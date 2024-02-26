https://ria.ru/20240226/simonyan-1929444867.html
Симоньян назвала ненормальным приговор канадцу из-за обращения к дочери
Симоньян назвала ненормальным приговор канадцу из-за обращения к дочери - РИА Новости, 26.02.2024
Симоньян назвала ненормальным приговор канадцу из-за обращения к дочери
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала ненормальным, что жителя Канады посадили за то, что он назвал свою дочь РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T00:39
2024-02-26T00:39
2024-02-26T00:47
канада
россия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210546_0:78:2467:1466_1920x0_80_0_0_b984583709660141d7f8e03dade7f357.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала ненормальным, что жителя Канады посадили за то, что он назвал свою дочь "она". В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" журналист рассказала, что канадец попал в тюрьму за то, что назвал свою 16-летнюю дочь "она" вопреки желанию подростка, а в американском штате Вашингтон уже приняты законы о том, что дети могут уехать и поменять себе пол, не ставя в известность родителей. "У России сейчас исключительный исторический шанс, удивительным образом созданный не нами, а их дурью... их полоумием, не побоюсь этого этого слова, бесовщиной. Исторический шанс второй раз в своей истории увлечь мир идеей. И вот наступил этот шанс, потому что мир совершенным очевидным образом сходит с ума и уже сошел с ума. Мир, в котором канадского отца сажают в тюрьму за то, что он называет свою 16-летнюю дочь "она". Его посадили в тюрьму, потому что она считает, что она не "она", а "оно", а он, будучи человеком нормальным, отказывается называть ее "оно", признавать, что она — оно, доченька моя дорогая, я тебя очень люблю, все, в тюрьму", — заявила Симоньян. По словам медиаменеджера, такая "страшенная антиутопия" не пришла бы в голову даже известным писателям. "Люди нормальные боятся жить в этом мире. Они боятся за своих детей, они боятся, что дети пойдут в детский сад, в школу, начнется вот это. И дальше пути два — либо детям "промоют" мозги и они неизбежно начнут ковыряться в своем туловище и чего-то... переделывать на благо, на счастье и радость фармацевтических компаний и всего этого безумного лобби, которое этим занимается. Либо, если дети будут больше подчинены воспитанию и влиянию своих родителей, то детей у родителей просто заберут", — резюмировала журналист.
https://ria.ru/20240221/zakharova-1928610968.html
https://ria.ru/20240116/ravenstvo-1921520497.html
канада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210546_0:0:2467:1851_1920x0_80_0_0_03b8a94414e1b88578c1c7da43b1ace7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), в мире
Канада, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), В мире
Симоньян назвала ненормальным приговор канадцу из-за обращения к дочери
Симоньян назвала ненормальным приговор канадцу, назвавшего дочь "она"
ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала ненормальным, что жителя Канады посадили за то, что он назвал свою дочь "она".
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" журналист рассказала, что канадец попал в тюрьму за то, что назвал свою 16-летнюю дочь "она" вопреки желанию подростка, а в американском штате Вашингтон уже приняты законы о том, что дети могут уехать и поменять себе пол, не ставя в известность родителей.
Сотрудникам Госдепа еще надо заслужить обращение "люди", заявила Захарова
"У России
сейчас исключительный исторический шанс, удивительным образом созданный не нами, а их дурью... их полоумием, не побоюсь этого этого слова, бесовщиной. Исторический шанс второй раз в своей истории увлечь мир идеей. И вот наступил этот шанс, потому что мир совершенным очевидным образом сходит с ума и уже сошел с ума. Мир, в котором канадского отца сажают в тюрьму за то, что он называет свою 16-летнюю дочь "она". Его посадили в тюрьму, потому что она считает, что она не "она", а "оно", а он, будучи человеком нормальным, отказывается называть ее "оно", признавать, что она — оно, доченька моя дорогая, я тебя очень люблю, все, в тюрьму", — заявила Симоньян.
По словам медиаменеджера, такая "страшенная антиутопия" не пришла бы в голову даже известным писателям.
"Люди нормальные боятся жить в этом мире. Они боятся за своих детей, они боятся, что дети пойдут в детский сад, в школу, начнется вот это. И дальше пути два — либо детям "промоют" мозги и они неизбежно начнут ковыряться в своем туловище и чего-то... переделывать на благо, на счастье и радость фармацевтических компаний и всего этого безумного лобби, которое этим занимается. Либо, если дети будут больше подчинены воспитанию и влиянию своих родителей, то детей у родителей просто заберут", — резюмировала журналист.
Почти половина испанских мужчин недовольны ситуацией с гендерным равенством