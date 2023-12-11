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Световое шоу и театральные представления: работа выставки-форума "Россия"

Световое шоу и театральные представления: работа выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 11.12.2023

Световое шоу и театральные представления: работа выставки-форума "Россия"

Внимание к международной выставке-форуму "Россия" не ослабевает. Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:09

2023-12-11T13:09

2023-12-11T13:09

фото

выставка-форум "россия"

общество

луганская народная республика

ставропольский край

дед мороз

республика ингушетия

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Внимание к международной выставке-форуму "Россия" не ослабевает. Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.

луганская народная республика

ставропольский край

республика ингушетия

донецкая народная республика

запорожская область

республика тыва

республика коми

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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