https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929627224.html

Спецоперация, 26 февраля: российские войска освободили Ласточкино

Спецоперация, 26 февраля: российские войска освободили Ласточкино - РИА Новости, 26.02.2024

Спецоперация, 26 февраля: российские войска освободили Ласточкино

Об освобождении Ласточкино, потерях ВСУ с начала спецоперации и планах западных стран отправить войска на Украину — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T18:57

2024-02-26T18:57

2024-02-26T19:58

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Об освобождении Ласточкино, потерях ВСУ с начала спецоперации и планах западных стран отправить войска на Украину — в материале РИА Новости.ВС России взяли под контроль ЛасточкиноРоссийские военнослужащие освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. За минувшие сутки Вооруженные силы России отразили 19 атак ВСУ: семь — на Купянском направлении, шесть — на Авдеевском, три — на Донецком, две — на Южнодонецком и одну — на Херсонском.На Донецком и Южнодонецком направлениях бойцы заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском — улучшили положение по переднему краю. Кроме того, российские военные поразили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса NASAMS.Совокупные потери противника на всех участках фронта за сутки составили до 1175 солдат, один комплекс ПВО, 17 танков и других бронемашин, одна РСЗО, шесть артиллерийских орудий, 40 военных автомобилей и 62 дрона.Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, российские военные полностью зачистили Авдеевку и продолжают продвигаться дальше. При этом он отметил, что это не значит, что территория города разминирована и там больше нет никаких опасностей.Другое значимое событие на Авдеевском направлении — уничтожение первого американского танка Abrams, задействованного ВСУ в зоне спецоперации, о чем сообщил РИА Новости советник Пушилина Ян Гагин.Собеседник агентства не исключил, что это была машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике до освобождения Авдеевки. На тот момент ее берегли и на линию соприкосновения не выводили.Зеленский занижает потериВ мире продолжают обсуждать заниженные цифры потерь ВСУ, озвученных накануне президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время пресс-конференции он заявил, что украинские войска за два года спецоперации потеряли убитыми 31 тысячу человек. По словам Пушилина, эти цифры — "наглая и циничная ложь". В разговоре с РИА Новости глава ДНР подчеркнул, что Зеленский кратно занизил число потерь: только в Артемовске, Марьинке и Авдеевке противник потерял гораздо больше.Таким образом, по мнению руководителя ДНР, Зеленский пытается снизить градус недовольства населения, учитывая насильственную мобилизацию, которая на Украине уже стала нормой.В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Зеленский занизил цифры погибших солдат ВСУ "по крайней мере в десять раз".Поддержка Украины ЗападомНесмотря на неудачи на фронте и больше потери, Запад продолжает поддерживать Киев финансами и техникой. Так, в интервью французскому телеканалу LCI Зеленский заявил, что Украина обсуждает с Францией возможность передачи ВСУ истребителей Mirage дополнительно к уже анонсированным поставкам F-16.Первыми согласились предоставить Киеву американские боевые самолеты Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Украина получит их от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.Как подчеркивал премьер-министр Дании Метте Фредериксен, первые истребители F-16 могут поставить ВСУ уже весной, по ее словам, их передачу сдерживает только "техническая причина".Помимо поставок военной техники, Запад задумывается и о прямом участии в конфликте. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность направить своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей.При этом Фицо подчеркнул, что Братислава не станет этого делать, отметив, что стратегия Запада на Украине провалилась. Словацкий премьер считает, что отправка западных военных приведет только к эскалации и что от России уступок ждать не стоит. О недопустимости отправки войск на Украину также заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Этим он объяснил свою позицию против поставки Киеву ракет Taurus. По его словам, для их наведения потребовались бы специалисты из ФРГ, но в Германии и далее действует принцип, что "на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата".

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

https://ria.ru/20240226/bombardirovschiki-1929029696.html

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