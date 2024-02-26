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В Токио показали крупнейшее в мире световое шоу - РИА Новости, 26.02.2024
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17:05 26.02.2024 (обновлено: 17:26 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/show-1929603183.html
В Токио показали крупнейшее в мире световое шоу
В Токио показали крупнейшее в мире световое шоу - РИА Новости, 26.02.2024
В Токио показали крупнейшее в мире световое шоу
Крупнейшее в мире светомузыкальное шоу – проекция Tokyo Night & Light на здание Токийской мэрии - было показано в понедельник для широкой публики, передает... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:05
2024-02-26T17:26
токио
в мире
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ТОКИО, 26 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Крупнейшее в мире светомузыкальное шоу – проекция Tokyo Night &amp; Light на здание Токийской мэрии - было показано в понедельник для широкой публики, передает корреспондент РИА Новости. Желающие увидеть шоу начали собираться на Площади токийцев перед зданием мэрии за час до начала, несмотря на пронизывающий ветер и холодную по токийским меркам погоду. Шоу позиционируется как крупнейшая в мире постоянная экспозиция проекции на архитектурный объект, мэрия получила соответствующий сертификат о включении его в Книгу рекордов Гиннеса – его площадь составляет 13,9 тысячи квадратных метров. Проекция будет осуществляться до апреля каждый день по программам для будней и для выходных дней. Шоу для будней будет показываться пять раз с 19 часов по темам "Эволюция" и "Лунный цикл". В выходные дни более выражена будет музыкальная часть — будут показаны этюды "Токийский концерт", "Aimer" по имени японской певицы и "Эволюция". Проекция осуществляется с 4 по 32 этаж 48-этажного здания мэрии, его размеры составляют 127х110 метров.
токио
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Крупнейшее в мире световое шоу на здании мэрии Токио
Крупнейшее в мире светомузыкальное шоу – проекция Tokyo Night & Light на здание Токийской мэрии - было показано в понедельник для широкой публики, передает корреспондент РИА Новости. Желающие увидеть шоу начали собираться на Площади токийцев перед зданием мэрии за час до начала, несмотря на пронизывающий ветер и холодную по токийским меркам погоду.
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токио, в мире
Токио, В мире
В Токио показали крупнейшее в мире световое шоу

На здании мэрии в Токио показали крупнейшее в мире световое шоу

Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Крупнейшее в мире светомузыкальное шоу – проекция Tokyo Night & Light на здание Токийской мэрии - было показано в понедельник для широкой публики, передает корреспондент РИА Новости.
Желающие увидеть шоу начали собираться на Площади токийцев перед зданием мэрии за час до начала, несмотря на пронизывающий ветер и холодную по токийским меркам погоду.
Шоу позиционируется как крупнейшая в мире постоянная экспозиция проекции на архитектурный объект, мэрия получила соответствующий сертификат о включении его в Книгу рекордов Гиннеса – его площадь составляет 13,9 тысячи квадратных метров.
Проекция будет осуществляться до апреля каждый день по программам для будней и для выходных дней. Шоу для будней будет показываться пять раз с 19 часов по темам "Эволюция" и "Лунный цикл". В выходные дни более выражена будет музыкальная часть — будут показаны этюды "Токийский концерт", "Aimer" по имени японской певицы и "Эволюция".
Проекция осуществляется с 4 по 32 этаж 48-этажного здания мэрии, его размеры составляют 127х110 метров.
Световое шоу и театральные представления: работа выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Программа выставки-форума "Россия" очень насыщенная.

Показ одежды работы ставропольских студентов-дизайнеров на Международной выставке-форуме Россия

Программа выставки-форума "Россия" очень насыщенная.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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Прошла презентация Луганской Народной Республики.

Презентация Луганской народной республики на Международной выставке-форуме Россия

Прошла презентация Луганской Народной Республики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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В День Героев Отечества состоялось уникальное световое шоу.

Презентация нового светового шоу Первые в России - стране возможностей ко Дню Героев Отечества

В День Героев Отечества состоялось уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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На стенде Чечни прошла презентация достижений региона за последние шесть лет.

