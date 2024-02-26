ТОКИО, 26 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Крупнейшее в мире светомузыкальное шоу – проекция Tokyo Night & Light на здание Токийской мэрии - было показано в понедельник для широкой публики, передает корреспондент РИА Новости. Желающие увидеть шоу начали собираться на Площади токийцев перед зданием мэрии за час до начала, несмотря на пронизывающий ветер и холодную по токийским меркам погоду. Шоу позиционируется как крупнейшая в мире постоянная экспозиция проекции на архитектурный объект, мэрия получила соответствующий сертификат о включении его в Книгу рекордов Гиннеса – его площадь составляет 13,9 тысячи квадратных метров. Проекция будет осуществляться до апреля каждый день по программам для будней и для выходных дней. Шоу для будней будет показываться пять раз с 19 часов по темам "Эволюция" и "Лунный цикл". В выходные дни более выражена будет музыкальная часть — будут показаны этюды "Токийский концерт", "Aimer" по имени японской певицы и "Эволюция". Проекция осуществляется с 4 по 32 этаж 48-этажного здания мэрии, его размеры составляют 127х110 метров.
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353
60
353
60
Крупнейшее в мире световое шоу на здании мэрии Токио
Крупнейшее в мире светомузыкальное шоу – проекция Tokyo Night & Light на здание Токийской мэрии - было показано в понедельник для широкой публики, передает корреспондент РИА Новости. Желающие увидеть шоу начали собираться на Площади токийцев перед зданием мэрии за час до начала, несмотря на пронизывающий ветер и холодную по токийским меркам погоду.
На здании мэрии в Токио показали крупнейшее в мире световое шоу
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ТОКИО, 26 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Крупнейшее в мире светомузыкальное шоу – проекция Tokyo Night & Light на здание Токийской мэрии - было показано в понедельник для широкой публики, передает корреспондент РИА Новости.
Желающие увидеть шоу начали собираться на Площади токийцев перед зданием мэрии за час до начала, несмотря на пронизывающий ветер и холодную по токийским меркам погоду.
Шоу позиционируется как крупнейшая в мире постоянная экспозиция проекции на архитектурный объект, мэрия получила соответствующий сертификат о включении его в Книгу рекордов Гиннеса – его площадь составляет 13,9 тысячи квадратных метров.
Проекция будет осуществляться до апреля каждый день по программам для будней и для выходных дней. Шоу для будней будет показываться пять раз с 19 часов по темам "Эволюция" и "Лунный цикл". В выходные дни более выражена будет музыкальная часть — будут показаны этюды "Токийский концерт", "Aimer" по имени японской певицы и "Эволюция".
Проекция осуществляется с 4 по 32 этаж 48-этажного здания мэрии, его размеры составляют 127х110 метров.
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