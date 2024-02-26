https://ria.ru/20240226/sneg-1929502149.html

Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег - РИА Новости, 26.02.2024

Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

Дата схода снежного покрова в Москве в среднем приходится на 6 апреля, но из-за большого количества снега ожидается, что в этом году он сойдет в начале второй... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:32

2024-02-26T11:32

2024-02-26T11:40

москва

михаил леус

общество

погода

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дата схода снежного покрова в Москве в среднем приходится на 6 апреля, но из-за большого количества снега ожидается, что в этом году он сойдет в начале второй декады апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Дата схода снежного покрова в Москве в XXI веке приходится на 6 апреля. Учитывая, что снега существенно выше нормы, мы ожидаем, что в Москве снег сойдет в начале второй декады апреля", - сказал Леус.

https://ria.ru/20240221/vesna-1928850224.html

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москва, михаил леус, общество, погода