Адам Делимханов, Александр Новак и Муслим Хучиев на Международной выставке-форуме Россия

На стенде Чечни прошла презентация достижений региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Республика Ингушетия продемонстрировала традиционную свадебную церемонию с исполнением лирического танца "Встреча у родника".

Свадебная церемония по ингушским традициям

Республика Ингушетия продемонстрировала традиционную свадебную церемонию с исполнением лирического танца "Встреча у родника".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ставропольский край удивил посетителей театральным представлением.

День рождения ставропольского казачьего Деда Мороза на Международной выставке-форуме Россия

Ставропольский край удивил посетителей театральным представлением.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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На ВДНХ проходит традиционная всероссийская акция "Елка желаний".

Благотворительная акция Елка желаний на Международной выставке-форуме Россия

На ВДНХ проходит традиционная всероссийская акция "Елка желаний".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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Гости смогли узнать о Центре знаний "Машук", где готовят кадры для работы в области образования, молодежной политики и воспитательной работы.

Международная выставка-форум Россия

Гости смогли узнать о Центре знаний "Машук", где готовят кадры для работы в области образования, молодежной политики и воспитательной работы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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Детям из ДНР, ЛНР и Запорожской области вручили дипломы и подарки за активное участие в мероприятии.

Анастасия Звягина вручила подарки детям из ЛНР на Международной выставке-форуме Россия

Детям из ДНР, ЛНР и Запорожской области вручили дипломы и подарки за активное участие в мероприятии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене продолжается яркая культурная программа.

День Деда Мороза: Соок Ирей и Кодзыд Поль на Международной выставке-форуме Россия

На главной уличной сцене продолжается яркая культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Героев Отечества запустили интерактивные площадки проекта "Победная почта".

Марафон Знание. Интерактивный проект Победная почта на Международной выставке-форуме Россия

В День Героев Отечества запустили интерактивные площадки проекта "Победная почта".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Проходит фестиваль "День Рождения Дедов Морозов России". В шествии приняли участие Соок Ирей из Тывы и Кодзыд Поль из Коми.

День Деда Мороза: Соок Ирей и Кодзыд Поль на Международной выставке-форуме Россия

Проходит фестиваль "День Рождения Дедов Морозов России". В шествии приняли участие Соок Ирей из Тывы и Кодзыд Поль из Коми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ЛНР на выставке представил глава республики Леонид Пасечник.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник на презентации Луганской народной республики

ЛНР на выставке представил глава республики Леонид Пасечник.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ставропольский край показал свадебную церемонию по традициям терских казаков.

Наталия и Виктор Кульневы проводят свадебную церемонию в традициях терских казаков

Ставропольский край показал свадебную церемонию по традициям терских казаков.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Фраза "Ставрополье — край для жизни" стала слоганом региона на выставке.

Международная выставка-форум Россия

Фраза "Ставрополье — край для жизни" стала слоганом региона на выставке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Программа выставки-форума "Россия" очень насыщенная.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Прошла презентация Луганской Народной Республики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

В День Героев Отечества состоялось уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

На стенде Чечни прошла презентация достижений региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Республика Ингушетия продемонстрировала традиционную свадебную церемонию с исполнением лирического танца "Встреча у родника".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Ставропольский край удивил посетителей театральным представлением.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

На ВДНХ проходит традиционная всероссийская акция "Елка желаний".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Гости смогли узнать о Центре знаний "Машук", где готовят кадры для работы в области образования, молодежной политики и воспитательной работы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Детям из ДНР, ЛНР и Запорожской области вручили дипломы и подарки за активное участие в мероприятии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

На главной уличной сцене продолжается яркая культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

В День Героев Отечества запустили интерактивные площадки проекта "Победная почта".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Проходит фестиваль "День Рождения Дедов Морозов России". В шествии приняли участие Соок Ирей из Тывы и Кодзыд Поль из Коми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

ЛНР на выставке представил глава республики Леонид Пасечник.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Ставропольский край показал свадебную церемонию по традициям терских казаков.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Фраза "Ставрополье — край для жизни" стала слоганом региона на выставке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
 
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