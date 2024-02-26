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Симоньян напомнила россиянам о подвиге жителей блокадного Ленинграда - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:40 26.02.2024 (обновлено: 02:01 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/simonyan-1929445004.html
Симоньян напомнила россиянам о подвиге жителей блокадного Ленинграда
Симоньян напомнила россиянам о подвиге жителей блокадного Ленинграда - РИА Новости, 26.02.2024
Симоньян напомнила россиянам о подвиге жителей блокадного Ленинграда
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T00:40
2024-02-26T02:01
специальная военная операция на украине
общество
ленинград
ладожское озеро
маргарита симоньян
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" напомнила о помощи фронту жителей блокадного Ленинграда, призвав россиян стать "немножко ленинградцами" во время спецоперации. &quot;Блокадный Ленинград дал фронту... только в 1941 году сотни танков, сотни бронемашин, несколько десятков бронепоездов, миллионы мин и снарядов, десятки тысяч авиабомб. Вот эти люди, которые невероятным усилием воли — голодные, замерзшие — заставляли себя даже просто с кровати встать, они еще и умудрялись фронт снабжать этим всем. Нам всем надо об этом задуматься и стать немножко, как они. Каждому на своем месте&quot;, — заявила она.Медиаменеджер напомнила, что в том "самом страшном" 1941 году в блокадном Ленинграде норма хлеба составляла 125 граммов на служащих, 250 граммов для рабочих. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
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общество, ленинград, ладожское озеро, маргарита симоньян
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ленинград, Ладожское озеро, Маргарита Симоньян
Симоньян напомнила россиянам о подвиге жителей блокадного Ленинграда

Симоньян напомнила о помощи фронту жителей блокадного Ленинграда

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" напомнила о помощи фронту жителей блокадного Ленинграда, призвав россиян стать "немножко ленинградцами" во время спецоперации.
«

"Блокадный Ленинград дал фронту... только в 1941 году сотни танков, сотни бронемашин, несколько десятков бронепоездов, миллионы мин и снарядов, десятки тысяч авиабомб. Вот эти люди, которые невероятным усилием воли — голодные, замерзшие — заставляли себя даже просто с кровати встать, они еще и умудрялись фронт снабжать этим всем. Нам всем надо об этом задуматься и стать немножко, как они. Каждому на своем месте", — заявила она.

Медиаменеджер напомнила, что в том "самом страшном" 1941 году в блокадном Ленинграде норма хлеба составляла 125 граммов на служащих, 250 граммов для рабочих.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛенинградЛадожское озероМаргарита Симоньян
 
 
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