https://ria.ru/20240226/simonyan-1929445004.html

Симоньян напомнила россиянам о подвиге жителей блокадного Ленинграда

Симоньян напомнила россиянам о подвиге жителей блокадного Ленинграда - РИА Новости, 26.02.2024

Симоньян напомнила россиянам о подвиге жителей блокадного Ленинграда

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T00:40

2024-02-26T00:40

2024-02-26T02:01

специальная военная операция на украине

общество

ленинград

ладожское озеро

маргарита симоньян

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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" напомнила о помощи фронту жителей блокадного Ленинграда, призвав россиян стать "немножко ленинградцами" во время спецоперации. "Блокадный Ленинград дал фронту... только в 1941 году сотни танков, сотни бронемашин, несколько десятков бронепоездов, миллионы мин и снарядов, десятки тысяч авиабомб. Вот эти люди, которые невероятным усилием воли — голодные, замерзшие — заставляли себя даже просто с кровати встать, они еще и умудрялись фронт снабжать этим всем. Нам всем надо об этом задуматься и стать немножко, как они. Каждому на своем месте", — заявила она.Медиаменеджер напомнила, что в том "самом страшном" 1941 году в блокадном Ленинграде норма хлеба составляла 125 граммов на служащих, 250 граммов для рабочих. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

https://ria.ru/20240225/spetsoperatsiya-1929431316.html

ленинград

ладожское озеро

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общество, ленинград, ладожское озеро, маргарита симоньян