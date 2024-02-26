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Путин увеличил штатную численность Следственного комитета
Путин увеличил штатную численность Следственного комитета - РИА Новости, 26.02.2024
Путин увеличил штатную численность Следственного комитета
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности СК РФ на 514 человек, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:33
2024-02-26T15:33
2024-02-26T15:33
россия
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
политика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности СК РФ на 514 человек, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник. В мае прошлого года штатная численность Следственного комитета России также была увеличена на 514 человек. "Штатную численность СК РФ (кроме военных следственных органов СК РФ) в количестве 23017 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20734 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 270 человек", - говорится в документе. Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
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РИА Новости
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россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), политика
Россия, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Политика
Путин увеличил штатную численность Следственного комитета
Путин подписал указ об увеличении штатной численности СК на 514 человек
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности СК РФ на 514 человек, соответствующий документ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.
В мае прошлого года штатная численность Следственного комитета России также была увеличена на 514 человек.
"Штатную численность СК РФ (кроме военных следственных органов СК РФ) в количестве 23017 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20734 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 270 человек", - говорится в документе.
Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
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