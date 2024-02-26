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Спецоперация, 26 февраля: российские войска освободили Ласточкино - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 26.02.2024 (обновлено: 19:58 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929627224.html
Спецоперация, 26 февраля: российские войска освободили Ласточкино
Спецоперация, 26 февраля: российские войска освободили Ласточкино - РИА Новости, 26.02.2024
Спецоперация, 26 февраля: российские войска освободили Ласточкино
Об освобождении Ласточкино, потерях ВСУ с начала спецоперации и планах западных стран отправить войска на Украину — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T18:57
2024-02-26T19:58
специальная военная операция на украине
украина
россия
авдеевка
владимир зеленский
вооруженные силы украины
евросоюз
f-16
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Об освобождении Ласточкино, потерях ВСУ с начала спецоперации и планах западных стран отправить войска на Украину — в материале РИА Новости.ВС России взяли под контроль ЛасточкиноРоссийские военнослужащие освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. За минувшие сутки Вооруженные силы России отразили 19 атак ВСУ: семь — на Купянском направлении, шесть — на Авдеевском, три — на Донецком, две — на Южнодонецком и одну — на Херсонском.На Донецком и Южнодонецком направлениях бойцы заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском — улучшили положение по переднему краю. Кроме того, российские военные поразили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса NASAMS.Совокупные потери противника на всех участках фронта за сутки составили до 1175 солдат, один комплекс ПВО, 17 танков и других бронемашин, одна РСЗО, шесть артиллерийских орудий, 40 военных автомобилей и 62 дрона.Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, российские военные полностью зачистили Авдеевку и продолжают продвигаться дальше. При этом он отметил, что это не значит, что территория города разминирована и там больше нет никаких опасностей.Другое значимое событие на Авдеевском направлении — уничтожение первого американского танка Abrams, задействованного ВСУ в зоне спецоперации, о чем сообщил РИА Новости советник Пушилина Ян Гагин.Собеседник агентства не исключил, что это была машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике до освобождения Авдеевки. На тот момент ее берегли и на линию соприкосновения не выводили.Зеленский занижает потериВ мире продолжают обсуждать заниженные цифры потерь ВСУ, озвученных накануне президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время пресс-конференции он заявил, что украинские войска за два года спецоперации потеряли убитыми 31 тысячу человек. По словам Пушилина, эти цифры — "наглая и циничная ложь". В разговоре с РИА Новости глава ДНР подчеркнул, что Зеленский кратно занизил число потерь: только в Артемовске, Марьинке и Авдеевке противник потерял гораздо больше.Таким образом, по мнению руководителя ДНР, Зеленский пытается снизить градус недовольства населения, учитывая насильственную мобилизацию, которая на Украине уже стала нормой.В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Зеленский занизил цифры погибших солдат ВСУ "по крайней мере в десять раз".Поддержка Украины ЗападомНесмотря на неудачи на фронте и больше потери, Запад продолжает поддерживать Киев финансами и техникой. Так, в интервью французскому телеканалу LCI Зеленский заявил, что Украина обсуждает с Францией возможность передачи ВСУ истребителей Mirage дополнительно к уже анонсированным поставкам F-16.Первыми согласились предоставить Киеву американские боевые самолеты Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Украина получит их от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.Как подчеркивал премьер-министр Дании Метте Фредериксен, первые истребители F-16 могут поставить ВСУ уже весной, по ее словам, их передачу сдерживает только "техническая причина".Помимо поставок военной техники, Запад задумывается и о прямом участии в конфликте. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность направить своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей.При этом Фицо подчеркнул, что Братислава не станет этого делать, отметив, что стратегия Запада на Украине провалилась. Словацкий премьер считает, что отправка западных военных приведет только к эскалации и что от России уступок ждать не стоит. О недопустимости отправки войск на Украину также заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Этим он объяснил свою позицию против поставки Киеву ракет Taurus. По его словам, для их наведения потребовались бы специалисты из ФРГ, но в Германии и далее действует принцип, что "на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата".
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украина, россия, авдеевка, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, f-16, денис пушилин, роберт фицо, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Авдеевка, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, F-16, Денис Пушилин, Роберт Фицо, В мире, Донецкая Народная Республика
Спецоперация, 26 февраля: российские войска освободили Ласточкино

Минобороны: ВС РФ освободили Ласточкино на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Об освобождении Ласточкино, потерях ВСУ с начала спецоперации и планах западных стран отправить войска на Украину — в материале РИА Новости.

