "на протяжении нескольких лет обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически применял в отношении своего 12-летнего сына, а также двух дочерей, 14 и 6 лет, физическое насилие путем нанесения побоев". Один из случаев попал на видео, которое затем было опубликовано в социальных сетях. У сына зафиксирован тяжкий вред здоровью "в форме посттравматического стрессового расстройства". Старшей дочери в феврале 2022 года обвиняемый угрожал ножом.
Машина полиции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Свердловского полицейского наказали за высказывание об избиении детей
9 января, 21:43
"Житель Ивановской области предстанет перед судом за истязание троих детей", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Шуи завершено. Мужчина обвиняется по нескольким статьям УК РФ: истязание несовершеннолетних, ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, угроза убийством, причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, добавляет ведомство.
Жительница Санкт-Петербурга, обвиняемая в избиении детей. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
В Петербурге арестовали женщину, избившую нунчаками детей
28 декабря 2023, 23:07
 
ПроисшествияИвановская областьРоссияШуяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала