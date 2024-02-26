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В Токио показали крупнейшее в мире световое шоу

В Токио показали крупнейшее в мире световое шоу - РИА Новости, 26.02.2024

В Токио показали крупнейшее в мире световое шоу

Крупнейшее в мире светомузыкальное шоу – проекция Tokyo Night & Light на здание Токийской мэрии - было показано в понедельник для широкой публики, передает... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:05

2024-02-26T17:05

2024-02-26T17:26

токио

в мире

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ТОКИО, 26 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Крупнейшее в мире светомузыкальное шоу – проекция Tokyo Night & Light на здание Токийской мэрии - было показано в понедельник для широкой публики, передает корреспондент РИА Новости. Желающие увидеть шоу начали собираться на Площади токийцев перед зданием мэрии за час до начала, несмотря на пронизывающий ветер и холодную по токийским меркам погоду. Шоу позиционируется как крупнейшая в мире постоянная экспозиция проекции на архитектурный объект, мэрия получила соответствующий сертификат о включении его в Книгу рекордов Гиннеса – его площадь составляет 13,9 тысячи квадратных метров. Проекция будет осуществляться до апреля каждый день по программам для будней и для выходных дней. Шоу для будней будет показываться пять раз с 19 часов по темам "Эволюция" и "Лунный цикл". В выходные дни более выражена будет музыкальная часть — будут показаны этюды "Токийский концерт", "Aimer" по имени японской певицы и "Эволюция". Проекция осуществляется с 4 по 32 этаж 48-этажного здания мэрии, его размеры составляют 127х110 метров.

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Крупнейшее в мире световое шоу на здании мэрии Токио Крупнейшее в мире светомузыкальное шоу – проекция Tokyo Night & Light на здание Токийской мэрии - было показано в понедельник для широкой публики, передает корреспондент РИА Новости. Желающие увидеть шоу начали собираться на Площади токийцев перед зданием мэрии за час до начала, несмотря на пронизывающий ветер и холодную по токийским меркам погоду. 2024-02-26T17:05 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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токио, в мире