ВС России взяли под контроль Ласточкино

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.
За минувшие сутки Вооруженные силы России отразили 19 атак ВСУ: семь — на Купянском направлении, шесть — на Авдеевском, три — на Донецком, две — на Южнодонецком и одну — на Херсонском.
Российские военнослужащие разворачивают флаг России в селе Крынки. Кадр видео
Запад получил ответ на вопрос "хотят ли русские войны"
24 февраля, 08:00
На Донецком и Южнодонецком направлениях бойцы заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском — улучшили положение по переднему краю. Кроме того, российские военные поразили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса NASAMS.
Совокупные потери противника на всех участках фронта за сутки составили до 1175 солдат, один комплекс ПВО, 17 танков и других бронемашин, одна РСЗО, шесть артиллерийских орудий, 40 военных автомобилей и 62 дрона.
Разминирование освобожденной Авдеевки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Вооруженные силы России 17 февраля полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР.

Военный священник отец иерей Роман Чебоненко и Имам Хатыб Рафи Хамзат во время осмотра улиц Авдеевки саперами

Вооруженные силы России 17 февраля полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Работы по разминированию начались сразу после освобождения города.

Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводит боевую работу по разминированию Авдеевки

Работы по разминированию начались сразу после освобождения города.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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2 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Военные инженеры группировки "Центр" ежедневно уничтожают от 100 до 400 взрывоопасных предметов.

Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки

Военные инженеры группировки "Центр" ежедневно уничтожают от 100 до 400 взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Инженерные разведывательные дозоры ЦВО продолжают обследование и очистку основных дорог, жилых домов и административных зданий.

Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводит боевую работу по разминированию Авдеевки

Инженерные разведывательные дозоры ЦВО продолжают обследование и очистку основных дорог, жилых домов и административных зданий.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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4 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

По просьбе местных жителей саперы осмотрели Свято-Михайловский храм в Авдеевке.

Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО осматривают Свято-Михайловский храм в Авдеевке

По просьбе местных жителей саперы осмотрели Свято-Михайловский храм в Авдеевке.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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5 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

По словам военных, абсолютно любой предмет — рация, пачка сигарет — может быть заминирован и способен нанести увечья.

Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО осматривает Свято-Михайловский храм в Авдеевке

По словам военных, абсолютно любой предмет — рация, пачка сигарет — может быть заминирован и способен нанести увечья.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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6 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В основном для минирования Авдеевки украинские военные использовали мины старого советского производства.

Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО осматривают Свято-Михайловский храм в Авдеевке

В основном для минирования Авдеевки украинские военные использовали мины старого советского производства.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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7 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Также встречается много боеприпасов стран НАТО.

Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО осматривает Свято-Михайловский храм в Авдеевке

Также встречается много боеприпасов стран НАТО.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На улицах города по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся снарядов.

Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки

На улицах города по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся снарядов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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9 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Глава ДНР Пушилин не исключил, что будет принято решение о восстановлении Авдеевки.

Разминирование Авдеевки саперами 40-го инженерно-саперного полка ЦВО

Глава ДНР Пушилин не исключил, что будет принято решение о восстановлении Авдеевки.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Восстановительные работы в городе могут начаться, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние.

Военнослужащие инженерно-саперного полка ЦВО в Авдеевке

Восстановительные работы в городе могут начаться, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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11 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В Авдеевке остаются несколько сотен мирных жителей, не желающих покидать город.

Местный житель, оставшийся в Авдеевке

В Авдеевке остаются несколько сотен мирных жителей, не желающих покидать город.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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12 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

После разминирования и разбора завалов специалисты разработают соответствующий мастер-план.

Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки

После разминирования и разбора завалов специалисты разработают соответствующий мастер-план.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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13 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Жителям Авдеевки будут предоставлять жилье взамен разрушенного или компенсацию.

