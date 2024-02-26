https://ria.ru/20240226/sud-1929561936.html

Житель Ивановской области предстанет перед судом за истязание троих детей

Житель Ивановской области предстанет перед судом за истязание троих детей - РИА Новости, 26.02.2024

Житель Ивановской области предстанет перед судом за истязание троих детей

Мужчина, который несколько лет избивал троих своих детей и довел сына до посттравматического стрессового расстройства, предстанет перед судом в Ивановской... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:39

2024-02-26T14:39

2024-02-26T14:39

происшествия

ивановская область

россия

шуя

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РЯЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Мужчина, который несколько лет избивал троих своих детей и довел сына до посттравматического стрессового расстройства, предстанет перед судом в Ивановской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, "на протяжении нескольких лет обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически применял в отношении своего 12-летнего сына, а также двух дочерей, 14 и 6 лет, физическое насилие путем нанесения побоев". Один из случаев попал на видео, которое затем было опубликовано в социальных сетях. У сына зафиксирован тяжкий вред здоровью "в форме посттравматического стрессового расстройства". Старшей дочери в феврале 2022 года обвиняемый угрожал ножом. "Житель Ивановской области предстанет перед судом за истязание троих детей", - говорится в Telegram-канале СУСК. Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Шуи завершено. Мужчина обвиняется по нескольким статьям УК РФ: истязание несовершеннолетних, ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, угроза убийством, причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, добавляет ведомство.

https://ria.ru/20240109/politsiya-1920399237.html

https://ria.ru/20231228/arest-1918863021.html

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происшествия, ивановская область, россия, шуя, следственный комитет россии (ск рф)