https://ria.ru/20240223/prezident-1929155145.html
Выборы нового президента Венгрии пройдут 26 февраля
Выборы нового президента Венгрии пройдут 26 февраля - РИА Новости, 23.02.2024
Выборы нового президента Венгрии пройдут 26 февраля
Парламент Венгрии изберет нового президента на первом заседании весенней сессии 26 февраля, заявил глава правящей фракции Фидес Мате Кочиш. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:58
2024-02-23T14:58
2024-02-23T14:58
в мире
венгрия
россия
будапешт
ласло кевер
каталин новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153175/76/1531757642_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_d5b7cd9506f15bec17c1d592e929be51.jpg
БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Парламент Венгрии изберет нового президента на первом заседании весенней сессии 26 февраля, заявил глава правящей фракции Фидес Мате Кочиш. "На сегодняшнем заседании комитета определились дата и порядок выборов президента республики... Они состоятся в венгерском парламенте 26 февраля", - написал Кочиш в соцсети Facebook*.По его словам, для выдвижения кандидатуры необходимы подписи минимум 20% парламента, то есть 40 депутатов. При этом оппозиционные партии не смогли договориться о единой кандидатуре, своих кандидатов представили "зелёная" LMP и крайне правая Mi Hazank, однако им не хватило для выдвижения подписей, остальные оппозиционные партии заявили, что не будут принимать участие в выборах, сообщил Кочиш. В четверг фракция Фидес выдвинула в качестве кандидата главу Конституционного суда Венгрии Тамаша Шуйока. В начале февраля в Венгрии разгорелся скандал, когда выяснилось, что президент страны Каталин Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Оппозиционные партии призывали Новак уйти в отставку, 10 февраля она заявила, что покидает пост, а 11 февраля подала официальное заявление в парламент. У парламента по закону есть 15 дней, чтобы рассмотреть ее заявление. Если национальное собрание примет отставку президента, оно обязано будет объявить новые выборы в течение 30 дней, на этот период временно исполняющим обязанности главы государства станет спикер парламента Ласло Кёвер. Для выборов президента необходимо, чтобы кандидата поддержало не менее 2/3 депутатов. Правящие партии в венгерском парламенте имеют 133 места из 199.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240210/vengriya-1926626269.html
https://ria.ru/20240210/vengriya-1926618155.html
венгрия
россия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153175/76/1531757642_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_2da3191684bbdce7515e8bd7aa6cd3b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, будапешт, ласло кевер, каталин новак
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, Ласло Кевер, Каталин Новак
Выборы нового президента Венгрии пройдут 26 февраля
Лидер правящей фракции Кочиш: парламент Венгрии выберет президента 26 февраля
БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Парламент Венгрии изберет нового президента на первом заседании весенней сессии 26 февраля, заявил глава правящей фракции Фидес Мате Кочиш.
"На сегодняшнем заседании комитета определились дата и порядок выборов президента республики... Они состоятся в венгерском парламенте 26 февраля", - написал Кочиш в соцсети Facebook*.
Оппозиция в Венгрии выступила с предложением по избранию президента
По его словам, для выдвижения кандидатуры необходимы подписи минимум 20% парламента, то есть 40 депутатов. При этом оппозиционные партии не смогли договориться о единой кандидатуре, своих кандидатов представили "зелёная" LMP и крайне правая Mi Hazank, однако им не хватило для выдвижения подписей, остальные оппозиционные партии заявили, что не будут принимать участие в выборах, сообщил Кочиш.
В четверг фракция Фидес выдвинула в качестве кандидата главу Конституционного суда Венгрии Тамаша Шуйока.
В начале февраля в Венгрии разгорелся скандал, когда выяснилось, что президент страны Каталин Новак
перед визитом в Будапешт
папы Римского в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Оппозиционные партии призывали Новак уйти в отставку, 10 февраля она заявила, что покидает пост, а 11 февраля подала официальное заявление в парламент.
У парламента по закону есть 15 дней, чтобы рассмотреть ее заявление. Если национальное собрание примет отставку президента, оно обязано будет объявить новые выборы в течение 30 дней, на этот период временно исполняющим обязанности главы государства станет спикер парламента Ласло Кёвер
. Для выборов президента необходимо, чтобы кандидата поддержало не менее 2/3 депутатов. Правящие партии в венгерском парламенте имеют 133 места из 199.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Экс-глава Минюста Венгрии отозвала депутатский мандат после скандала