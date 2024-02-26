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Биография избранного президента Венгрии Тамаша Шуйока - РИА Новости, 26.02.2024
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20:32 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/shuyok-1929489120.html
Биография избранного президента Венгрии Тамаша Шуйока
Биография избранного президента Венгрии Тамаша Шуйока - РИА Новости, 26.02.2024
Биография избранного президента Венгрии Тамаша Шуйока
Тамаш Шуйок родился 24 марта 1956 года в Кишкунфеледьхазе (Венгрия). РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T20:32
2024-02-26T20:32
каталин новак
венгрия
справки
австрия
тамаш шуйок
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Тамаш Шуйок родился 24 марта 1956 года в Кишкунфеледьхазе (Венгрия). В 1980 году окончил факультет политических наук и права Сегедского университета имени Аттилы Йожефа (Szegedi Tudományegyetem, SZTE). В 2004 году получил квалификацию по европейскому праву в Будапештском университете (Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE). В 2013 году защитил в Сегедском университете докторскую диссертацию.С 1982 по 1991 год работал юрисконсультом. С 1991 по 2014 год Шуйок занимался частной практикой сначала в юридической фирме "Шуйок –Жаппорт", затем в – "Шуйок и Адам". С 1998 по 2002 год обеспечивал юридическое представительство муниципалитета Сегеда.С 2000 по 2014 год был почетным консулом Австрии в Сегеде.С сентября 2005 года преподает конституционное право в качестве приглашенного лектора на юридическом факультете Сегедского университета.27 сентября 2014 года Тамаш Шуйок был избран членом Конституционного суда парламентом Венгрии. С апреля 2015 года занимал должность заместителя председателя Конституционного суда.22 ноября 2016 года был избран председателем Конституционного суда.Шуйок редко высказывался по политическим вопросам, хотя и был защитником судебных изменений, внесенных партией ФИДЕС с 2010 года, включая введение новой конституции в 2012 году, которая, по словам критиков, отменяет некоторые демократические права. 10 февраля президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что покидает пост в связи с тем, что в апреле 2023 года "совершила ошибку", помиловав бывшего заместителя директора детдома, осужденного за сокрытие фактов педофилии. 11 февраля она подала официальное заявление в парламент. 22 февраля 2024 года венгерская правящая партия ФИДЕС объявила, что выдвигает на пост президента страны председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока, а 26-го парламент избрал его на эту должность сроком на пять лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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каталин новак, венгрия, справки, австрия, тамаш шуйок
Каталин Новак, Венгрия, Справки, Австрия, Тамаш Шуйок

Биография избранного президента Венгрии Тамаша Шуйока

CC BY-SA 4.0 / Elekes Andor / Sulyok Tamás (2) (cropped) Тамаш Шуйок
Тамаш Шуйок - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Elekes Andor / Sulyok Tamás (2) (cropped)
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Тамаш Шуйок родился 24 марта 1956 года в Кишкунфеледьхазе (Венгрия).
В 1980 году окончил факультет политических наук и права Сегедского университета имени Аттилы Йожефа (Szegedi Tudományegyetem, SZTE). В 2004 году получил квалификацию по европейскому праву в Будапештском университете (Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE). В 2013 году защитил в Сегедском университете докторскую диссертацию.
С 1982 по 1991 год работал юрисконсультом.
С 1991 по 2014 год Шуйок занимался частной практикой сначала в юридической фирме "Шуйок –Жаппорт", затем в – "Шуйок и Адам".
С 1998 по 2002 год обеспечивал юридическое представительство муниципалитета Сегеда.
С 2000 по 2014 год был почетным консулом Австрии в Сегеде.
С сентября 2005 года преподает конституционное право в качестве приглашенного лектора на юридическом факультете Сегедского университета.
27 сентября 2014 года Тамаш Шуйок был избран членом Конституционного суда парламентом Венгрии.
С апреля 2015 года занимал должность заместителя председателя Конституционного суда.
22 ноября 2016 года был избран председателем Конституционного суда.
Шуйок редко высказывался по политическим вопросам, хотя и был защитником судебных изменений, внесенных партией ФИДЕС с 2010 года, включая введение новой конституции в 2012 году, которая, по словам критиков, отменяет некоторые демократические права.
10 февраля президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что покидает пост в связи с тем, что в апреле 2023 года "совершила ошибку", помиловав бывшего заместителя директора детдома, осужденного за сокрытие фактов педофилии. 11 февраля она подала официальное заявление в парламент.
22 февраля 2024 года венгерская правящая партия ФИДЕС объявила, что выдвигает на пост президента страны председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока, а 26-го парламент избрал его на эту должность сроком на пять лет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Каталин НовакВенгрияСправкиАвстрияТамаш Шуйок
 
 
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