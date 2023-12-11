Световое шоу и театральные представления: работа выставки-форума "Россия"

Программа выставки-форума "Россия" очень насыщенная.
Программа выставки-форума "Россия" очень насыщенная.
Прошла презентация Луганской Народной Республики.
Прошла презентация Луганской Народной Республики.
В День Героев Отечества состоялось уникальное световое шоу.
В День Героев Отечества состоялось уникальное световое шоу.
На стенде Чечни прошла презентация достижений региона за последние шесть лет.
На стенде Чечни прошла презентация достижений региона за последние шесть лет.
Республика Ингушетия продемонстрировала традиционную свадебную церемонию с исполнением лирического танца "Встреча у родника".
Республика Ингушетия продемонстрировала традиционную свадебную церемонию с исполнением лирического танца "Встреча у родника".
Ставропольский край удивил посетителей театральным представлением.
Ставропольский край удивил посетителей театральным представлением.
На ВДНХ проходит традиционная всероссийская акция "Елка желаний".
На ВДНХ проходит традиционная всероссийская акция "Елка желаний".
Гости смогли узнать о Центре знаний "Машук", где готовят кадры для работы в области образования, молодежной политики и воспитательной работы.
Гости смогли узнать о Центре знаний "Машук", где готовят кадры для работы в области образования, молодежной политики и воспитательной работы.
Детям из ДНР, ЛНР и Запорожской области вручили дипломы и подарки за активное участие в мероприятии.
Детям из ДНР, ЛНР и Запорожской области вручили дипломы и подарки за активное участие в мероприятии.
На главной уличной сцене продолжается яркая культурная программа.
На главной уличной сцене продолжается яркая культурная программа.
В День Героев Отечества запустили интерактивные площадки проекта "Победная почта".
В День Героев Отечества запустили интерактивные площадки проекта "Победная почта".
Проходит фестиваль "День Рождения Дедов Морозов России". В шествии приняли участие Соок Ирей из Тывы и Кодзыд Поль из Коми.
Проходит фестиваль "День Рождения Дедов Морозов России". В шествии приняли участие Соок Ирей из Тывы и Кодзыд Поль из Коми.
ЛНР на выставке представил глава республики Леонид Пасечник.
ЛНР на выставке представил глава республики Леонид Пасечник.
Ставропольский край показал свадебную церемонию по традициям терских казаков.
Ставропольский край показал свадебную церемонию по традициям терских казаков.
Фраза "Ставрополье — край для жизни" стала слоганом региона на выставке.
Фраза "Ставрополье — край для жизни" стала слоганом региона на выставке.