Военный священник отец иерей Роман Чебоненко во время осмотра улиц Авдеевки саперами

Жителям Авдеевки будут предоставлять жилье взамен разрушенного или компенсацию.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
14 из 14

Вооруженные силы России 17 февраля полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 14

Работы по разминированию начались сразу после освобождения города.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 14

Военные инженеры группировки "Центр" ежедневно уничтожают от 100 до 400 взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
3 из 14

Инженерные разведывательные дозоры ЦВО продолжают обследование и очистку основных дорог, жилых домов и административных зданий.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 14

По просьбе местных жителей саперы осмотрели Свято-Михайловский храм в Авдеевке.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
5 из 14

По словам военных, абсолютно любой предмет — рация, пачка сигарет — может быть заминирован и способен нанести увечья.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 14

В основном для минирования Авдеевки украинские военные использовали мины старого советского производства.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 14

Также встречается много боеприпасов стран НАТО.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 14

На улицах города по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся снарядов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
9 из 14

Глава ДНР Пушилин не исключил, что будет принято решение о восстановлении Авдеевки.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 14

Восстановительные работы в городе могут начаться, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
11 из 14

В Авдеевке остаются несколько сотен мирных жителей, не желающих покидать город.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
12 из 14

После разминирования и разбора завалов специалисты разработают соответствующий мастер-план.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
13 из 14

Жителям Авдеевки будут предоставлять жилье взамен разрушенного или компенсацию.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
14 из 14
Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, российские военные полностью зачистили Авдеевку и продолжают продвигаться дальше. При этом он отметил, что это не значит, что территория города разминирована и там больше нет никаких опасностей.
Другое значимое событие на Авдеевском направлении — уничтожение первого американского танка Abrams, задействованного ВСУ в зоне спецоперации, о чем сообщил РИА Новости советник Пушилина Ян Гагин.
Собеседник агентства не исключил, что это была машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике до освобождения Авдеевки. На тот момент ее берегли и на линию соприкосновения не выводили.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.02.2024Посмотреть

Зеленский занижает потери

В мире продолжают обсуждать заниженные цифры потерь ВСУ, озвученных накануне президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время пресс-конференции он заявил, что украинские войска за два года спецоперации потеряли убитыми 31 тысячу человек.
По словам Пушилина, эти цифры — "наглая и циничная ложь". В разговоре с РИА Новости глава ДНР подчеркнул, что Зеленский кратно занизил число потерь: только в Артемовске, Марьинке и Авдеевке противник потерял гораздо больше.
Таким образом, по мнению руководителя ДНР, Зеленский пытается снизить градус недовольства населения, учитывая насильственную мобилизацию, которая на Украине уже стала нормой.
В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Зеленский занизил цифры погибших солдат ВСУ "по крайней мере в десять раз".
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
"Жила-была белая и пушистая Украина…" Как Запад перевирает недавнюю историю
Вчера, 08:00

Поддержка Украины Западом

Несмотря на неудачи на фронте и больше потери, Запад продолжает поддерживать Киев финансами и техникой. Так, в интервью французскому телеканалу LCI Зеленский заявил, что Украина обсуждает с Францией возможность передачи ВСУ истребителей Mirage дополнительно к уже анонсированным поставкам F-16.
Первыми согласились предоставить Киеву американские боевые самолеты Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Украина получит их от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Как подчеркивал премьер-министр Дании Метте Фредериксен, первые истребители F-16 могут поставить ВСУ уже весной, по ее словам, их передачу сдерживает только "техническая причина".
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
"Другого выхода нет". Пентагон делает ставку на устаревшую технику
Вчера, 08:00
Помимо поставок военной техники, Запад задумывается и о прямом участии в конфликте. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность направить своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей.
При этом Фицо подчеркнул, что Братислава не станет этого делать, отметив, что стратегия Запада на Украине провалилась. Словацкий премьер считает, что отправка западных военных приведет только к эскалации и что от России уступок ждать не стоит.
О недопустимости отправки войск на Украину также заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Этим он объяснил свою позицию против поставки Киеву ракет Taurus. По его словам, для их наведения потребовались бы специалисты из ФРГ, но в Германии и далее действует принцип, что "на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата".
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Очередной блицкриг ведет Европу к капитуляции
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияАвдеевкаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕвросоюзF-16Денис ПушилинРоберт ФицоВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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