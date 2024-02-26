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Житель Ивановской области предстанет перед судом за истязание троих детей
Житель Ивановской области предстанет перед судом за истязание троих детей - РИА Новости, 26.02.2024
Житель Ивановской области предстанет перед судом за истязание троих детей
Мужчина, который несколько лет избивал троих своих детей и довел сына до посттравматического стрессового расстройства, предстанет перед судом в Ивановской... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:39
2024-02-26T14:39
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РЯЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Мужчина, который несколько лет избивал троих своих детей и довел сына до посттравматического стрессового расстройства, предстанет перед судом в Ивановской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, "на протяжении нескольких лет обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически применял в отношении своего 12-летнего сына, а также двух дочерей, 14 и 6 лет, физическое насилие путем нанесения побоев". Один из случаев попал на видео, которое затем было опубликовано в социальных сетях. У сына зафиксирован тяжкий вред здоровью "в форме посттравматического стрессового расстройства". Старшей дочери в феврале 2022 года обвиняемый угрожал ножом. "Житель Ивановской области предстанет перед судом за истязание троих детей", - говорится в Telegram-канале СУСК. Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Шуи завершено. Мужчина обвиняется по нескольким статьям УК РФ: истязание несовершеннолетних, ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, угроза убийством, причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, добавляет ведомство.
https://ria.ru/20240109/politsiya-1920399237.html
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происшествия, ивановская область, россия, шуя, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ивановская область, Россия, Шуя, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Ивановской области предстанет перед судом за истязание троих детей
СК : в Ивановской области мужчина предстанет перед судом за истязание 3 детей
РЯЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости.
Мужчина, который несколько лет избивал троих своих детей и довел сына до посттравматического стрессового расстройства, предстанет перед судом в Ивановской области, сообщило
региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, "на протяжении нескольких лет обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически применял в отношении своего 12-летнего сына, а также двух дочерей, 14 и 6 лет, физическое насилие путем нанесения побоев". Один из случаев попал на видео, которое затем было опубликовано в социальных сетях. У сына зафиксирован тяжкий вред здоровью "в форме посттравматического стрессового расстройства". Старшей дочери в феврале 2022 года обвиняемый угрожал ножом.
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"Житель Ивановской области предстанет перед судом за истязание троих детей", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Шуи завершено. Мужчина обвиняется по нескольким статьям УК РФ: истязание несовершеннолетних, ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, угроза убийством, причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, добавляет ведомство.
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