https://ria.ru/20240226/simonyan-1929444867.html

Симоньян назвала ненормальным приговор канадцу из-за обращения к дочери

Симоньян назвала ненормальным приговор канадцу из-за обращения к дочери - РИА Новости, 26.02.2024

Симоньян назвала ненормальным приговор канадцу из-за обращения к дочери

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала ненормальным, что жителя Канады посадили за то, что он назвал свою дочь РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T00:39

2024-02-26T00:39

2024-02-26T00:47

канада

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маргарита симоньян

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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала ненормальным, что жителя Канады посадили за то, что он назвал свою дочь "она". В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" журналист рассказала, что канадец попал в тюрьму за то, что назвал свою 16-летнюю дочь "она" вопреки желанию подростка, а в американском штате Вашингтон уже приняты законы о том, что дети могут уехать и поменять себе пол, не ставя в известность родителей. "У России сейчас исключительный исторический шанс, удивительным образом созданный не нами, а их дурью... их полоумием, не побоюсь этого этого слова, бесовщиной. Исторический шанс второй раз в своей истории увлечь мир идеей. И вот наступил этот шанс, потому что мир совершенным очевидным образом сходит с ума и уже сошел с ума. Мир, в котором канадского отца сажают в тюрьму за то, что он называет свою 16-летнюю дочь "она". Его посадили в тюрьму, потому что она считает, что она не "она", а "оно", а он, будучи человеком нормальным, отказывается называть ее "оно", признавать, что она — оно, доченька моя дорогая, я тебя очень люблю, все, в тюрьму", — заявила Симоньян. По словам медиаменеджера, такая "страшенная антиутопия" не пришла бы в голову даже известным писателям. "Люди нормальные боятся жить в этом мире. Они боятся за своих детей, они боятся, что дети пойдут в детский сад, в школу, начнется вот это. И дальше пути два — либо детям "промоют" мозги и они неизбежно начнут ковыряться в своем туловище и чего-то... переделывать на благо, на счастье и радость фармацевтических компаний и всего этого безумного лобби, которое этим занимается. Либо, если дети будут больше подчинены воспитанию и влиянию своих родителей, то детей у родителей просто заберут", — резюмировала журналист.

https://ria.ru/20240221/zakharova-1928610968.html

https://ria.ru/20240116/ravenstvo-1921520497.html

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канада, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), в мире