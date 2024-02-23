https://ria.ru/20240223/prezident-1929155145.html

Выборы нового президента Венгрии пройдут 26 февраля

Выборы нового президента Венгрии пройдут 26 февраля - РИА Новости, 23.02.2024

Выборы нового президента Венгрии пройдут 26 февраля

Парламент Венгрии изберет нового президента на первом заседании весенней сессии 26 февраля, заявил глава правящей фракции Фидес Мате Кочиш. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T14:58

2024-02-23T14:58

2024-02-23T14:58

в мире

венгрия

россия

будапешт

ласло кевер

каталин новак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153175/76/1531757642_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_d5b7cd9506f15bec17c1d592e929be51.jpg

БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Парламент Венгрии изберет нового президента на первом заседании весенней сессии 26 февраля, заявил глава правящей фракции Фидес Мате Кочиш. "На сегодняшнем заседании комитета определились дата и порядок выборов президента республики... Они состоятся в венгерском парламенте 26 февраля", - написал Кочиш в соцсети Facebook*.По его словам, для выдвижения кандидатуры необходимы подписи минимум 20% парламента, то есть 40 депутатов. При этом оппозиционные партии не смогли договориться о единой кандидатуре, своих кандидатов представили "зелёная" LMP и крайне правая Mi Hazank, однако им не хватило для выдвижения подписей, остальные оппозиционные партии заявили, что не будут принимать участие в выборах, сообщил Кочиш. В четверг фракция Фидес выдвинула в качестве кандидата главу Конституционного суда Венгрии Тамаша Шуйока. В начале февраля в Венгрии разгорелся скандал, когда выяснилось, что президент страны Каталин Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Оппозиционные партии призывали Новак уйти в отставку, 10 февраля она заявила, что покидает пост, а 11 февраля подала официальное заявление в парламент. У парламента по закону есть 15 дней, чтобы рассмотреть ее заявление. Если национальное собрание примет отставку президента, оно обязано будет объявить новые выборы в течение 30 дней, на этот период временно исполняющим обязанности главы государства станет спикер парламента Ласло Кёвер. Для выборов президента необходимо, чтобы кандидата поддержало не менее 2/3 депутатов. Правящие партии в венгерском парламенте имеют 133 места из 199.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240210/vengriya-1926626269.html

https://ria.ru/20240210/vengriya-1926618155.html

венгрия

россия

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, россия, будапешт, ласло кевер, каталин новак